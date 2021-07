Uwaga! TVN: 22-latka w ułamku sekundy straciła nogę. „Kończyna trzymała się na pojedynczych włóknach”

Kiedy doszło to tragedii, Maja zaczynała urlop. – Było trochę po godz. 10. Musiałam wyjść z psem, a potem zaprowadzić go do rodziców, bo następnego dnia o godz. 4 miałam jechać ze znajomymi do Sopotu. Poszłam standardową trasą, którą często chodziłam. Praktycznie wracałam już do domu – opowiada Maja Dobruchowska. I dodaje: – Widziałam wracający samochód, był dość duży, ale nie przyglądałam się. Potem już nic nie pamiętam, jedynie przeraźliwy huk, że coś spada.

„Bardzo krzyczała, była w szoku”

Naprzeciwko miejsca, gdzie doszło do wypadku, mieszka pan Jan. Mężczyzna pierwszy udzielał pomocy rannej dziewczynie. – Przejeżdżał wysoki samochód, syn usłyszał trzask i zawołał: „Tato, coś się dzieje”. Wybiegłem i przez okno patrzę, że leży dziewczyna przy siatce ogrodzeniowej i słup wbity w siatkę – opowiada mężczyzna. – Bardzo krzyczała, była w szoku. Pobiegłam przez ulicę. To był makabryczny widok. Krew tryskała z tętnicy udowej. Pobiegłam po butelkę z wodą, bo był straszny upał. Ochlapywałam jej ramiona i buzię, żeby nie straciła przytomności – opowiada pani Janina.

Sąsiedzi zawołali pielęgniarkę, która mieszka w pobliżu. Szczęśliwie była w tym czasie w ogrodzie. – Na miejscu okazało się, że jej podudzie jest całkowicie ucięte, trzymało się tylko na skórze. Trzeba było to zabezpieczyć, żeby się nie wykrwawiła – opowiada Renata Pałka. I dodaje: – Jestem pielęgniarką anestezjologiczną, z racji mojego zawodu, reagujemy bardzo szybko. Byłam zestresowana, ale działa adrenalina i człowiek się nad tym nie zastanawia. Wiedziałam, że trzeba zatamować tętnice. Krzyczałam, kto ma pasek.

Pasek błyskawicznie przyniósł pan Jan. – Straż pojawiła się w ciągu 5-7 minut. Chłopcy byli bardzo dobrze wyposażeni. Mieli butlę tlenową, więc za chwilę jej podłączyliśmy. I zaraz pojawiła się karetka – relacjonuje pani Renata. O tym, co się wydarzyło, 22-latka dowiedziała się dopiero w szpitalu. – Jak się obudziłam, był przy mnie tata. Powiedział, że nie mam nogi. Oprócz tego miałam złamany obojczyk i pękniętą czaszkę.

Trener personalny

Maja ma 22 lata jest pełna energii, sport jest jej wielką pasją i wiązała z nim swoją przyszłość. Dwa dni przed tragicznym wypadkiem spełniła swoje marzenie, ukończyła kurs na trenera personalnego. – Od pięciu lat trenuję na siłowni, a certyfikat trenera to było moje marzenie. Nie nacieszyłam się tym długo – ubolewa. Mimo wypadku, 22-latka zachowuje pogodę ducha.

– Jest OK, daję radę. Jestem bardzo waleczna i jak takie przeciwności losu się pojawiają, to staram się je pokonać. Pomału wstaję o kulach i trochę chodzę. Chociaż jeszcze nie wygląda to perfekcyjnie. Ale jest coraz lepiej – przekonuje, choć przyznaje: – Tak naprawdę muszę nauczyć się wszystkiego od nowa. Nie jestem samodzielna, nawet nie mogę sama pójść do toalety. Wszystkie mnie teraz ogranicza.

– To, co zobaczyłem, u mnie starego chirurga, wzbudziło mimo wszystko złe emocje, bo to była dokonana amputacja, jej kończyna trzymała się na pojedynczych włóknach mięśniowych – mówi dr n. med. Tomasz Zając. I dodaje: – To jest Rybnik, rejon górniczy, więc te ciężkie, zmiażdżeniowe urazy kończyn dolnych zdarzały się w przeszłości i nie były rzadkie. Natomiast pierwszy raz spotkałem się z koincydencją czegoś takiego, że samochód przewraca słup, który dokonuje amputacji kończyny dolnej. Pierwszy raz widziałem tego typu obrażenia.

Śledztwo

Prokuratura bada przyczyny tego tragicznego wypadku. Jak dotychczas ustalili śledczy, samochód specjalny, zabudowany pompą do betonu, który wracał z pobliskiej budowy, zahaczył o kable i naciągnął fragment sieci. Siła była tak duża, że załamane zostały dwa drewniane słupy.

– Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierowca w ogóle nie zauważył, że doszło do zahaczenia pompą o kable. Nie uczestniczył, jakby świadomie w tym zdarzeniu. Nie udzielił też pomocy pokrzywdzonej i odjechał. Tłumaczy się tym, że nie słyszał i nie widział żadnej z tych okoliczności, która była elementem tego zdarzenia – mówi Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Prokuratura będzie również badała sposób oznakowania drogi, czy auto ciężarowe miało w ogóle prawo tamtędy przejeżdżać.