Uwaga! TVN: Wille we Włoszech, mieszkania za miliony. Kim są czołowi propagandyści Kremla?

Przed rosyjskim atakiem na Ukrainę Olga Skabiejewa, Jewgenij Popow i Władimir Sołowiow byli po prostu proputinowskimi dziennikarzami, którzy robili karierę na kłamaniu w rosyjskiej, państwowej telewizji. Ale po rosyjskiej agresji w Ukrainie, stali się podżegaczami wojennymi, współodpowiedzialnymi za zbrodnie, jakie popełnia rosyjska armia.

Demaskowanie propagandy

Żeby zrozumieć, jak do tego doszło, dziennikarze programu Uwaga! TVN spotkali się z Dimitrim Nizowcewem – Rosjaninem, który mieszka dzisiaj w Wilnie. To dziennikarz i aktywista Funduszu do Walki z Korupcją, czyli organizacji założonej przez Aleksieja Nawalnego.

– Opuściłem (rosyjską – red.) telewizję w 2014 roku, po tym jak zaczęła się pierwsza wojna z Ukrainą. Gdy Rosja zabrała Krym, zrozumiałem, że nie da się już pracować w telewizji państwowej. Zacząłem rozumieć, że kłamstwo i hipokryzja przenika coraz bardziej – mówi Dimitri Nizowcew.

Dziennikarz postanowił, że teraz będzie demaskował hipokryzję. Od kilku lat nagrywa reportaże, w których pokazuje skalę korupcji w Rosji, wchodząc na przykład na jacht rosyjskiego oligarchy w Czarnogórze. Albo urządzając piknik w jednej z willi Vladimira Sołowiowa. Patrząc na życie Dimitrija, który był zmuszony wyjechać z Rosji, żeby uniknąć prześladowań ze strony władzy – i na luksusowe życie kremlowskich propagandystów – można zrozumieć, jak umierało niezależne dziennikarstwo w Rosji.

Zmiana poglądów?

W 2001 roku Wladimir Sołowiow pracował w niezależnym wtedy od Kremla kanale NTV. Kiedy Putin – świeżo wybrany na prezydenta – i jego ludzie, zdecydowali przejąć kontrolę nad tym kanałem, dziennikarze, w tym Sołowiow, ogłosili wówczas strajk. – Nawet Bóg daje swobodę wyboru. A u Putina tego nie ma – mówił wówczas Sołowiow.

Z perspektywy czasu jego słowa mogą zaskakiwać, podobnie jak inne, wypowiedziane w 2013 roku, przed pierwszą wojną w Ukrainie. W czasie jednego ze spotkań z widzami w teatrze, tak odpowiadał na pytanie o aneksję Krymu: – Nie daj Bóg. A po co pani Krym? Dlaczego akurat Krym? A czemu nie Finlandia? Ona też była nasza. Czemu nie od razu Polska?

A tak mówił na temat samego Putina: – Tak, jest lepszy od Jelcyna i Gorbaczowa, natomiast robić z Putina Boga – to jest szaleństwo. Jeżeli będzie rządził jeszcze 30 lat – to będzie koniec.

Ale im bardziej Kreml dusił wolność mediów i brutalnie pacyfikował protesty obywateli, tym wyraźniej zmieniał się Wladimir Sołowiow. – Wierzymy w Putina i wierzymy w Rosję! – wykrzykiwał na wiecu Putina. – Już w 2010 roku stało się jasne, że musisz wybrać: czy przez cały czas pracujesz dla Putina, czy będziesz mieszkać na ulicy. Sołowiow nie miał problemu z wyborem – zwraca uwagę Nizowcew.