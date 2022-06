Uwaga! TVN: Widział, jak zerwany dach zabija mu żonę i córki. „Nigdy nie zapomnę”

Paweł Kośnik pojechał z całą rodziną na narty do Bukowiny Tatrzańskiej w lutym 2020 roku. Zerwany podmuchem wiatru dach z prowizorycznej wypożyczalni sprzętu narciarskiego uderzył w kobiety. Matka i jej 15-letnia córka zginęły na miejscu. Druga, 21-letnia córka zmarła w szpitalu.

– Cały czas mam przed oczami ten zerwany dach. Przelatuje nade mną, a potem ścina żonę i dzieci, a po chwili ich bezwładnie leżące ciała. Tego widoku nigdy nie zapomnę, to będzie mi towarzyszyć do końca życia, to jest najtrudniejsze – wyznaje mężczyzna. I dodaje: – Ciężko jest mi zaglądać do albumów ze zdjęciami. Filmów wspólnych nie puszczam w ogóle, bo jest to dla mnie zbyt ciężkie. Minęły ponad dwa lata, a to wciąż ponad moje siły.

Pan Paweł przyznaje, że od dwóch lat stroni od ludzi. – Siedzę w tym swoim grajdołku i tu mi jest najlepiej. Nawet jak wyjeżdżam, to chcę jak najszybciej wrócić. Może czuję, że tutaj w jakiś sposób są ze mną obecne. Ludzie opowiadają o tym, jak to jest u nich w rodzinie, jak dzieci, wnuki, a mnie to nie dotyczy – mówi. I dodaje: – Jedna córka wchodziłaby już w dorosłe życie, druga kończyłaby szkołę. Byłyby chwile pełne radości. Cały czas dodaję lata i myślę, co by się z nimi działo.

Sąd zdecyduje

Proces w sprawie dobiegł końca, za kilka dni sąd zdecyduje, kto jest winny tej tragedii. Na ławie oskarżonych zasiedli właściciele wypożyczalni oraz właściciel firmy wykonującej prace budowlane. Jak podają dziennikarze programu Uwaga! TVN, prokuratura wyliczyła szereg zaniedbań. Buda postawiona była bez żadnych wymaganych pozwoleń, z całkowitym pogwałceniem prawa budowlanego.

– Bez najmniejszego zawahania można stwierdzić, że przyczyną tego tragicznego zdarzenia była zła konstrukcja dachu. Pominięto wszelkie procedury, nawet materiały, których użyto, były z odzysku. To były stare okna, stare deski. Wszystko wygląda tak, jakby liczyły się tylko pieniądze, a nie ludzkie zdrowie i życie – mówił na sali sądowej prokurator.

Oskarżeni nie przyznają się do winy. Ich linia obrony polega na przerzucaniu odpowiedzialności między sobą. Inwestorzy, czyli właściciele wypożyczalni – Tomasz Ż. oraz Łukasz M. – winą obarczają budowlańca. – Wina powinna być przypisana wykonawcy tego obiektu. To jedyny podmiot, jedyna osoba, która faktycznie mogła zapobiec temu skutkowi – mówił na sali rozpraw obrońca inwestorów.