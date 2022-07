Uwaga! TVN: Nic nie widzi, ale musi zajmować się matką po udarze. „Jestem zdana na łaskę obcych”

Pani Katarzyna od urodzenia jest osobą niewidomą. – Po operacjach zdarzały się momenty, że widziałam, ale bardzo słabo: kolory z bardzo bliska, bardzo duże litery. Trwało to może przez miesiąc, dwa. Było to niesamowite. Dużym przeżyciem było też to, że mogłam zobaczyć mamę – opowiada Katarzyna Rolnik. Kobieta mieszka razem matką – panią Krystyną, która jeszcze do niedawana była jej opiekunką. Półtora roku temu pojawił się jednak problem. Pani Krystyna przeszła udar, a niewidoma córka musiała zająć się chorą matką.



Uwaga! TVN: Niewidoma córka opiekuje się chorą matką



– Obiad może i sama ugotuję, ale nie jestem w stanie nakarmić jej np. zupą. Zastrzyków jej nie podam, cukru nie zmierzę. Nie zmienię jej też pampersa i jej nie umyję. Zwłaszcza, że mamę trzeba myć na łóżku, bo mamy za małą łazienkę, żeby wjechać do niej wózkiem – mówi córka chorej kobiety.



W opiece pielęgnacyjnej nad panią Krystyną, córce pomaga pracownica socjalna przyznana przez ośrodek pomocy społecznej. Opiekunka odwiedza rodzinę w godzinach pracy. Po godz. 15 pani Katarzyna musi radzić sobie sama. W zmianie pampersów oraz podawaniu insuliny pomaga krewny.

– Krysia nie jest w stanie ani mówić, ani chodzić. Rusza tylko lewą ręką. Siostra potrzebuje całodobowej opieki, a ja pomagam tylko tak z dobroci serca, bo kto inny pomoże jak nie ja – mówi Ryszard Brzuska. – Bez wujka to ja bym sobie nie dała rady. Bez niego mama nie mogłaby być w domu – dodaje córka w rozmowie z Uwagą! TVN. Wcześniej w opiece nad panią Krystyną pomagała jej kuzynka. Niestety, kobieta złamała nogę.



Chwile zwątpienia



Pani Katarzyna nie jest w stanie podołać wszystkim obowiązkom. Sama wymaga opieki oraz wsparcia. Podobnie jak jej matka ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym. – Czasem jest ciężko. Były takie sytuacje, że trzeba było szukać pomocy po znajomych. Byłam zdana na łaskę obcych ludzi – przyznaje kobieta. – Dziewczyna już nie wytrzymuje. To jest ciągły stres i nerwy. Nigdzie nie może wyjść, ani nic zrobić dla siebie. Cały czas musi być przy mamie – dodaje pan Ryszard.



„Cały czas muszę być z mamą”



– Chciałabym jechać na miesięczny kurs orientacji przestrzennej do Warszawy. Staram się o psa przewodnika, który bardzo by mi pomógł w przemieszczaniu się. Teraz sama nigdzie nie chodzę, bo tutaj nie ma chodników, a niektórzy kierowcy jeżdżą jak wariaci – opowiada. Jakiś czas temu w życiu pani Katarzyny pojawił się przyjaciel – pan Marcin z Gdańska. – Chciałabym się z nim spotkać, ale na razie jest ciężko, bo nie mam możliwości nigdzie wyjechać. Cały czas muszę być z mamą – mówi kobieta i dodaje: – Marcin jest dla mnie bardzo dużym wsparciem. Fajnie jest się tak komuś wygadać.



Czy GOPS pomoże?



Gminny ośrodek pomocy społecznej zaproponował, aby matkę pani Katarzyny umieszczono w specjalistycznej placówce leczniczej. Aby do tego doszło, córka miała podpisać dokumenty, w których zobowiązuje się do zapewnienia matce mieszkania oraz opieki po zakończonym leczeniu.

– Przywieziono mi taki dokument, że ja po pół roku się zobowiązuję przyjąć mamę pod swoją opiekę. A ja nie wiem, czy będę miała siłę i czy dam radę. Po prostu boję się to podpisać, bo jak osoba niewidoma, niepełnosprawna może się do czegoś takiego zobowiązać – mówi kobieta Uwadze! TVN. – W GOPS-ie powiedzieli mi, że jak tego nie podpiszę, to żaden ZOL mamy nie przyjmie – dodaje.



Mimo że sytuacja rodziny jest znana urzędnikom od wielu miesięcy, wciąż nie wypracowano systemu skutecznej i całodobowej pomocy, tak, aby zabezpieczyć interesy zarówno niepełnosprawnej matki, jak i córki. – Oświadczenie, w którym pani Katarzyna zobowiązuje się do przyjęcia matki do domu po upływie pół roku, jest formą zabezpieczenia. Chodzi o to, żeby ten dom był, żeby przykładowo nie został sprzedany – tłumaczy Patrycja Gniewczyńska z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

„Potrzeba mi wsparcia”

Pani Katarzyna nie zarządza jednak nieruchomością, w której kobiety mieszkają. Natomiast dokumenty prawne, które jej przedstawiono były dla niej niezrozumiałe i niepokojące. – Jeżeli pani Katarzyna nie zdecyduje się umieścić matki w ZOL-u, wyjdziemy na drogę sądową i będziemy wnioskować o umieszczenie pani Krystyny w ośrodku całodobowym z pominięciem zgody córki – zapowiada Patrycja Gniewczyńska. – Na pewno podejmiemy wszystkie kroki, żeby panią Krystynę umieścić w ośrodku, w którym będzie miała opiekę, a pani Katarzyny nie zostawimy samej sobie – deklaruje Artur Ciróg, zastępca wójta gminy Sławno.



Sytuacją pani Katarzyny zainteresowano lokalny oddział Polskiego Związku Niewidomych. – Jeśli pani Kasia będzie potrzebowała pomocy w uzupełnianiu wniosków np. na turnus rehabilitacyjny czy o dofinansowanie remontu łazienki, to może zrobić to tutaj. Jeśli tutaj przyjdzie, znajdzie pomoc – zapewnia Dorota Radzka z Polskiego Związku Niewidomych w Sławnie.



– Ja potrafię się cieszyć z każdej drobnostki. Jak jest ciepło, jak mi coś wyjdzie. Do szczęścia potrzeba mi jeszcze tylko wsparcia innych osób – mówi pani Katarzyna.

