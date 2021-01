Uwaga! TVN: Skazano go za przemyt narkotyków. Niesłusznie? „Pomyślałem sobie, że rozbiję się autem”

Życie 44-letniego Piotra Chałupki, jego żony i córki stanęło na głowie 1 października 2018 roku. – Usłyszałem pukanie do drzwi. Leżałem jeszcze w łóżku, podobnie jak dziecko. Otworzyłem drzwi, stało trzech panów. Przedstawili się jako funkcjonariusze, wylegitymowali się. Dano mi do przeczytania papier, przeczytałem to i mówię: „Nie wiem, o co tu chodzi”. Było napisane coś o przemycie narkotyków z Niemiec. Zapytałem: „Panowie, o co tu chodzi? Nie rozumiem tego, nie byłem w żadnych Niemczech, nie zajmuję się żadnymi narkotykami”. Zostałem wyprowadzony, akurat przyszła wtedy moja mama, mówię jej, że nawet nie wiem, o co chodzi. Powiedziałem: „Pojadę do Warszawy, wyjaśnię to i niedługo wrócę”. Te wyjaśnienia trwały prawie 15 miesięcy – wskazuje Piotr Chałupka.

Po zatrzymaniu przez Centralne Biuro Śledcze Policji i przewiezieniu do Prokuratury Krajowej, pracującemu na politechnice inżynierowi zarzucono udział w przemycie z Niemiec do Polski olbrzymiej ilości narkotyków.

– Wszedłem do pokoju przesłuchań, siedział tam prokurator i osoba, która mnie pomawia. Niejaki Damian Sz. Prokurator zadał mu pytanie: „Czy to jestem ja?”. A on potwierdził, że to ja. Zapytałem: „O co tu w ogóle chodzi? Nie znam tego człowieka”. Ten człowiek powiedział, że bardzo dobrze mnie zna, że opowiadałem mu wiele rzeczy o sobie, jeżdżąc z Berlina do granicy razem z nim. Zadałem mu pytanie, skoro mnie dobrze zna, to niech coś o mnie opowie. Padły słowa: „Przestań mi mącić w głowie” – przywołuje pan Piotr.

Damian Sz. to przestępca zajmujący się okradaniem starszych osób metodą „na wnuczka”. Gdy wpadł i trafił do aresztu, powiedział śledczym, że na podstawie przepisu dotyczącego tzw. małego świadka koronnego, chce opowiedzieć o gangu przemycającym z Berlina marihuanę i heroinę.

Sz. miał pilotować do polskiej granicy kurierów przewożących prywatnymi samochodami narkotyki ukryte w pudełkach z proszkiem do prania. Jednym z takich kurierów był według niego Piotr Chałupka. – Świadek nie podał żadnych szczegółów dotyczących wyglądu, jakichkolwiek umożliwiających zidentyfikowanie. W zeznaniach małego świadka koronnego jest wyłącznie imię i nazwisko. A nazwisko miał znać, bo miał mu się przedstawić podczas jednego ze spotkań – mówi adwokat Bartłomiej Trętowski, obrońca Piotra Chałupki.

– Później w zeznaniach pojawia się informacja o tym, że miał jeździć tramwajem, co nie jest prawdą, ponieważ pan Piotr nigdy takiego zawodu nie wykonywał. Jest informacja o tym, że miał jeździć czarnym samochodem, którego pan Piotr też nigdy nie posiadał – dodaje obrońca mężczyzny.

Łzy i niedowierzanie

Jak pan Piotr odnalazł się w areszcie, do którego trafił? – W ogóle się tam nie odnalazłem. Nie spałem. Przeżywałem jedną, wielką traumę. Najgorsza była obawa, co to są za ludzie, kim oni są, czy nie zrobią mi krzywdy – wyznaje.

– Męża zobaczyłam po kilku miesiącach, bał się wszystkiego. Był dziki w oczach – przypomina sobie Agnieszka Chałupka, żona mężczyzny. – Przytulając się do niego i trzymając go za rękę, mówiłam, że wszystko będzie dobrze. Że to się na pewno wyjaśni, że zaraz wróci do domu. Cały czas mu to powtarzałam, nie widziałam, żeby się chociaż trochę uśmiechał. Wychodząc, widziałam, jak tata płacze – mówi załamana Katarzyna Chałupka, córka pana Piotra.

– Najgorsze chyba było uspokajanie jego, mówienie, że zrobimy wszystko, żeby mu pomóc, bo wiemy, że jest niewinny – dodaje pani Agnieszka.

Przemyt w weekendy

Według jedynej konkretnej informacji podanej przez świadka koronnego, Piotr Chałupka miał przemycać narkotyki sześć razy i miało to miejsce w weekendy pierwszej połowy 2016 roku. W oparciu o te szczątkowe dane rodzina pana Piotra próbowała go bronić.

– Przeszukałam wszystkie papiery, szukałam podpisu męża z datą, wtedy wiadomo byłoby, że mąż był w domu. Musiałam udowodnić wszystkie weekendy w ciągu półrocza, bo nie było powiedziane, który to jest weekend – opowiada pani Agnieszka. I dodaje: – Szukałam zdjęć z datami, jeżeli byłby na nich mąż to wiadomo, że jest alibi. Byliśmy wtedy na komuniach, więc były jakieś zdjęcia. Byli zaproszeni na komunię, więc mogli potwierdzić, że byliśmy razem z mężem w Polsce, że mąż nigdzie nie wyjeżdżał.

Żonie pana Piotra udało się odtworzyć prawie wszystkie weekendy. – Była mowa, że to się odbywało w nocy – wskazuje pan Piotr. – A później zmienili, że to jednak były godziny przedwieczorne – dodaje żona.

– Robią wszystko, by prawda nie wyszła na jaw. A prawdą jest to, że jestem niewinnym człowiekiem, że nie zrobiłem tego. Nikt nie może tego zrozumieć. Już nie mogę tego wszystkiego znieść. Dla mnie to jest tragedia, a oni robią ze mnie kozła ofiarnego – mówi zrozpaczony mężczyzna.