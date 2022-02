Uwaga! TVN: Kwarantanna paraliżuje życie społeczne. „Wkrótce może 2,5 dotyczyć mln osób”

Podczas piątej fali pandemii koronawirusa to nie lockdown, a obowiązkowa kwarantanna paraliżuje pracę wielu przedsiębiorców. – Jest to bardzo ciężkie okres. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Zdarza się, że grafik klientów na następny dzień jest pełny, a potem okazuje się, że połowa ludzi nie dociera. Odwołują wizytę, mówią, że trafili na kwarantannie – opowiada Elżbieta Wiercioch, właścicielka salonu fryzjerskiego z Zakopanego.

Koronawirus. Problemy przesiębiorców

Oprócz braków klientów przedsiębiorcom doskwiera też brak pracowników, którzy przez COVID-19, albo po kontakcie z chorym, muszą zostać w domu. – Codziennie odbieram telefony od pracownic, które nie przyjdą do pracy z powodu kwarantanny. Ciężko jest zorganizować pracę. Dwa tygodnie temu z sześciu praktykantek do pracy przyszły dwie, bo reszta na kwarantannie. Pozostaje nam czekać na lepsze jutro – dodaje pani Elżbieta w rozmowie z Uwagą! TVN.

W szkole pani Edyty, dwa tygodnie temu, na kwarantannę zostało skierowanych ponad 80 dzieci i nauczycieli. Mimo to szkoła prowadziła zajęcia, a cześć kadry została zastąpiona nowymi pracownikami.

– Zarządzanie szkołą w aktualnej sytuacji to duże wyzwanie. Musiałam zatrudnić dodatkowo siedem osób, bo często rano dowiaduję się, że ktoś nie przyjdzie do pracy z powodu kwarantanny. To dla przedsiębiorcy bardzo dużo – podkreśla Edyta Frejek, dyrektorka Szkoły Podstawowej Numer Jeden.

– W miarę możliwości o tym, że pracownik rano wybiera się na test, dowiaduję się dzień wcześniej wieczorem i przygotowuję rodziców, że może zaistnieć taka sytuacja. Jeśli wynik testu jest pozytywny, dzwoni sanepid i informujemy rodziców i dzieci, że nie mogą uczęszczać do szkoły. W zeszłym tygodniu myślę, że wykonałam około stu takich telefonów - dodaje.

Kwarantanna a edukacja

Na kwarantannie znajduje się obecnie ponad sześćset tysięcy osób. Dużą część odizolowanych stanowią dzieci, które chorują teraz coraz częściej. – W pierwszej i drugiej fali epidemii chorych dzieci praktycznie w ogóle nie było. W trzeciej były pojedyncze przypadki. Kiedy przyszła fala czwarta i wariant Delta, zaczęło się pojawiać więcej zakażonych. Natomiast piąta fala i wariant Omikron spowodowały, że połowa zakażeń to dzieci. Mam wrażenie, że dzieci do główne źródło zakażeń w tej fali – mówi dr Aneta Górska-Kot, ordynator Oddziału Pediatrycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Jana Bogdanowicza.

Między innymi z tego powodu stacjonarnie uczą się tylko najmłodsi. Uczniowie klas piątych i starsi mają naukę zdalną. Rozpoczęły się również ferie zimowe, ale trudno oczekiwać zimowisk takich, jak sprzed lat. – W tym tygodniu większość turystów odwołała nam rezerwacje, bo są na kwarantannie. Nie pobieramy zaliczek w tym sezonie, bo to dla wszystkich teraz kluczowe, przy wyborze noclegów – mówi Janina Rzepka, która z córką prowadzi pensjonat w Bukowinie Tatrzańskiej. Zarówno dla niej, jak i dla innych przedsiębiorców z branży turystycznej, to jeden z najbardziej nieprzewidywalnych sezonów.

Koronawirus. Scenariusze na przyszłość

Jak wynika z analizy naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, wkrótce chorych może być trzy razy więcej niż obecnie. – Jeśli system się nie zmieni, myślę, że dobijemy do 2-2,5 miliona osób na kwarantannie. Liczba stwierdzonych przypadków będzie rosła. Szacujemy, że liczba osób w kwarantannie jest 8-9 razy wyższa od ilości zakażeń. Jeśli mamy 100 tysięcy potwierdzonych zachorowań, ta liczba będzie oscylować w granicach 800-900 tysięcy osób w kwarantannie – podkreśla dr Franciszek Rakowski z UW.

Wiele osób nie zgłasza faktu choroby, między innymi z obawy przed uciążliwościami spowodowanymi izolacją lub kwarantanną dla bliskich. – Myślę, że obecnie zdecydowanie więcej osób poddaje się samoizolacji po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na COVID-19 – dodaje dr Rakowski.

Żeby zmniejszyć liczbę osób "uziemionych" w domu, rząd zdecydował w ubiegłym tygodniu, że zamiast dziesięciu, kwarantanna będzie trwać siedem dni. Dotyczy to osób, które zostały skierowane na kwarantannę od wtorku 25 stycznia.

– Zmiany w długości kwarantanny są dobre. Ten wirus ma nieco inną charakterystykę. Jest dużo bardziej zakaźny, ale wcześniej daje objawy. Jeśli u kogoś w ciągu siedmiu dni nie ma objawów choroby, to raczej będzie on bezpieczny dla otoczenia – zaznacza dr Konstanty Szułdrzyński ze szpitala MSWiA w Warszawie.

