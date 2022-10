Uwaga! TVN: Od roku rodzina stara się skontaktować z krewną, która jest w domu opieki. Bez skutku

Pani Wiesława była kiedyś kierownikiem dziekanatu wydziału filozofii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Wcześnie owdowiała i prawie całe życie mieszkała ze swoim bezdzietnym synem, który rok temu zmarł. Tuż przed swoją śmiercią, ciężko chorujący syn pani Wiesławy, umieścił matkę w prywatnym domu opieki pod Warszawą. Od tego czasu najbliższa rodzina kobiety mogła ją odwiedzić tylko jeden raz pod koniec zeszłego roku.

– Zostałyśmy przyjęte właściwie w drzwiach wejściowych. Oddzielone od cioci stołami i ekranami z pleksy. Ona siedziała gdzieś tam na krześle, miała wokół siebie dwie strażniczki, które pilnowały całej rozmowy – opowiada Beata Sikorska-Dutka, bratanica pani Wiesławy. – Miała rozszerzone źrenice i patrzyła na nas dziwnym wzrokiem i powtarzała w kółko: „Mój podpis jest najważniejszy” – mówi Bożena Walczak-Kawka, kuzynka pani Wiesławy. – Jak zapytałam, czy podpisywała jakieś dokumenty, to zabrano ją i się skończyło – dodaje pani Beata.

Od tamtego czasu wielu bliskich krewnych pani Wiesławy próbowało wejść do domu opieki, aby się z nią chociaż na chwilę spotkać. – Wielokrotnie byłam pod tym domem i ani razu nie zostałam wpuszczona. Nie wiemy nic o jej stanie zdrowia – ubolewa pani Bożena. – Co kilka tygodni piszę prośbę o udzielenie informacji o stanie zdrowia cioci i możliwość spotkania – dodaje pani Beata.

„Jest więźniem”

Najbliżsi krewni pani Wiesławy nie mają z nią również żadnego kontaktu telefonicznego. Dwa telefony, które kobieta zawsze miała przy sobie, przestały działać. – W XXI wieku dochodzi do takich sytuacji, że oddając osobę starszą i schorowaną do prywatnego domu opieki, ta osoba de facto staje się w takim domu więźniem – mówi mec. Marta Lech. I dodaje: – Niezwłocznie złożyłyśmy zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa na szkodę pani Wiesławy i ta sprawa niespiesznie toczy się od prawie roku.

– Widziałam też inne wizyty w tym domu opieki. Było dwóch panów, którzy zostali przyjęci przez furtkę, a to już było po pandemii. W pewnym momencie przyprowadzono starszą panią, jak ona zdjęła czapkę, taki kapelusik, to było widać rozbitą głowę. Ten pan zapytał, co się stało i od razu zjawiła się opiekunka i ją zabrała – opowiada pani Bożena.

Mieszkanie

Niespodziewanie trzy miesiące temu do mieszkania pani Wiesławy na warszawskim Żoliborzu przyjechało dwóch mężczyzn, którzy zmienili zamki w drzwiach. Wraz z nimi na klatce schodowej pojawiła się właścicielka domu opieki wraz z panią Wiesławą.

Okazało się, że pani Wiesława podpisała umowę dożywocia, zgodnie z którą w zamian za opiekę, przekazała swoje mieszkanie właścicielce domu opieki. Zdaniem krewnych staruszka nie mogła być świadoma jaki dokument podpisała i jakie wynikają z niego dla niej skutki, bo od wielu lat cierpi na chorobę Alzheimera.

– Lekarz stwierdził, cytuję: „Pacjentka ze względu na chorobę podstawową, czyli Alzheimera, nie jest w stanie podejmować czynności prawnych oraz nie ma możliwości samodzielnej egzystencji” – przywołuje pani Beata. I dodaje: – Na przykład opowiada, że się widziała z osobami, które dawno nie żyją. Bardzo obrazowo opowiedziała mi też o swojej wycieczce na księżyc. Wiem, że brzmi to zabawnie, ale ona to opowiadała w bardzo przekonujący sposób.

Zdaniem krewnych samo mieszkanie pani Wiesławy jest warte około milion złotych. – Na koncie miała około 400 tys. zł – mówi pani Beata. – Praktyka nakazuje mi z bardzo dużym prawdopodobieństwem powiedzieć wprost, że doszło do popełnienia przestępstwa – mówi mec. Marta Lech. I wyjaśnia: – Mam przy sobie ważny, aktualny dowód osobisty pani Wiesławy. Notariusz, który przybył do domu opieki musiał wylegitymować panią Wiesławę z jakichkolwiek dokumentów potwierdzających jej tożsamość. Właścicielka domu opieki była informowana, że dowód jest w posiadaniu członków rodziny.