Uwaga! TVN: Przekazał część domu synowi, sam trafił na ulicę. „Spałem na cmentarzu"

Pan Jerzy od urodzenia mieszka w Świnoujściu. – Niestety, od lutego tuła się po mieście. Mieszkał już na cmentarzu i na plaży. Syn nie chce wpuścić go do mieszkania – mówi pan Ryszard, kolega 73-latka. – Spałem na cmentarzu, bo nie miałem, gdzie spać. Ciężko było. Przychodziłem na grób do rodziców i płakałem. Ale przy rodzicach czułem się lepiej. Nie bałem się tak. Wiedziałem, że rodzice mnie pilnują – opowiada pan Jerzy. I dodaje: – Spałem na ławce obok ich grobu. Nawet pranie robiłem na cmentarzu, bo obok, gdzie leżą jest kran.

Pan Jerzy wychowywał się z dwoma braćmi i siostrą. W dorosłym życiu pracował, założył swoją rodzinę, z którą mieszkał przy swojej matce w rodzinnym domu. – Ciężkie miał życie. Rodzice nie byli pijakami, ale rygorystycznie gonili nas do roboty. Trzymani byliśmy krótko – mówi pani Wanda, siostra 73-latka. I dodaje: – Ja sobie poradziłam, a brat od początku był popychany. Chodzi mi o to, że był niezaradny. Trzeba go trochę w życiu prowadzić. Jak mama żyła i dawała pieniądze, to jeszcze wszystko ogarniał.

Po śmierci rodziców pan Jerzy podarował swoją część domu starszemu synowi Robertowi, który miał zrobić remont piętra, by ojciec mógł spokojnie dożyć tam starości. Jednak po dokonaniu darowizny dom zaczął popadać w ruinę. Pan Jerzy, z żoną i młodszym synem, przeprowadził się do swojego pasierba. Problem pojawił się, gdy po paru latach mężczyzna zażądał wyprowadzki pana Jerzego i jego młodszego syna.

Remont

Pan Jerzy ma żal do starszego syna. – Robert powiedział, że będzie robił tam remont, kazał poczekać. I tak człowiek czeka już ponad 10 lat – ubolewa mężczyzna. Czy syn pana Jerzego jest świadomy, że ojciec spał na cmentarzu i na plaży? – Powiedziałem mu. Kazał mi wynająć mieszkanie. Ale nic mi nie pomógł – stwierdził 73-latek.

Bezdomnym panem Jerzym zaczęli interesować się mieszkańcy Świnoujścia. Z pomocą ruszył dawny przyjaciel mężczyzny. – Jurek jest trochę niezaradny. Potrzebuje kogoś, kto go poprowadzi przez życie – mówi pan Ryszard. I dodaje: – Dla mnie to jest rzecz nie do pomyślenia. Ojciec przepisuje darowiznę synowi, a syn to wykorzystuje, żeby osiągnąć na tym jakieś korzyści. Dosłownie wyrzucając ojca i brata z mieszkania.

– Syn uprzykrzał mu życie. Odcinał wodę i kanalizację. Światło też odcinał. Zaczął mu dach przeciekać, to się domyślił, że musiał mu dach uszkodzić. Przypuszczam, że jego cel był taki, żeby pozbyć się Jurka. A w tamtym miejscu otworzyć jakieś kwatery dla wczasowiczów – uważa pan Ryszard.