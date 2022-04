Uwaga! TVN: Tak działa rosyjska propaganda. „Od kłamania są urzędnicy, a nie naczelny wódz”

24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Wojna to jednak nie tylko to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, to także wojna w internecie na niespotykaną skalę. – Rosyjskie media od lat napędzają dezinformację, próbują dzielić ludzi i skutecznie kreują atmosferę chaosu w przestrzeni informacyjnej – podkreśla David Gilbert, dziennikarz Vice News.

– Kiedy mówimy o propagandzie rosyjskiej, to trzeba pamiętać, że ona nie zaczęła się wraz z wojną, ona działała od samego początku, kiedy pojawił się Putin – zwraca uwagę w rozmowie z Uwagą! TVN Andrzej Zaucha, były korespondent polskich mediów w Moskwie.

Wojna na Ukrainie. Jak działa rosyjska propaganda?

Wykreowany przez Rosję przekaz nie jest nawet ze sobą spójny. – Moskwa opowiada w tej chwili kilka różnych historii. One są ze sobą sprzeczne i jakby wzajemnie się nie słyszą. To pokazuje, w jakim oni są stanie emocjonalnym, co widać w ich telewizji, gdzie wszyscy wrzeszczą, krzyczą i grożą – mówi Agnieszka Jędrzejczyk z OKO.press.

– Sam Putin został złapany na kłamstwie. Od kłamania są urzędnicy, a nie naczelny wódz, a on jednak kłamał. Powiedział kobietom [podczas wystąpienia w Dzień Kobiet – red.], że ich synowie i narzeczeni są bezpieczni, bo poborowi nie trafili na Ukrainę. To była nieprawda – dodaje Jędrzejczyk.

Ukraina walczy z dezinformacją

W jaki sposób na rosyjską propagandę odpowiada Ukraina? – My nie musimy odpowiadać na rosyjską propagandę, bo robią to za nas rosyjscy żołnierze – mówi Alena Tsyntsylo, prezenterka kanału Ukraina24. Dziennikarka ma na myśli dostępne w sieci nagraniach rosyjskich żołnierzy, którzy zostali zatrzymani na Ukrainie. – To Rosja atakuje Ukrainę, a nie Ukraińcy sami siebie, jak to mówią w mediach w Rosji. Wszystko, co tam mówią, to kłamstwo – przyznaje jeden z jeńców.

– Zwracam się do wszystkich ludzi, nie popierajcie wojny z Ukrainą, wychodźcie na protesty, blokujcie autostrady, po prostu zakończcie tę wojnę – dodaje inny rosyjski żołnierz.

