Uwaga! TVN: 16-latka oskarżyła o gwałt własną matkę. „To szok, że mogła coś takiego wymyślić”

Nastolatka zgłosiła się na policję w październiku zeszłego roku. 16-letnia wówczas Julia opowiedziała o przemocy, jakiej miała doświadczać w domu ze strony matki. Dziewczynę natychmiast umieszczono w rodzinie zastępczej, a policja rozpoczęła śledztwo.

– Nie rozmawiałam z córką od dawna i nie zamierzam na razie z nią w ogóle rozmawiać. Boję się naszego spotkania. Boję się, że kiedy ją spotkam na mieście i nie będę miała świadków, to ona znów wymyśli, że coś jej zrobiłam – wyznaje pani Agnieszka.

Co zeznała Julia?

– Twierdziła, że szarpałam ją za włosy, że ją biłam, kopałam, gdy leżała. Twierdziła też, że zrzuciłam ją ze schodów – wylicza matka 16-latki. Podczas kolejnych przesłuchań, w niebieskim pokoju sądu, pojawiły się coraz drastyczniejsze oskarżenia. 16-latka zeznała, że matka miała ją wielokrotnie molestować seksualnie między innymi przy użyciu szklanki. Ta miała pęknąć i dotkliwie poranić dziecko.

– To miało się dziać u niej w pokoju. Po wszystkim miała się wykąpać i było po wszystkim. Tak ona opisuje sytuację – opowiada pani Agnieszka. I dodaje: – Kiedy się dowiedziałam o tych zarzutach, zrobiło mi się słabo i niedobrze. Dla mnie to jest horror, co ona wymyśliła. Dla mnie to szok, że 16-latka w ogóle może coś takiego wymyślić.

Jak podają dziennikarze programu Uwaga! TVN, córka oskarżyła matkę również o gwałt.

„Do telefonu była podłączona jak do respiratora”

Julia to uczennica drugiej klasy technikum logistycznego. Według rodziców, ich córka wysunęła oskarżenia z zemsty za ich metody wychowawcze, a zwłaszcza karne odbieranie telefonu.

– Znam żonę bardzo długo, wiem jaka jest. Wiem też, jak ciężkim dzieckiem była Julia. Jedyną karą w domu było zabranie telefonu. W jej przypadku to było jak koniec świata – opowiada pan Sebastian, ojciec Julii. I dodaje: – Kiedy zabraliśmy jej za karę telefon, córka wydzierała się, wyrzucała nas z pokoju. Użyła nawet słów: „wyp*** z mojego pokoju”. Jak córka wracała ze szkoły i miała rozładowany telefon, od razu podłączała go. Wchodziła do kuchni, pytała, gdzie obiad, jadła i wracała do pokoju, do telefonu. Z całą pewnością od telefonu jest uzależniona.

Nastolatka swój pierwszy telefon dostała w drugiej klasie podstawówki. Rodzice bali się, że to za wcześnie, jednak córka żaliła się, że inne dzieci będą się z niej śmiały, że nie ma telefonu, bo jest biedna. Pani Agnieszka i pan Sebastian oprócz Julii wychowują również dwóch synów. Według rodziców, niczego Julii ani jej braciom nie brakowało. Zawsze byli otoczeni opieką i troską.

– W domu była zasada, że o godz. 21 wszyscy oddają telefony na półkę w salonie. Przez jakiś czas córka też to robiła, ale potem wymyśliła sobie taką metodę, że podrzucała stary telefon brata. Oszukiwała, a ja zorientowałam się dopiero po czasie. Do telefonu była podłączona jak do respiratora. Jak się jej zabrało telefon, to zachowywała się jak bez powietrza – dodaje pani Agnieszka.