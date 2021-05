Uwaga! TVN: Syn Krzysztofa Krawczyka żyje jak bezdomny. „Według rodziny on jest śmieciem”

Król polskiej piosenki Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia. – W pierwszej chwili nie dowierzałem, że tata umarł. Do tej pory nie chcę w to uwierzyć, brakuje mi słów – ubolewa Krzysztof Igor Krawczyk. Pięć dni później mumuzyka żegnały tłumy zyka żegnały tłumy i najważniejsze osoby w państwie. W dziesiątkach relacji z uroczystości ciężko dostrzec jednak syna muzyka. – Uniemożliwiano mi dojścia do trumny. Ani w kościele, ani na cmentarzu na temat syna nie było ani słowa. Jest mi smutno, delikatnie mówiąc – przyznaje mężczyzna w rozmowie z Uwagą! TVN.

„To jeden z najstraszniejszych rodzinnych horrorów o jakich słyszałem”

Kompozytor Krzysztof Cwynar o historii syna Krawczyka mówi stanowczo: – To jeden z najstraszniejszych rodzinnych horrorów o jakich słyszałem. Każdy skrzywdzony człowiek musi w końcu trafić na kogoś, kto widzi tę krzywdę i ja ją zobaczyłem – przyznaje. – Wydawało mi się, że świat ludzi, których widzimy w telewizji, jest zupełnie innym światem. A dotykają ich te same problemy, które dotykają normalnych obywateli. Ale sposób egzekucji niektórych praw jest jeszcze trudniejszy niż w normalnej rodzinie – mówi adwokat Rafał Królikowski.

Syn króla polskiej piosenki, w przeciwieństwie do dzieci innych celebrytów, nie pozuje do zdjęć i nie żyje w luksusie. Jego świat to łódzkie ulice i parki, bo w zajmowanym, kilkumetrowym pokoju w łódzkiej kamienicy nie czuje się bezpiecznie. – W ciągu dnia albo chodzę po mieście, albo idę do jakiejś znajomej osoby. Chodzi o to, żeby odciąć się od stresu i niebezpieczeństw, które tam [w domu – red.] są. I tak jak śpiewa Rynkowski: „mijają dni, mijają lata” – opowiadał podczas styczniowego spotkania z dziennikarzami Krzysztof Igor Krawczyk.

Syn Krawczyka: Mam z tatą bardzo ograniczony kontakt

Jak sytuację syna oceniał wówczas ojciec? – Mam z tatą tak ograniczony kontakt, że nawet nie wiem. Nie wiem, co on uważa, bo nie wiem, jakie informacje do niego dochodzą. Nie wystarczyło zadzwonić i zapytać? – Robię to, dzwonię. I tata nic. Tak, jakby nie wierzył w pewne rzeczy. Ten kontakt jest jeszcze bardziej niż słaby – oceniał w styczniu syn. Dziennikarze próbowali ustalić, dlaczego 47-letni syn króla polskiej estrady nie ma kontaktu z ojcem i dlaczego żyje jak bezdomny.

Jak wyglądało dzieciństwo syna Krawczyka?



Krzysztof Igor jest synem króla polskiej piosenki z nieżyjącą od wielu lat piosenkarką Haliną Żytkowiak. Dzieciństwo to dla niego wieczna podróż i garść wspomnień związanych z ojcem, pochłoniętym estradową karierą. – Mieszkaliśmy z mamą, byliśmy w danej miejscowości i tata przyjeżdżał. Czasami kupił mi płytę, czasami zabierał do kina. Podczas tych spotkań wyczuwało się dobro, coś takiego jak na święta. To było wspaniałe – wspomina Krzysztof Igor. I dodaje: – Ale to było 40 lat temu.

Mały Krzysztof, po kilku latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych i rozwodzie rodziców, wrócił do Polski z ojcem i jego nowo poślubioną żoną. Rodzina zamieszkała w Kołobrzegu. Latem 1988 roku państwo Krawczykowie postanowili przenieść się do stolicy. W dniu przeprowadzki życie, 14-letniego wówczas syna gwiazdy polskiej estrady, legło w gruzach. – To był ostatni dzień roku szkolnego, w siódmej klasie. Podobno pakowaliśmy się całą noc, przygotowując się do podróży. Około godz. 7 siadłem z przodu samochodu. Z tyłu położyła się spać małżonka taty – opowiada Krzysztof Igor.