14-latka zmanipulowana przez byłego kryminalistę. „Mam nadzieję, że pójdzie do więzienia”

Dawid R. poznał 14-letnią, dotkniętą autyzmem, Alicję rok temu. Zakochana i zmanipulowana przez 33-letniego byłego kryminalistę Alicja bawiła się z nim na imprezach, coraz bardziej się demoralizując. Dawid R. usłyszał prokuratorskie zarzuty o seksualne wykorzystywanie nieletniej. Miał też zakaz zbliżania się do nastolatki. Trzy miesiące temu Alicja zaginęła.

„Nie chce tam zostać”

Policja odnalazła Alicję w Niemczech, gdzie była z Dawidem R. Niemieckie służby odesłały ją do Polski samolotem, a po przylocie pracownik socjalny pomógł matce zawieźć ją do domu dziecka. Trafiła tam ze względu na niewydolność wychowawczą rodziców, oboje mieli ograniczone prawa rodzicielskie. – Powiedziała, że ucieknie, że nie chce tam zostać i chce wrócić do tego 33-latka – mówi Andrzej Falkiewicz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

– Byłam mocno zaskoczona, kiedy okazało się, że w bagażu ma bieliznę erotyczną, kabaretki. Myślę, że ten pan ją w to wyposażył i zapewne Alicja z niej korzystała – mówi Anna Sowa z Domu Dziecka w Bytomiu. I dodaje: – Najgorszy był dla niej brak telefonu komórkowego. Prosiła o niego koleżankę z placówki, która nawiązała w jej imieniu kontakt z panem Dawidem. Mężczyzna był już w Polsce.

Alicja szybko zrealizowała swój plan. Po siedmiu dniach udało jej się uciec z domu dziecka. Kilka dni później dziewczynka była już z mężczyzną. W poszukiwania Alicji mocno zaangażował się miejski ośrodek pomocy rodzinie.

Andrzej Falkiewicz specjalizuje się w interwencjach, podczas których konieczne jest zabezpieczenie dzieci. Kiedy dowiedział się o ucieczce Alicji, bez wahania zgodził się szukać jej razem z matką. – Bezpieczeństwo Alicji jest zagrożone. On jej proponuje proste życie, cokolwiek jej powie, ona to przyjmie jako pewnik – uważa Andrzej Falkiewicz.

Ponownie odnaleziona

Alicja przed ucieczką do Niemiec mieszkała z ojcem, a u matki tylko przebywała. Dlatego kobieta postanowiła sprawdzić, czy jej córka kontaktowała się z ojcem. – Nie odzywała się do mnie, nie kontaktowała ze mną. Nie mam siły chodzić po Bytomiu i jej szukać. Mam już tej sytuacji dość – powiedział pani Aleksandrze ojciec 14-latki.

Alicja wymaga specjalistycznej pomocy, terapii i resocjalizacji. Dyrektorka domu dziecka napisała w tej sprawie pismo do sądu, bo brak skutecznego i szybkiego działania może mieć dla niej tragiczne skutki. – Najbardziej boję się, że Alicja zajdzie w ciążę i to będzie dramat dla tej dziewczynki. Boję się też, że w takiej sytuacji pan Dawid nie stanie na wysokości zadania i nie będzie mogła na niego liczyć, wówczas świat jej się zawali. Zostanie sama – uważa Anna Sowa z Domu Dziecka w Bytomiu.

Po dwóch tygodniach poszukiwań policji udało się zatrzymać Alicję i Dawida R. – Ukrywali się u kolegi Dawida. Alicja nie chciała nic mówić. Ma do mnie żal, że przeze mnie zamknęli jej faceta – mówi Aleksandra Dłużniak, matka nastolatki.

Po zatrzymaniu Dawid R. usłyszał nowy zarzut dotyczący uprowadzenia dziewczynki na terenie Niemiec. Nie jest wykluczone, że w przyszłości zostaną mu przedstawione kolejne. – Dawid R. był zaskoczony. Nie stawiał oporu, ani nie próbował uciekać. Zaprzeczył, jakoby stanowili parę z małoletnią. Wyjaśnił, że to przyjaźń – mówi Marek Furdzik z Prokuratury Rejonowej w Bytomiu. I dodaje: – Nie widać, żeby nastąpiła u niego jakaś głębsza refleksja, zaprzeczył jednoznacznie, że relacja miała charakter seksualny.