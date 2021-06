Uwaga! TVN: Afera w spółdzielni mieszkaniowej. „Nie ma się co bać”

Władze spółdzielni mieszkaniowej wybiera walne zgromadzenie, czyli członkowie spółdzielni. Mieszkańcy rzadko uczestniczą w tych spotkaniach. Zarządzający pomorską spółdzielnią mieli wpaść na pomysł, żeby kupić głosy, podstawiając tzw. pełnomocników, czyli osoby upoważnione do głosowania w imieniu członków spółdzielni. – Miałem za zadanie zorganizować ludzi na walne zebranie. Oni nawet nie wiedzieli, po co tam są – opowiada Krzysztof Szymaniak, były pracownik spółdzielni.

Na około 500 osób, które wybierały radę nadzorczą, zaledwie kilkadziesiąt było faktycznymi członkami spółdzielni. Reszta została zwerbowana i opłacona przez władze spółdzielni. W procederze kupowania głosów brał udział nie tylko wiceprezes spółdzielni Henryk T., ale również główna księgowa, która instruowała pana Krzysztofa, jak ma przekazywać informacje podstawionym osobom, by właściwie oddały swój głos. Pan Krzysztof nagrywał niemal wszystkie rozmowy, bo wiedział, że bierze udział przestępczym procederze, do którego został zmuszony przez władze spółdzielni.

Nie ma się, co bać. Po prostu siadają, skreślają. Najpierw podnosimy rączkę, a potem z listy, poziomo wykreślamy nazwiska tak, żeby zostało 13. Nie można pisać na karcie „Kocham PiS”, ani „J…ć PiS”, bo to kartka nie ważna – słychać na jednej z nagranych rozmów.

„Napisałem prośbę o ujawnienie zarobków członków zarządu”

Rada nadzorcza spółdzielni została wybrana większością głosów, oddanych przez podstawione osoby. Mając całą radę po swojej stronie, zarząd mógł robić, co chciał i pozostawał praktycznie poza kontrolą. Wcześniej dostęp do informacji o zarobkach zarządu spółdzielni był jawny. – Napisałem prośbę o ujawnienie zarobków członków zarządu. Dostałem odpowiedź, że pan wiceprezes Henryk T. nie życzy sobie, żebym ja wiedział, ile on zarabia. A przecież to my ich utrzymujemy, to są nasze pieniądze – podkreśla Wiesław Rosicki, członek spółdzielni.

– To jest spółdzielnia mieszkaniowa. Członkowie spółdzielni są właścicielami i mają prawo do informacji, jak zarządza się ich pieniędzmi. Z tego, co wieść gminna niesie, ta pensja wynosi ok. 20 000 złotych miesięcznie – dodaje Bogusław Hager, członek spółdzielni.

Klub sportowy

Szefowie stowarzyszenia Maximus wydzierżawili od spółdzielni „Morena” popadający w ruinę budynek, by stworzyć w nim klub sportowy z myślą o mieszkańcach osiedla. Umowa ze spółdzielnią była skonstruowana tak, że po skończonym remoncie część kosztów napraw ma pokrywać także spółdzielnia.