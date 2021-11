Uwaga! TVN: Rodzinny konflikt a edukacja dziecka. Walka 16-latki o świadectwo

16-letnia Ula do czerwca uczyła się w szkole średniej. W związku z sytuacją rodzinną i przeprowadzką do innego miasta, od września chciała kontynuować naukę w innej placówce. Do tej pory nie udało jej się, bo nie ma świadectwa, które jest niezbędne do przeniesienia do nowej szkoły.

– (Pod koniec roku szkolnego – red.) ojciec przyjechał do szkoły i zabrał moje świadectwo. Zadzwoniłam do niego i zapytałam, czy mi je odda, powiedział: „Pa” i się rozłączył – opowiada nastolatka. Jak to możliwe? Dziennikarze programu Uwaga! TVN chcieli porozmawiać o tym z mężczyzną. – Nie życzę sobie, żeby państwo mnie nachodzili. W przeciwnym razie zgłoszę sprawę o nękanie do prokuratury – oświadczył telefonicznie.

Poprosił też do telefonu córkę. – Zapraszam cię do Sądu Rejonowego w Wołominie, gdzie ma się odbyć sprawa. Dziękuję za rozmowę, jeżeli dalej będziesz tam (w okolicy jego domu – red.) stała, to wezwę policję – oświadczył.

Problemy rodzinne

Ula chce dalej chodzić do szkoły. Choć wszystko wskazuje na to, że jej prawa dotyczące obowiązku szkolnego, są jawnie gwałcone, nikt od miesięcy nie reaguje. – Zgłosiłam się do was, ponieważ nie miałam innego wyjścia. Sądy nie działały, nic nie działało – tłumaczy Ula.

Bez świadectwa nikt nie chce przyjąć Uli do szkoły. Dziewczyna we własnym zakresie uczy się w domu, ale przybywa jej zaległości. – Kilka razy dzwoniłyśmy z mamą do szkoły, ale oni uparcie twierdzili, że nie mogą nam tego wydać, bo mama nie ma praw rodzicielskich, a ja nie mam skończonych 18 lat – opowiada.

Dziewczyna kilka miesięcy temu uciekła od ojca, z którym mieszkała. – Mama nie ma praw rodzicielskich, a tata ma ograniczone. Rodzice są po rozwodzie. Uciekłam od ojca, mówiąc, że idę wyrzucić śmieci – opowiada.