Uwaga! TVN: Rodzice nie puszczali dzieci do szkoły. W trosce o bezpieczeństwo

Od 21 października rodzice pisali do wychowawców ich dzieci usprawiedliwienia. – Mają tą samą treść: „W związku z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka, proszę o usprawiedliwienie jego nieobecności” – przywołuje pan Krzysztof, ojciec ucznia Szkoły Podstawowej 43 w Białymstoku.

„To nasze wołanie o pomoc, boimy się najgorszego”

Rodzice podkreślają, że ich dzieci nie boją się nauki, ale sytuacji w szkole. – One boją się kolejnych incydentów. Nie chodzą teraz do szkoły w wyniku naszego protestu – mówi pani Joanna. – To nasze wołanie o pomoc, boimy się najgorszego. Boimy się, że któreś dziecko zostanie kaleką – dodaje pani Monika. Na dowód matka jednego z uczniów przytacza historię. – Któregoś dnia syn przyszedł zapłakany ze szkoły, nie mógł się uspokoić, zostawiłam go. Okazało się, że moje dziecko najpierw zostało uderzone w głowę korkami, potem w plecy. Pchnięte na obudowę kaloryfera, ręka została zwichnięta – wskazuje pani Jolanta.

– Moja córka, w czwartej klasie, została przez jednego z chłopaków uderzona w brzuch i krocze – dodaje pan Robert. – To są sytuacje, które mają miejsce codziennie. To są sytuacje związane z połamaniem rąk, podduszaniem, agresją słowną, wyzywaniem. I takie incydenty występują także z nauczycielami – podkreśla pani Joanna.

„W szkole jest dużo agresji”

W podobnym tonie wypowiadają się sami uczniowie. – W szkole jest dużo agresji, bijatyki czasem są mocniejsze, czasem lżejsze. Pamiętam, jak Aleks kopnął koleżankę, chyba w brzuch i w rękę, i złamał jej tę rękę. W sumie to chyba każdy z klasy został pobity, poza dziewczynami, choć niektóre dziewczyny też – mówi Ryszard.

Rodzice wskazują, że problem z agresją pojawił się już praktycznie na początku roku szkolnego. – 13 września mój syn został po raz pierwszy pobity przez Aleksa. 23 października stało się to po raz drugi, tym razem przez Damiana. Idąc do pracy, muszę się zastanawiać, czy moje dziecko znowu zostanie pobite. Albo kto zostanie pobity, co się komu stanie, czy ktoś kogoś zepchnie ze schodów czy przytrzaśnie drzwiami, bo takie rzeczy się zdarzały – mówi pan Krzysztof.