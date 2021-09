Uwaga! TVN: Ubezpieczyciel nie chciał wypłacić pieniędzy rodzinie zmarłej kobiety. Nastąpił zwrot w sprawie

Pani Katarzyna była pielęgniarką z 30-letnim doświadczeniem. Razem z synem – kierowcą pogotowia ratunkowego – pracowali w szpitalu w Świeciu. Kilka lat temu – oboje – matka i syn – zdając sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie praca w służbie zdrowia, skorzystali z oferowanego przez szpital grupowego ubezpieczenia na życie. Pani Katarzyna chciała, by w razie jej śmierci pieniądze z ubezpieczenia trafiły do syna.

– Dwa dni po śmierci mamy złożyłem wniosek z jej polisy i zaczęła się bardzo nieprzyjemna historia z ubezpieczycielem. Po miesiącu dostałem odpowiedź, że bezpodstawnie złożyłem pismo o wypłacenie odszkodowania. Że oni takich podstaw nie widzą, ponieważ pani Katarzyna nie widniała w ich ubezpieczeniu na życie – opowiada Łukasz Krzymiński.

– Pamiętam, jak siedzieliśmy wszyscy i powiedziałem, że to jakieś nieporozumienie, jakiś błąd, bo wszyscy wiemy, że miała to ubezpieczenie. Zresztą pamiętamy, jak Łukasz zapisywał się do ubezpieczenia grupowego, jak większość z nas pracujących w szpitalu, wiemy, że to ubezpieczenie było – przekonuje Arkadiusz Kortas, kolega z pracy Krzymińskiego.

Pan Łukasz, zaskoczony taką decyzją ubezpieczyciela, pierwsze kroki skierował do władz szpitala, by wyjaśnić, co się stało z polisą jego zmarłej matki. – Zaczęliśmy wyjaśniać to z brokerem ubezpieczeniowym, który obsługuje szpital. Jego zdaniem jest to sytuacja nie do przyjęcia, deklaracja została podpisana. Szpital odprowadzał składki w imieniu ubezpieczonej. Towarzystwo nie odsyłało tych składek. De facto przyjęło to ubezpieczenie. Pani Kasia powinna być ubezpieczona – zaznacza Przemysław Leśniewski, prezes Nowego Szpitala w Świeciu.

Śledztwo

– Minął miesiąc, drugi, trzeci, a w sprawie nic nie było wiadomo, ponieważ ubezpieczyciel nie udzielał informacji. Dlatego postanowiłem rozwiązać to na własną rękę i złożyłem doniesienie do prokuratury o wyjaśnienie sprawy, gdzie się podziały składki – mówi pan Łukasz.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przywłaszczenia składek z polisy matki pana Łukasza. Wkrótce umorzyła postępowanie, bo nie dopatrzyła się znamion przestępstwa. Jednak dokumentacja, której zażądał prokurator, dała odpowiedź na pytanie: dlaczego ubezpieczyciel odmówił wypłaty pieniędzy. Okazało się bowiem, że we wniosku o ubezpieczenie pani Katarzyna nie zaznaczyła zgody na przetwarzanie danych osobowych o stanie swojego zdrowia. Choć zgoda była dobrowolna, to jednak jej brak – według ubezpieczyciela – skutkował nieważnością umowy.

– Rzecznik Finansowy stoi na stanowisku, że jeżeli ubezpieczyciel przyjął deklarację, która została podpisana przez klienta, nie dostrzegł problemu związanego z brakiem, bądź niedokładnym parafowaniem deklaracji przystąpienia, a mimo wszystko pobierał składki, w związku z tym stwierdził, że ubezpieczenie jest dla niego ważne, bo bierze pieniądze od klienta, świadczy za to ochronę ubezpieczeniową, więc nie może potem stwierdzać, że świadczenie jest nienależne – ocenia Andrzej Kiciński, zastępca Rzecznika Finansowego.