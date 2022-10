Uwaga! TVN: 22-latce odebrano dwójkę dzieci. „Wiem, że zrobiłam źle, ale karę już poniosłam”

Pani Nikoli odebrano dwójkę dzieci, a następnie przekazano je do adopcji. Z 22-latka został jeszcze 2,5-letni synek. – Nie śpię po nocach, strasznie mi ich brakuje. Boli mnie, że nie wiem, co się z nimi dzieje. Nigdy w życiu nie zrobiłam im krzywdy. Wiem, że zrobiłam źle, ale karę już poniosłam. Największą karą jest to, że nie widzę własnych dzieci – zapewnia kobieta. Tłumaczyła, że problemem była bieda, trwająca w rodzinie od pokoleń.

– Miałam ciężkie życie. Tata zostawił mamę, kiedy byliśmy mali. Miałam 11 lat, kiedy urodził się mój najmłodszy brat. Wtedy nauczyłam się, jak zrobić mleko czy zmieniać pampersy. W wieku 10 lat umiałam robić już proste obiady – opowiada pani Nikola. 22-latka dodała, że sama w wieku 15 lat trafiła na rok do domu dziecka, ale potem wróciła do swojej matki.

Młoda matka straciła dwójkę dzieci. Wpadka z 10 lat starszym partnerem

Kobieta relacjonuje, że poznała 10 lat starszego partnera, z którym zaszła w nieplanowaną ciążę. – Jak mi odebrano dzieci, przyszedł taki moment, że się załamałam, nie wiedziałam, co robić i wpadłam w złe towarzystwo. W tym towarzystwie nabawiłam się wyroków – wyjaśniła pani Nikola. 22-latka prawa rodzicielskie straciła przez wyroki za udział w kradzieży, bójkę i próbę zajęcia pustostanu.

Kobieta podkreśliła, że zdała sobie sprawę z tego, że musi uciekać od przemoczonego partnera. – Wiem, że popełniłam błąd, zostawiając mu dzieci, ale uznałam, że tak będzie lepiej, bo on ma mieszkanie, więc zajmie się dziećmi do momentu, aż mi uda się zorganizować jakiś lokal. Zostawiłam dzieci na dwa tygodnie. Wtedy urzędnicy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nakazali byłemu partnerowi, by je przyprowadził – mówiła pani Nikola.

Zrozpaczona matka chce odzyskać dzieci. Usłyszała, że to się nigdy nie stanie

– Jak się o tym dowiedziałam, to przyjechałam od razu i pytałam, co muszę zrobić, żeby je odzyskać. Od razu usłyszałam, że ja tych dzieci nie odzyskam – kontynuowała 22-latka. Kobieta dodała, że jej córki nigdy nie były zaniedbane czy głodne. Urzędnicy MOPS argumentują, że kobieta „zrezygnowała z m.in. porady psychologa, psychoterapeuty, pedagoga i asystenta rodziny”.

Pani Nikola wyjaśniła na terapii, że „nie żyje z partnerem i nie chce z nim żyć”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zarzucił również 22-latce, że odrzuciła miejsce w domu samotnej matki. Kobieta zaprzecza, że nie stawiała się na spotkaniach z psychologiem. – Tracę już nadzieję. Do listopada 2020 roku miałam kontakt z dziećmi, kiedy urzędnicy zerwali nam go z dnia na dzień. Starałam się wszelkimi siłami, aby spełnić warunki i odzyskać dzieci – podsumowała 22-latka.

