Uwaga! TVN: Na ratunek „dziadkom biznesu”. „Polacy w trudnych sytuacjach się jednoczą”

Pan Józef od 40 lat prowadzi w Warszawie cukiernię, w której piecze tradycyjnie, według własnych receptur. Mimo że ma już 80 lat, nie zamierza przechodzić na emeryturę. Mężczyzna nie przypuszczał, że lockdown i pandemia wpędzą go w długi. – Nie było takiego momentu nigdy, żebym wpadł w taki dołek, jak obecnie. Oszczędności, które gromadziłem od wielu lat, musiałem w okresie pandemii włożyć w firmę – wyznaje Józef Świderski Uwadze! TVN. I dodaje: – Nawet w stanie wojennym sobie jakoś radziłem. Pandemia stworzyła sytuację, w której są chęci, jest towar, można coś nabyć, ale klientów nie ma. Miałem dziesięciu pracowników, ale ze względu na pandemię i konkurencję zostałem sam.

Pani Grażyna z Katowic swoją kwiaciarnię prowadzi od 30 lat. Po lockdownie starała się ją reaktywować, bo w czasie pandemii straciła bardzo wielu klientów. – Stres narastał. Kwiaty trzeba było kupić, a mało co się sprzedawało więc je wyrzucałam – opowiada Grażyna Wysocka. Przy braku obrotów kwiaciarni pani Grażyny groziło zamknięcie. Kobieta nie miała pojęcia, że jej kwiaciarnia została zgłoszona do akcji „Dziadkowie biznesu”.

Dziadkowie biznesu - o co chodzi w akcji?

Nadzieję na przetrwanie trudnego okresu panu Józefowi i pani Grażynie dali studenci pierwszego roku zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w ramach zaliczenia mieli opracować projekt. Jego ideą miała być pomoc seniorom. Pomysłodawczynią była Zofia, która dostrzegła fakt, że seniorzy i ich biznesy nie są widoczni w sieci. Studenci postanowili, że opowiedzą o tych przedsiębiorcach, pokażą ich zakłady, warsztaty i lokale.

– Osoby starsze często są wykluczone cyfrowo. Nie mają pojęcia o tym, jak wielką potęgę i zasięgi ma internet, dzięki którym można uratować niejedną firmę – opowiada Zofia Mańczuk.

Młodzi ludzie przekonali kilkudziesięciu seniorów z całej Polski, do udziału w darmowej kampanii. Dzięki krótkim postom publikowanym w mediach społecznościowych, o biznesach seniorów dowiedziało się kilka milionów ludzi, a to przełożyło się na wymierne efekty. – Żeby ich do tego przekonać, musieliśmy pomału opowiedzieć im, o co chodzi w projekcie i że robimy to bezinteresownie – dodaje Mańczuk.

Seniorzy zdobyli nowych klientów i odzyskali płynność finansową. Dzięki promocji i zaistnieniu w internecie pojawiła się nadzieja i chęć do dalszej walki o swój biznes. – Pierwszego dnia, po opublikowaniu wpisu, to był 1 maja, otworzyłem sklep i od razu czekał klient. Po chwili przyszli następni i tak przez cały dzień. Mimo tego, że padał deszcz, pod dachem na zewnątrz w kolejce stało kilkanaście osób – opowiada pan Józef Uwadze! TVN. – Bez przerwy ktoś przychodził i kupował. Wchodzili, pytali, czy się coś poprawiło – dodaje pani Grażyna.

Potęga reklamy

O sile reklamy w internecie przekonał się także pan Ryszard, który od 40 lat prowadzi warsztat szewski w Łodzi. – Zdarzało się, że trzy dni nie miałem ani jednego klienta. Po publikacji w internecie miałem pracy na 1000 zł jednego dnia. Rekord. Tu była kolejka przed zakładem – opowiada pan Ryszard Korycki.

Akcja trwa nadal. W sieci pod hasłem „Dziadkowie biznesu” znajdą państwo szczegóły i listy przedsiębiorców z całego kraju, zaangażowanych w ten projekt. – Chcemy działać dalej i stworzyć aplikację, która będzie zbiorem wszystkich biznesów, którym udało się pomóc. Mamy też w planach między innymi współpracę z fotografem, który pomoże przeprojektować szyldy biznesów osób starszych, tak aby stały się bardzie aktualne. Kolejnym krokiem będzie założenie fundacji – mówi Jan Bawolik.

– Okazuje się, że jest mnóstwo wspaniałych ludzi w Polsce, zwłaszcza młodzieży. My Polacy w trudnych sytuacjach, potrafimy sobie wciąż podać ręce – podkreśla pan Ryszard.

