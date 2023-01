Uwaga! TVN: Ratownicy nie wykonali jej EKG, kilkadziesiąt godzin później zmarła. „Powiedzieli, że mama symuluje"

Feralnego dnia pani Ewa była bardzo osłabiona. Wymiotowała, omdlewała, uskarżała się na duży ból. – Zadzwoniłem do mamy wieczorem. Ciężko jej było złapać oddech. Mówiła: „Marcin, strasznie się źle czuję, nie daję rady. Bardzo boli mnie brzuch, nie wiem, co mam robić”. Doradziłem jej telefon na pogotowie – opowiada Marcin Pawlyta.

I dodaje: – Przyjechałem równolegle z sanitariuszami pogotowia ratunkowego. To, co się wydarzyło, było karygodne. Oni nie brali niczego na poważnie. Objawy ich zdaniem były na tle nerwowym, powiedzieli, że mama symuluje. Powiedzieli wprost, że powinna udać się do psychologa albo psychiatry.

Z relacji pana Marcina wynika, że dopytywał ratowników, czy może chodzić o problemy kardiologiczne. – Cały czas pytałem, czy na pewno wszystko jest w porządku z sercem mamy. Odpowiedzieli mi, że tak. Nie wykonali badania EKG, podali mamie kroplówkę. Akurat na ekranie telewizora był mecz. Czekali, aż kroplówka się skończy, patrząc w telewizor – relacjonuje pan Marcin.

O sprawę dziennikarze Uwagi! TVN zapytali dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. – Nie byłem podczas tej wizyty, więc nie mogę opowiadać, jaka była relacja między załogą karetki a pacjentem. Z tego, co wiem, udzielono pomocy na miejscu, a objawy, które zgłaszała pacjentka, ustąpiły. To zgłosił mi zespół – mówi Łukasz Pach z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Rozległy zawał serca?

Objawy jednak nie ustąpiły, a kobieta czuła się coraz gorzej. Rodzina pani Ewy, uspokojona słowami ratowników, wierzyła, że kobiecie nie dolega nic poważnego, a objawy w końcu same przejdą.

– Zastanawiałem się, co mam zrobić w takiej sytuacji, czy mam zabrać mamę do lekarza. Mama uspokajała mnie, że wszystko jest dobrze, że to zapewne grypa jelitowa. Przecież byli specjaliści i powiedzieli, że to nic poważnego. Ja tym ludziom zaufałem, byłem im nawet przez moment wdzięczny za te słowa, że to nic poważnego – przyznaje pan Marcin.

Po tym, jak załoga karetki zostawiła panią Ewę w domu jedynie z lekami na rozstrój żołądka, kobieta przez ponad 40 godzin doznawała niewyobrażalnego bólu i cierpienia. Jak podają dziennikarze programu Uwaga! TVN, wszystko wskazuje na to, że jej organizm pustoszył trwający wiele godzin zawał serca.

– W środę mama nie była w stanie się ruszyć, krzyczała z bólu. Krzyczała, że umiera, a ja nie wiedziałem, co mam robić. Wiedziałem, że nie symuluje, ale zastanawiałem się, czy znów mam dzwonić po pogotowie, bo przecież to miało być nic poważnego – dodaje syn pani Ewy.