Uwaga! TVN: Urodziła syna w trakcie nalotów rosyjskich wojsk. „To słodycz i gorycz jednocześnie”

– Urodziłam, kiedy zaczęła się wojna. To było w Łucku, tam zaatakowano lotnisko. Zaczęły się wybuchy o 5 rano, a ja o 9 musiałam już jechać do szpitala. Sama wsiadłam za kierownicę i pojechałam – opowiada pani Kateryna. Kobieta przyznała, że towarzyszył jej strach. – Kiedy wyjeżdżałam z domu, to wszystkie samochody jechałto y w przeciwnym kierunku, tworzyły się już duże korki. A ja jedyna jechałam w przeciwnym kierunku, w stronę miasta. Widok był, jak z tych okropnych filmów przedstawiających apokalipsę, gdy wszyscy uciekają z miasta. Musiałam jechać, nie miałam innego wyjścia – relacjonowała kobieta. W domu same zostały dzieci pani Kateryny w wieku 13, 11 i 6 lat.

– Kiedy były wybuchy, byłam na sali operacyjnej, słyszeliśmy je, ale ja już rodziłam. Potem trzeba było schodzić do schronu. Nie wzięłam dziecka, bo nie miałam siły, żeby je nieść. Dziecko wzięła pielęgniarka i oni poszli pierwsi, a mnie tam donieśli. Póki mnie nie znieśli do schronu, nie wiedziałam, gdzie jest moje dziecko. Nie życzę nikomu czegoś takiego przeżyć – powiedziała Kateryna.

Wojna na Ukrainie. Poruszająca relacja: Baliśmy się o życie

Kobieta obawiała się, że może dojść do nalotu na szpital. – Tak, oczywiście, baliśmy się o życie, bo mieliśmy telefony i wiedzieliśmy, co się dzieje w całej Ukrainie. Pisała do nas rodzina, że w Kijowie gdzieś się pali, rozumieliśmy, że to nie są żarty. I w takim momencie, jedynie o czym się myśli, to żeby ratować siebie i dziecko – przekazała.

– Powiem nie tylko jako matka, powiem jako Ukrainka, jako człowiek, tego nie powinno być i nikt nie może tego ignorować, cały świat powinien zatrzymać to wariactwo, to ludobójstwo, żaden kraj w XXI wieku nie powinien przez coś takiego przechodzić – dodała, mówiąc o rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Jakie uczucie towarzyszyło pani Katerynie po wzięciu dziecka w ramiona? – Jeśli pytacie o radość, to nie mogłam jej poczuć w pełni. Jak można się cieszyć, kiedy jest zagrożenie, strach o moje pozostałe dzieci, o nas wszystkich, w naszym mieście, w naszej ojczyźnie? To była taka mieszanka uczuć, słodycz i gorycz jednocześnie – powiedziała.

Kobieta urodziła w trakcie nalotów rosyjskich wojsk. „W czasie wojny rodzi się dużo chłopców”

Jak czuje się synek kobiety? – Gdy byliśmy w tym schronie w szpitalu, tam było chłodno, byli chorzy ludzie. Mój syn bardzo mocno kaszle, a ja mam wysoką gorączkę. Ale tu są świetni lekarze, i tak ogólnie to chcę powiedzieć, że ukraiński naród bardzo się wspiera, ale nie tylko ukraiński. Słyszymy, co się dzieje w mediach – relacjonowała Kateryna.

– Moje zdjęcie obiegło pół Ukrainy, cały czas nas mylą, bo były dwie kobiety... Ja byłam jedną z pierwszych, która urodziła w takich warunkach i zamieściłam zdjęcie na Instagramie, ale była jeszcze kobieta, która urodziła w metrze, ona rodziła później ode mnie, tego samego dnia – mówiła pani Kateryna. – A pod tym zdjęciem, które umieściłam na moim Instastories, pojawiło się tysiące wiadomości od Rumunów, Polaków, Francuzów, Szwajcarów, Niemców. Cały świat pisał, że może nas zabrać w bezpieczne miejsce – relacjonowała dalej. Kobieta nadała synowi imię Lukas.

– U nas się mówi w Ukrainie, że w czasie wojny rodzi się dużo chłopców – powiedziała Kateryna.

