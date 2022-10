Uwaga! TVN: Brutalna bójka nastolatek w Brzozowie. „Pod wpływem nerwów wyciągnęłam kastet”

Między 17-letnią uczennicą Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie i 15-latką z liceum ekonomicznego doszło do bójki na terenie pozaszkolnym. Obie dziewczyny starały się o popularność w mediach społecznościowych. 17-latka jest początkującą influencerką – jej profil, na którym prezentowała głównie ubrania i makijaże, zdobywał coraz większą popularność.

Poszło o nagie zdjęcia?

– Znamy się tylko z widzenia. Ale słyszałam o niej, widziałam też jej nagie zdjęcia. Wysłała je swojemu chłopakowi, a ten rozesłał je po całej „budowlance”, „ekonomiku” i liceum. Poszło to na mnie, że niby ja to rozesłałam, ale to nieprawda, bo te zdjęcia już wszyscy mieli kilka miesięcy wcześniej – tłumaczy 17-letnia Sabina, uczestniczka bójki. I dodaje: – Wysyłała mi różne wulgarne snapy, obrażała mnie. Olewałam to, nie mówiłam nikomu do momentu, jak zaczęła obrażać moich rodziców i w gorszym stopniu mnie samą. Powiedziała mi, że możemy to wyjaśnić, jak się spotkamy. Kiedy spytałam, czy nie można inaczej, odpowiedziała, że inaczej ze mną się nie da i mamy się spotkać na długiej przerwie.

Uczniowie też mówią o zdjęciach w sieci. – Były chłopak Wiktorii wysłał Sabinie jej zdjęcia i ona to powysyłała. Wiktoria miała z tym problem i chciała się bić. Obie wiedziały, o co chodzi – mówi jeden z uczniów. – Ta dziewczyna, która się z nią biła, to wcześniej powiedziała mi, że Sabina nazywała ją „szmatą”, a ta ją nazywała „dzi***” i wtedy padło: „Chodź się bić” – dodaje inny świadek, którego słowa przytaczają dziennikarze programu Uwaga! TVN.

„Widziałam tłum młodzieży kibicującej i moją córkę, która uderza”

Ktoś z obserwujących bójkę wrzucił nagranie do sieci. – Widziałam tłum młodzieży kibicującej i moją córkę, która uderza. Biją się obydwie, szarpią bardzo mocno. Ten film był przerażający, nie obejrzałam go do końca. Najbardziej zszokowało mnie to bicie – wyznaje pani Małgorzata, matka Sabiny. Kiedy kobieta zobaczyła filmik, przerażona spytała córkę, co się stało. Dziewczyna napisała, że miała dość upokarzających obelg, dotykających jej rodzinę.

„Wyzywała naszą rodzinę i wyśmiewała nas, że tata pracuje w piekarni z tobą. Chciałam z nią normalnie porozmawiać, że ma przeprosić, to ona mnie i ciebie zaczęła wyzywać od szmat i za to dostała w pysk. Na was nie ma prawa nic powiedzieć i tego się będę trzymała” – tłumaczyła nastolatka.