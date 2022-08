Uwaga! TVN: Matka uprowadzonej 14-latki: Nie spodziewałam się, że Paulina K. może być takim potworem

– Była przypalana papierosami, ciągnięta po ziemi, rozbierana. Robili jej zdjęcia. Dali jej alkohol i kazali wypić. Oblali ją sokiem i piwem i powiedzieli, że jeśli nie zrobi tego, czego chcą, to ją zabiją – mówi matka Kasi.

Do uprowadzenia Kasi doszło w piątkowe popołudnie. W pewnym momencie do matki dziewczyny zadzwonił chłopak 14-latki, który przekazał informację o porwaniu. Sprzed osiedlowego marketu nastolatka miała zostać wciągnięta do samochodu swoich znajomych. – Powiedział mi, że porwano Kasię. Dobrze pamiętam te słowa, myślałam, że świat mi się zawali. To był szok, zaczęłam się trząść i płakać. Dusiło mnie – opowiada kobieta.

Natychmiast po zgłoszeniu matki, policja wszczęła poszukiwania. Półtorej godziny później patrol odnalazł 14-latkę pod miejscowością Złotniki niedaleko Poznania. Okazało się, że w porwaniu biorą udział nastolatkowie, a inicjatorką uprowadzenia jest dorosła kobieta – Paulina K. – Kiedy policjanci podeszli do auta, od razu zauważyli zdenerwowaną i rozpłakaną 14-latkę. Była ubrudzona od ziemi i piachu. Sprawcy zaczęli być wulgarni i agresywni, nie wykonywali poleceń – opowiada Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

– Siostrę zobaczyłem dopiero w szpitalu. Płakała i była roztrzęsiona. Potem się uspokoiła. Była w błocie, miała poszarpane ubrania, wygolone włosy i brwi. Było widać, że w niektórych miejscach przypalano ją papierosami – opowiada brat Kasi. – Jak ją zobaczyłam mocno ją przytuliłam i ona mnie też. Zaczęła mi opowiadać o tym, co się działo. Marzyłam, żeby jak najszybciej do siebie doszła i dziękowałam Bogu, że dziecko jest całe, że żyje – przywołuje matka Kasi.

Areszt i ośrodki wychowawcze

Paulina K. oraz 17-letni Alan trafili do aresztu. Młodzież, biorąca udział w znęcaniu się nad Kasią, została umieszczona w ośrodkach wychowawczych. – W związku z tą sprawą zatrzymano pięć osób. To trzy osoby nieletnie, 17-latek i 39-letnia kobieta zostali tymczasowo aresztowani – mówi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. I dodaje: – Ta pani i ten nastolatek mają zarzuty dotyczące uprowadzenia i pozbawienia wolności małoletniej pokrzywdzonej, mają również zarzut dotyczący zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem, a także nagrywania i utrwalania przebiegu tego zdarzenia.

– Teraz skupiam się przede wszystkim na tym, żeby uspokoić mamę, która bardzo to przeżywa i jest roztrzęsiona. Z mojej strony został skierowany wniosek o objęcie opieką psychologiczną zarówno małoletniej, jak i jej mamy. Uważam, że na ten moment najbardziej tego wymagają – mówi adwokat Karolina Borowiecka.

Grzałka w e-papierosie

Powodem porwania dziewczyny miało być rzekome uszkodzenie przez nią elektronicznego papierosa należącego do innej nastolatki. Kasię uprowadzono i torturowano, ponieważ nie chciała zapłacić za naprawę urządzenia. Oprawcami dziewczyny okazali się jej koledzy z osiedla oraz Paulina K., matka dwóch córek również uczestniczących w porwaniu. 39-latka samotnie zajmowała się trójką dzieci. Sama wychowywała się w domu dziecka.

– Z początku te dziewczynki fajnie się ze sobą czuły, były przyjaciółkami. A ta ich mama, w cudzysłowie, wzięła kiedyś Kasię na kręgle. Nie spodziewałam się tego, że ta kobieta może być takim potworem – ubolewa matka Kasi.