Uwaga! TVN: Nie żyje 25-letni raper z Wielkopolski. „Siedzieli i patrzyli, jak on umiera”

Damian Krzymieniewski z wielkopolskich Obornik był muzykiem. Występował pod pseudonimem AntenA. Swoje utwory umieszczał w sieci, a ostatnio pokazał także pierwszy teledysk. – Prosił, żebym wystąpiła w teledysku i się zgodziłam. Gdybym wiedziała, że to jest pierwszy i jedyny teledysk… – siostra Damiana Daria Krzemieniewska ociera łzy i dodaje: – Widziałam go ostatniego dnia, był normalnie uśmiechnięty. Nie sądziłam, że to będzie ostatnie nasze spotkanie.

Spotkanie ze znajomymi

20 marca Damian pojechał do miejscowości Lipa, oddalonej od Obornik o dziewięć kilometrów. Z przyjaciółmi miał oglądać transmisję z zawodów w policzkowaniu się. W niebezpiecznych zmaganiach udział brał ich kolega, również mieszkaniec Obornik, który dotarł do finału zawodów.

– Wygląda to dość brutalnie, jak wszystkie sporty full-contactowe, ale tak naprawdę jest tam takie zabezpieczenie medyczne i sprzętowe, że raczej nie powinno nic nikomu się stać – mówi Arkadiusz „Motyl” Dembiński, ekspert Krav Maga i zdobywca pucharu w Kick-Boxingu. I przyznaje: – W czasie zawodów dosyć często dochodzi do utraty przytomności poprzez uderzenie, ponieważ nie mamy zabezpieczenia w postaci pełnych ochraniaczy na głowę. – O godz. 20:14 Damian wysłał nam zdjęcie, że zaczynają oglądać zawody, my wysłaliśmy, co my oglądamy i to była nasza ostatnia wiadomość – opowiada Daria.

Rano matka chłopaka zauważyła, że syna nie ma w domu. – O godz. 11 jego kolega odebrał telefon. Powiedział: „Raczej z Damianem pani sobie nie porozmawia, bo on śpi”. Godz. 16, zadzwonił ten kolega, co wcześniej, że nie może Damiana dobudzić. Powiedział, że oddycha, ale nie ma z nim kontaktu. Od razu powiedziałam, że mają dzwonić po pogotowie i udaliśmy się do Lipy – relacjonuje Aleksandra Krzemieniewska.

– Nie reagował na mój głos. W jego głowie coś się działo i to były mimowolne skurcze. Pomyślałam, że to może zatrucie alkoholem, bo mówili, że pili, a Damian o 4 nad ranem się przewrócił, że oni słyszeli huk – dodaje matka Damiana. Kobieta przyznaje, że nie zauważyła jednak ran u syna. – Twarz miał umytą, koszulkę pod szyją też. Zdziwiło mnie, co oni tak myją. Widziałam, jak dziewczyna i chłopak latali z mopem. To było zacieranie śladów – uważa pani Aleksandra.

Krwiaki

Gdy wreszcie Damian został przewieziony do szpitala w Pile, okazało się, że w głowie ma dwa krwiaki. Lekarzom w trakcie operacji udało się usunąć tylko jeden z nich. – Operacja się udała, ale jego stan był bardzo ciężki. Lekarz powiedział, że taki krwotok nie zdarzył mu się w trakcie operacji. 26 marca pan doktor nie odbierał telefonu, ale w końcu odebrał. Powiedział: „Bardzo mi przykro, ale pacjent zmarł” – mówi Krzemieniewska.

Uczestnicy imprezy początkowo utrzymywali, że obrażenia Damiana były spowodowane nieszczęśliwym upadkiem na podłogę. Nie dla wszystkich jednak ta wersja brzmiała wiarygodnie. Ostatecznie przyjaciele muzyka spotkali się z pomysłodawcą oglądania zawodów, Kamilem S., który przyznał, że uderzył Damiana w ramach wspólnej zabawy.

– Podszedł po tym liściu i wyrąbał się, faktycznie się wywrócił. Podleciałem do niego i pytałem, czy wszystko jest w porządku, co robimy? Do Obornik, czy co? „Nie, jest wszystko w porządku” – słyszymy na nagraniu. – On się przyznał do uderzenia, do tego, że uderzył Damiana – wskazuje Bartosz Hazak, przyjaciel Daniela. – Damian niby pierwszy uderzył, a ten drugi zamiast oddać lekko, tak, jak się umawiali, przyłożył mu z całej siły, a ktoś inny poprawił. Siedem obrażeń w głowie nie bierze się znikąd – podkreśla siostra Damiana.

– Damian w przeszłości trenował kick boxing i MMA i nigdy nic takiego nie było, żeby Damian upadł od jednego uderzenia – dodaje Hazak. – Jeżeli to jest prawda, że ci panowie urządzili sobie takie zawody w domu, to jest największa głupota, jaką mogli zrobić. Tym bardziej pod wpływem alkoholu – mówi Arkadiusz „Motyl” Dembiński.