Uwaga! TVN: „Podziemie” wypoczynkowe na Podhalu. „Nie dziwię się, że kombinują. Próbują przeżyć”

Popularność Zakopanego widać nawet w czasie pandemii. Mimo zamkniętych hoteli i restauracji, duże grupy turystów pojawiły się na Krupówkach i górskich szlakach. – Każdy, kto już nie ma z czego żyć, będzie się ratował, żeby jakoś obejść rozporządzenia. Nie dziwię się ludziom, że kombinują. Próbują w jakiś sposób przeżyć – ocenia Stanisław Gut.

„Nagonka na Podhale”

Pan Stanisław pracuje jako kierownik sali w jednej z restauracji na Krupówkach. Ostatni rachunek wystawił gościom w październiku. Jest po rozwodzie. Nie ma już z czego płacić alimentów na dziecko. Oszczędności topnieją z dnia na dzień.

– Jest tragicznie, to nie jest gwóźdź do trumny, to jest śmierć. Są takie dni, że ustawia się policja i gonią ludzi, wlepiają mandaty. Robi się nagonkę na całe Podhale i sprawdza, czy ktoś coś wynajmuje. Wlepiane są mandaty. Teraz mamy tak, że jeden na drugiego dzwoni. Jeden sąsiad na drugiego sąsiada. Tragedia – ubolewa pan Stanisław.

Donosy to dziś też gorący temat rozmów. – Ludzie dzwonią do sanepidu albo na policję, że w danym obiekcie stoją samochody z obcymi rejestracjami, więc najprawdopodobniej ta osoba wynajmuje. Są i tacy, co jeżdżą i sprawdzają. Nagminnie donoszą. Dzwonił do mnie kolega przerażony, że dostał przed chwilą telefon, usłyszał tylko pytanie: „Wynajmujecie”? Kolega odpowiedział, że nie: „No to za chwilę będziecie mieli kontrolę. Życzliwy sąsiad”. I rozłączył się. A pięć minut później na podwórko przyjechała policja – słyszymy.

Tę historię opowiedział nam były policjant. Teraz jest właścicielem kilku pensjonatów. Jeden z apartamentów wynajmuje długoterminowo, w ten sposób może opłacić chociaż część swojego kredytu. Zgodził się na rozmowę, ale prosił o anonimowość.

– Przykre jest, że takie rzeczy w ogóle mają miejsce, bo te osoby, które tak uprzejmie donoszą do tych instytucji, nie biorą pod uwagę, że ci ludzie walczą o swój byt, a przy okazji walczą o byt ludzi, których zatrudniają – wskazuje były funkcjonariusz.

Kary od 10 do 30 tys. zł

Tylko 1 stycznia policja dostała ponad 50 donosów o nielegalnym wynajmowaniu pensjonatów. Wciąż sprawdzane są kolejne obiekty. Do pomocy ściągnięto funkcjonariuszy z całego kraju.

– Codziennie prowadzone są kontrole z przedstawicielami komendy powiatowej policji. Udajemy się na taki obiekt, wchodzimy, rozmawiamy z właścicielem. Są osoby, które są rozżalone, że jesteśmy u nich na kontrolach – przyznaje Beata Trojańska, dyrektorka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem.