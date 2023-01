Uwaga! TVN: Plaga szczurów w okolicach Gniezna? „Wysypuję trutkę i cały czas znika”

– Codziennie rano znajduję świeże podkopy pod budynkami gospodarczymi. W środku widać ich odbite ślady, rozdrapują i rozgryzają wszystko – opowiada Małgorzata Kobielska. I dodaje: – Wysypuję trutkę i cały czas znika.

– Teraz szczury są przede wszystkim na zewnątrz, a co jak się nam do domów dostaną? Wtedy będzie prawdziwy problem. Boimy się chorób, które one przenoszą – mówią mieszkańcy gminy Czerniejewo. – Jeden szczur w ciągu roku potrafi rozmnożyć się do trzech tysięcy – dodaje jeden z mężczyzn. – Tam, gdzie jest rolnictwo, tam, gdzie są zwierzęta, tam zawsze są owady i gryzonie. Zadaniem, przede wszystkim tych, którzy hodują i produkują, jest niedopuszczanie, żeby to było na ich terenie – stwierdza Tadeusz Szymanek, burmistrz Czerniejewa.

Według mieszkańców okolic szczury migrują z wielkich ferm norek, w których zimą ogranicza się liczbę hodowanych zwierząt. To oznacza też zmniejszenie ilości karmy. – Szczury wychodzą z wielkiej fermy, gdzie nie mają teraz pożywienia i gdzie idą w pierwszej kolejności? Tam, gdzie jest drobny gospodarz, gdzie znajdą jakąś paszę – mówią mieszkańcy gminy Czerniejewo.

„My nie hodujemy szczurów”

– Nie mam na żadnej fermie szczurów – zapewnia Rajmund Gąsiorek, hodowca norek. I dodaje: – Walczymy ze szczurami i wszelkiego rodzaju ptactwem. To nam zależy na tym, nie okolicznej społeczności, żeby nie było żadnych uciążliwości. Mężczyzna zaznacza, że sam mieszka w okolicy. – Rozkładane są trucizny, żywołowne klatki. Trzeba by im zakładać chipy i jak się złapie, to będzie wiadomo czyj. My nie hodujemy szczurów – stwierdza.

O gryzoniach zgodziła się z nami porozmawiać ekspert ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. – Nie ma takich sytuacji, że idzie tzw. ławą kilka tysięcy szczurów. Są to niewielkie grupy, które eksplorują coraz dalej otoczenie, szukając takiego miejsca, w którym będą mogły się osiedlić, bytować – tłumaczy dr Marta Gajewska z Instytutu Hodowli Zwierząt.