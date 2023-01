Uwaga! TVN: Pobił 18-latka i groził mu śmiercią. „Kazał mi całować buty”

Kilka tygodni temu do sieci trafiło wstrząsające nagranie. Widać na nim 18-latka katowanego przez dwa lata starszego mężczyznę. Udało nam się dotrzeć do poszkodowanego. Po raz pierwszy zdecydował się opowiedzieć, co się wydarzyło.

– Poszliśmy w stronę boiska. Ledwo co doszliśmy, nie zdążyłem się do niego odwrócić i poczułem uderzenie w nogi. Usłyszałem przy tym metaliczny dźwięk, odwróciłem się, spojrzałem, miał kij bejsbolowy. Zaczął mną rzucać, bić i o coś się potknąłem, nawet nie pamiętam o co. Leżałem już później na ziemi, nie miałem jak wstać. Tak bił przez jakiś czas – relacjonuje Uwadze! TVN 18-letni Mateusz.

Na nagraniu słychać, jak mężczyzna mówi do 18-latka, by go przeprosił za obrażenie jego samochodu.

– Przepraszam.

– Za co?

– Za to, że cię obraziłem i w ogóle.

– Jeszcze raz, k***o, coś powiesz o beemce, nie?

– Dobra.

– Bo ciebie nawet na takie auto nie stać.

– Rozumiesz?

– Tak.

– Zgłosisz to gdziekolwiek, to przyjadę cię, k***o, zakopię.

– Później kazał przepraszać, całować buty. Chyba całowanie butów upokorzyło mnie najbardziej. Trwało to 5-6 minut. Koniec był po nagraniu filmików – opowiada 18-latek.

Uwaga! TVN: 20-latek usłyszał trzy zarzuty

Wkrótce po tym, jak nagranie pojawiło się w internecie, sprawą zajęła się policja. Udało się rozpoznać i zatrzymać głównego napastnika. Okazał się nim 20-letni mieszkaniec Zbąszynka Kamil B.

– Pomimo braku wniosku o ściganie sprawcy tego przestępstwa, policjanci stwierdzili, że nagranie, które zostało opublikowane w internecie, było na tyle bulwersujące i brutalne, że należy skierować do prokuratury wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania 20-latka. Decyzją sądu mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie – mówi asp. Sandra Chuda z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

20-latek usłyszał trzy zarzuty. – Zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Zarzut spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz zarzut zmuszania poprzez groźbę i przemoc do określonego zachowania – wylicza asp. Sandra Chuda.

„Miał zamiar pobić”

Mateusz do niedawna mieszkał niedaleko Gorzowa. Po osiągnięciu pełnoletności wyprowadził się od matki i zamieszkał sam niedaleko Szamotuł w Wielkopolsce. Rozpoczął pracę jako magazynier. Miał dziewczynę, która pochodziła ze Zbąszynka. Stamtąd byli właśnie sprawca pobicia i jego niepełnoletni kompani.

– Dla mnie to byli nieznajomi. Wcześniej jeden z nich zaczął do mnie pisać, wypytywać się o dziewczynę. Spytał się, czy ją znam, czy z nią jestem. Odpowiedziałem, żeby się nie interesował, bo i tak mu nie powiem. A później coś zaczął mi wypisywać, że ona mnie zdradza. To mnie najbardziej zdenerwowało – mówi Mateusz.

– Zacząłem mówić, że „dawaj, przyjeżdżaj”. Ale nie myśleliśmy z kolegą, że oni w ogóle przyjadą. Okazało się, że jednak przyjechali. Próbowałem ich spławić, mówiąc, że zaraz wyjdę i nie wychodziłem. Czekałem, aż pojadą. I gdy pomyśleliśmy, że jesteśmy bezpieczni, że pojechali, wyszliśmy na papierosa. I oni nagle wyszli z auta i do nas podeszli. Zapytali, który to jest Mateusz. Łącznie było ich czterech. Nie zdążyłem się odwrócić, a on już zaczął atakować mnie zza pleców. Okazało się, że miał bejsbol. Dostałem w udo, w łydkę i zgięcia – dodaje.

– Z tego, co wynika z materiałów, sprawca miał zamiar pobić ofiarę, przemierzył blisko 100 km, może to świadczyć o poziomie jego agresji. W toku postępowania podejrzany nie wyraził skruchy, wręcz przeciwnie przerzucał winę za zaistniałe zdarzenia na pokrzywdzonego. Tłumaczył się tylko tym, że, cytując: „poniosło go” – mówi prok. Piotr Wochelski, prokurator rejonowy w Szamotułach.

Kim jest Kamil B?

20-letni Kamil B. nie cieszy się w swojej miejscowości dobrą sławą. – Gangsterzy. Ćpają, chleją. Mają od ćpania zryte mózgi. Amfetamina i tak dalej. Są z siebie dumni, że będą popularni – słyszymy od młodzieży.

Troje uczniów, który byli z Kamilem B., normalnie chodzi do szkoły. W placówce odbyły się już specjalne lekcje wychowawcze. Pedagodzy i dyrekcja spotkali się także z rodzicami nastolatków. Sprawa ma zostać skierowana do sądu rodzinnego. – Wśród naszej społeczności nie ma akceptacji szkolnej dla tego typu działań, było to haniebne – mówi Ewa Omelczuk, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku.

– To są uczniowie branżowej szkoły pierwszego stopnia, którzy odbywają kształcenie ogólne, natomiast kształcenie zawodowe mają u pracodawców – dodaje Ewa Omelczuk.

Mateusz, po tym jak został dotkliwie pobity, nie chciał zgłosić się na policję i do szpitala. Po namowach naszego reportera, 18-latek pojechał na SOR, by zbadał go lekarz. – Okazuje się, że mam złamaną kość nosową. I stłuczenie innych, nieokreślonych części podudzia – mówi 18-latek. – Jeżeli takie informacje do nas wpłyną, może to zmienić kwalifikację czynu na średni uszczerbek na zdrowiu. Wówczas kara, która grozi sprawcy, jest surowsza – mówi asp. Sandra Chuda.

