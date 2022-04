Uwaga! TVN: „Chcę zostać influencerem”. Dzieci i młodzież marzą o dużych pieniądzach i popularności

– Wciągające, dające popularność i po prostu fajne – takie jest bycie influencerem według dzieci, które uczestniczyły w zajęciach z TikToka w Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach. Dorośli patrzą na to nieco inaczej. – Rodzice bywają przerażeni, mówią: „Jak to? Moje dziecko chce być influencerem? Ja mu na to nie pozwolę”. Zamiast być przerażonym trzeba wykorzystać ten potencjał. Influencing to nie jest tylko sława, to jest też montowanie filmów, kreacja, robienie zdjęć. To jest wykorzystywanie swojego potencjału, na przykład śpiewając. Warto wykorzystać to i wydobyć z dziecka to co najlepsze – przekonuje Wojciech Kardyś, specjalista ds. influencer marketingu.

Taką drogą poszli rodzice Marysi Jeleniewskiej. Od początku wspierali córkę w tym, co robi. Dziś Marysia spełnia swoje marzenia. W sieci obserwuje ją 13 mln użytkowników. – Zapoczątkowałam niektóre trendy na TikToku. Potem ludzie je powielali – tłumaczy Marysia.

Influencerzy jako gwiazdy nowego formatu

– Są dwa różne światy – tak zwane Gen Z, czyli młodzież i świat ludzi starszych. Może nie boomerów, ale takich, co orientują się w innych rzeczach – mówi Marysia Jeleniewska. – To nowi celebryci. Nowy świat, inny świat – dodaje Wojciech Kardyś.

Obecnie TikTok jest najszybciej rozwijającym się kanałem social mediów. W trakcie lockdownu liczba jego użytkowników w Polsce wzrosła prawie o 70 proc. Skąd popularność tej aplikacji? – Można tańczyć, gotować, opowiadać. Można pokazać też aktorstwo lub inne pasje – tłumaczą dzieci, które uczestniczyły w warsztatach w Jelczu-Laskowicach. – Wydaje mi się, że sukces tej aplikacji wziął się stąd, że są to krótkie, dynamiczne filmiki, które tak naprawdę przykują uwagę każdego – uważa Marysia Jeleniewska.

Dzisiejsze nastolatki, nawet w dorosłym życiu, przyzwyczajone będą do przyjmowania wiedzy w skrótowej formie. W szkołach brakuje edukacji medialnej, która pozwoliłaby odróżnić dzieciom prawdę od fałszu. – Nasza edukacja jest skostniała, zamiast skupić się na tym, czym obecnie żyje młodzież – ubolewa Wojciech Kardyś.