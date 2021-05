Uwaga! TVN. Kulisy pracy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. „Jesteśmy na granicy wytrzymałości”

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ma 23 bazy na terenie całego kraju. LPR dysponuje 27 śmigłowcami i dwoma samolotami. Od momentu wybuchu pandemii koronawirusa w Polsce zgłoszeń jest dwa, a nawet trzy razy więcej.- Zaczęliśmy mieć do czynienia z niewidzialnym wrogiem, którego oddziaływanie było nam nieznane. Ale też od początku wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z czymś, co naprawdę zabija – mówi prof. Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Szef LPR podkreśla, że zespoły latają do wypadków komunikacyjnych czy udarów. – Lądujemy przy chacie na wsi, do której karetka nie dojechała, bo nie może dojechać, bo wykonuje inną interwencję. Na miejscu ratownicy biegną do domu, do osoby, u której wystąpił udar i zabezpieczają ją. Okazuje się, że jest jeszcze osobą zakażoną COVID-19 i transportują ją do właściwego szpitala. To jest dzisiaj codzienność – relacjonuje prof. Gałązkowski.

Uwaga! Kulisy pracy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Załogi mają trzy minuty od wezwania, by wystartować. Bywa, że piloci muszą lądować na osiedlach, skwerkach, parkingach, łąkach. – I często jest to dodatkowe zagrożenie zarówno dla osób trzecich, dla nas, jak i osoby, do której jesteśmy wzywani – komentuje Łukasz Chalupka, pilot z 6-letnim stażem.

– Najgorsze jest, to gdy wezwanie w swojej treści nie wskazuje na pacjenta z podejrzeniem, a po zrobieniu wymazu okazuje się, że mamy do czynienia z pacjentem z koronawirusem. Wtedy szybko musimy zrobić odwrót. Ubrać się w środki ochrony indywidualnej i wrócić do tego pacjenta w pełni zabezpieczeni – opowiada z kolei Jakub Pawlak, który na pokładzie śmigłowców LPR spędził już 16 lat.

Koronawirus w Polsce. Wyzwania dla zespołów LPR

Pandemia wymusiła też nowe działania. Wyzwaniem był dezynfekcja statku powietrznego. Śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w lutym wylatywały 632 razy, w marcu przy trzeciej fali pandemii już dwa razy więcej, a w kwietniu prawie 1300 razy. – Pierwszy raz od bardzo wielu lat odczuliśmy, jak bardzo jesteśmy w systemie potrzebni, żeby wspólnie z systemem naziemnym móc nieść pomoc ogromnej liczbie pacjentów, która tej pomocy potrzebuje – przyznaje prof. Gałązkowski.

Szef LPR podkreśla, że koronawirus wywrócił obraz normalnej medycyny. Trudno o przerwy podczas dyżurów. Intensywna praca przekłada się na życie prywatne członków załóg i ich rodzin. W zespole Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jest psycholog i terapeuta. – Za parę miesięcy, jak się wyszczepimy, spadnie liczba zgonów i zachorowań, to przyjdzie czas na oddech i wtedy objawi się stan psychiczny ludzi, którzy niejednokrotnie ponad swoje siły pracowali – kwituje prof. Gałązkowski.