Uwaga! TVN: Patowa sytuacja pięcioosobowej rodziny. „Urzędniczy absurd ważniejszy niż człowiek”

– Wielokrotnie zwracałam się do ZBM w Suwałkach o przydział mieszkania, mi i moim dzieciom. Prosiłam też o pomoc pana prezydenta Suwałk, o przydział mieszkania zwracałam się też do radnych – mówi Monika Gallera w rozmowie z Uwagą! TVN.



Mieszkanie wynajmowane dzisiaj przez panią Monikę ma 37 metrów kwadratowych. Wnioski matki o większe lokum komunalne utknęły w urzędach. Chodzi o przekroczenie przez rodzinę kryterium powierzchniowego, czyli tego, ile metrów mieszkania przypada na osobę. Rodzina ma za dużo o niespełna metr kwadratowy. – Za każdym razem moje podania są odrzucane, ponieważ przekraczam powierzchnię o 71 cm – ubolewa Gallera.



Dzieci marzą o własnym kącie

Dzieci marzą o własnym kącie i swobodnych warunkach do nauki. Tymczasem w świetle przepisów, sytuacja rodziny jest patowa.

– W jednym pokoju jestem ja, Staś i Jureczek. Dzieci odrabiają lekcje w fatalnych warunkach. Zdarzało się, że jeden z chłopców musiał je odrabiać lub uczestniczyć w lekcjach w ubikacji – mówi pani Monika. – Jest zbyt ciasno, jeżeli chodzi o naukę. Czasem muszę iść do toalety. Biorę słuchawki, zeszyt, książkę i idę na lekcje do toalety. Kiedy nauczyciel wymaga ode mnie odpowiedzi, to idę do pokoju – mówi Maciej Gallera.



Rodzina zajmowała wcześniej mieszkanie socjalne przydzielone przez inną gminę. Jednak ze względu na fatalne warunki, pani Monika zdecydowała się na wynajęcie stancji w Suwałkach. Koszt utrzymania mieszkania to jednak połowa miesięcznego budżetu rodziny. – Mieszkaliśmy w mieszkaniu socjalnym w miejscowości Giby, to wioska pod Suwałkami. Dostaliśmy od wójta przydział na rok. To było bardzo zimne mieszkanie. Przyszły mrozy, chłodne dni, nie mogliśmy nawet otworzyć okna, żeby wywietrzyć – mówi Gallera. – Marzę o jakimkolwiek mieszkaniu, byle było nasze – dodaje pani Monika. – Nie oczekujemy zbyt wiele. Oby to było mieszkanie bez wilgoci i pleśni, żeby było ciepło – mówią synowie pani Moniki.



Bezskuteczna pomoc pracowników socjalnych

Rodzinie starali się pomóc pracownicy socjalni. Jednak wymiana pism między urzędami nie przyniosła skutku. Czy to możliwe, aby niespełna metr kwadratowy stanowił realną przeszkodę w uzyskaniu wsparcia oraz polepszeniu sytuacji rodziny? O pomoc w tej sprawie jeszcze raz poprosiliśmy urzędników przydzielających lokale.



– Jedyne, co mogę, to funkcjonować w obrębie uchwały, która obecnie obowiązuje. Ale na wniosek kilku radnych prowadzone są prace nad zmianą uchwały dotyczące m.in. zmiany kryterium, jakim jest metraż. Radni proponują zwiększenie metrażu z 5 m kw. na 7 – mówi Uwadze! TVN Edyta Kimera-Lange z Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach. Wobec bezsilności matki, dzieci postanowiły napisać list do prezydenta miasta z prośbą o pomoc. – Chciałabym, żeby dzieciaki miały swój kąt, ciasny, ale własny – kwituje pani Monika.

