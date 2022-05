Uwaga! TVN: Starsza kobieta uwięziona we własnym mieszkaniu. „Ma pozabierane klamki z okien”

Sytuacja ma miejsce na jednym z koszalińskich osiedli. – Pewnego razu, jak wynosiłam śmieci, usłyszałam wołanie o pomoc, okrzyki ratunku. Byłam przekonana, że ktoś zaciął się w windzie. Zaczęłam iść po głosie i dotarłam na drugie piętro. Okazało się, że to staruszka w mieszkaniu, która woła pomocy – opowiada pani Mirosława, która po kilkunastu latach wróciła do Polski z zagranicy.

Bez klucza i bez klamek?

Sprawę uwięzionej w mieszkaniu kobiety od dawna znają inni mieszkańcy bloku. Twierdzą, że może ona mieć około 80 lat. Najbliższym jej krewnym jest syn, który według sąsiadów mieszka w innym mieście i rzadko przyjeżdża do matki. – Od sąsiadów dowiedziałam się, że ona ma pozabierane klamki z okien, bo wcześniej pani otwierała okna i wołała o pomoc – oburza się jedna z lokatorek. – To wina syna, on ją tak zamyka, żeby nie wychodziła. Nawet w święta była sama – mówi jeden z mężczyzn.

– Pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Ktoś poszedł drogą na skróty. Zastosował najprostsze i najtańsze rozwiązanie, czyli pozostawienie starszej osoby u siebie w mieszkaniu, ale bez możliwości wyjścia. To jest pozbawienie człowieka wolności, co w skrajnym przypadku może wyczerpywać znamiona przestępstwa – mówi Eliza Kuna, prawniczka, która zajmuje się sprawami rodzinnymi.

Pani Mirosława jest oburzona całą sytuacją, uważa, że starsza kobieta powinna być pod odpowiednią opieką. – Tak, żeby w końcu zaczęła oddychać powietrzem – mówi.

„Odbijam się od ściany”

Sąsiedzi wielokrotnie informowali różne instytucje o sprawie uwięzionej staruszki, ale wszystkie ich starania okazywały się bezskuteczne. – Odbijam się od ściany. Wezwałam policję i policja mi powiedziała, że nic nie mogą zrobić. Dzwoniłam do prawników do urzędu miejskiego, nie jeden raz dzwoniłam do ośrodka pomocy społecznej. Stwierdzono, że ta pani ma demencję, więc trzeba jej wszystko pozamykać, żeby nie zrobiła sobie krzywdy – mówi pani Mirosława.

A co w przypadku zaprószenia ognia? – Nie wejdzie i nie wyjdzie nikt. Nie ma kluczy – wskazują sąsiedzi i dodają, że podobnie byłoby w przypadku, gdyby kobieta zasłabła. – Zadzwoniłam do naszego MOPR-u i panie powiedziały, że znają sytuację. Że dwa razy dziennie przychodzi do niej opiekunka – mówi jedna z sąsiadek 80-latki. – Pani opiekunka powiedziała mi, że dzieje się tak, a nie inaczej, że ta pani musi być ubezwłasnowolniona, a jeszcze nie jest. I oni, jako MOPS nic nie mogą zrobić. Że ona pisze raporty, że ta pani jest zamykana – opowiada pani Mirosława.

Z relacji sąsiadów wynika, że opiekunka mieszka w tym samym budynku, co starsza kobieta. Dziennikarze programu Uwaga! TVN chcieli ustalić, dlaczego, jeśli tak jest, opiekunka godzi się na zamykanie samotnej staruszki w mieszkaniu. Ale nie zastali kobiety w jej domu. Pojechali, więc do ośrodka pomocy społecznej. – Nie ma takiej sytuacji, że opiekunka więzi, bo to jest niedopuszczalne – przyznaje Violetta Jakubowska, zastępca dyrektora ds. rozwoju usług MOPS w Koszalinie. I dodaje: – Jeśli państwo zostawicie adres, to zainteresuję się sprawą. Wicedyrektorka MOPS-u obiecała, że po sprawdzeniu sytuacji porozmawia z nami przed kamerą.