Uwaga! TVN: Sądy wydają wyroki, a woda z sufitu dalej cieknie. „Boję się o swoje bezpieczeństwo"

– Boję się o swoje bezpieczeństwo, o to, że stanie mi się coś złego, a muszę wychować dwoje dzieci – mówi pani Agnieszka, wskazując na ogromną dziurę w suficie. Pani Agnieszka, po śmierci męża, samotnie wychowuje dwie córki. Jest właścicielką jednego z trzech mieszkań w poniemieckiej kamienicy w Sławnie. Od pięciu lat nie może użytkować jednego z pokoi, bo któregoś dnia nagle zawalił się fragment sufitu.

– Młodsza córka zaczęła krzyczeć, starsza podleciała i zaczęła trzymać, to co leci z góry. Myśleliśmy, że zaraz cały sufit się zawali – opowiada kobieta. I dodaje: – Gdyby gruz spadł na głowę mojego dziecka, to by je zabił.

Z relacji pani Agnieszki wynika, że szybko zwróciła się do sąsiadów. – Byli, patrzyli i do niczego to nie doprowadziło. Twierdzą, że nie jest to wina ich tarasu – przywołuje kobieta. Nad feralnym pokojem, dokładnie na jego dachu – sąsiedzi zrobili taras. Według pani Agnieszki, to ta dobudówka miała wpływ na zniszczenia w jej mieszkaniu. Zgłosiła sprawę do sądu. Okazało się, że sąsiad ma pokryć koszt remontu jej sufitu, ale… tarasu rozbierać nie musi.

– Sąd zrobił, tak jak zrobił. Biegły stwierdził, że ten dach jest dziurawy. Woda, która wcześniej przez dziurę w dachu spływała pod dachówkami, dokonywała erozji tego dachu. Woda była jakoś naturalnie odprowadzana. Wybudowanie tego tarasu spowodowało zamknięcie naturalnych odpływów. Taras ma na to wpływ – przyznaje Sławomir Przykucki, rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Dlaczego zatem nie kazano go rozebrać? – Sąd, w oparciu o opinię biegłego, uznał, że w tej sytuacji niczego to nie zmieni – dodaje Przykucki. Zasądzone na remont sufitu od sąsiada pieniądze, czyli ponad 800 złotych, zdały się na nic, bo ekipy budowlane odmawiały wykonania naprawy. – Było trzech fachowców. Jeden powiedział, że tylko głupek podejmie się tej roboty – wspomina pani Agnieszka. I wyjaśnia. – Dopóki nie usuną przyczyny, czyli nie rozbiorą tarasu, to nie można tego zrobić, bo woda i tak będzie się tam zbierała. W domu naprzeciwko jest stary dach, nie ma tarasu i nie ma problemu.

Chęć porozumienia

Panią Agnieszkę stara się we wszystkim wspierać jej matka. – Po śmierci męża moja córka straciła sens do życia, straciła wiarę i wszystko. Potrzebowała ogromnej pomocy, a została bez grosza, bez pomocy. I wtedy pojawił się dodatkowy problem, w mieszkaniu – wskazuje pani Elżbieta. I dodaje: – Nie wiem, czemu sąsiedzi jej dokuczają. Bo chcą? Bo im się nudzi? Nie wiem, o co tym ludziom chodzi.

– Mojej mamie ciężko sobie z tym wszystkim poradzić. Chciałabym, żeby doszło do porozumienia między sąsiadami a nami. Żeby zgodzili się na rozbiórkę tarasu – mówi Patrycja, córka pani Agnieszki.