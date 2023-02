Uwaga! TVN: Odebrano jej 2-letnią córkę, bo zagraża dziecku? „Nigdy bym jej nie skrzywdziła”

Kobieta samotnie wychowuje 2-letnią córką. Jest bezrobotna i utrzymuje się z zasiłków. Z dzieckiem mieszka w wynajmowanej, 20-metrowej, kawalerce. – Jak pojawiło się dziecko, to pojawiła się miłość. Kocham Zosię najbardziej na świecie – wyznaje pani Kinga.

Siniak

Kłopoty kobiety zaczęły się ponad rok temu. Żłobek, do którego chodzi jej córka, złożył wniosek do ośrodka pomocy społecznej o wgląd w sytuację rodziny. Powodem miało być zauważenie przez opiekunki urazów na ciele dziewczynki. – Kwestia siniaka została niby wyjaśniona przeze mnie, tak, że Zosia uderzyła się o łóżeczko. Urazy głowy, czegoś takiego u niej nie było, bo gdyby było, nie pchałabym się do żłobka, tylko pojechałabym na SOR – zapewnia kobieta i dodaje, że przedszkole nie powiadomiło jej o przekazaniu takich informacji OPS.

– Wiem, że nigdy bym jej nie skrzywdziła. Nie jestem uzależniona od alkoholu, nie jestem uzależniona od narkotyków, czy innych substancji. Nie stosuję obecnie żadnej przemocy. Nie sprowadzam mężczyzn. Nie włóczę się z nią po melinach czy gdziekolwiek – zapewnia pani Kinga.

Przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej stwierdzili, że pani Kinga miała odmawiać współpracy z pracownikami socjalnymi, przez co nie byli w stanie monitorować sytuacji dziecka. Sąd rodzinny wszczął postępowanie w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej. Na ten czas ustanowił kuratora oraz zobowiązał matkę do współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym.

– Pani Kinga czasami wycofuje się z kontaktu, czasami się do nas nie odzywa, czasami urywa kontakt – tłumaczy Monika Dubanowska, dyrektor OPS Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. – Uznaliśmy, że wystąpimy do sądu z prośbą o wskazanie, żeby współpraca z pracownikiem i asystentem rodziny po prostu była zalecona przez sąd. Czy rzeczywiście są powody do niepokoju czy ich nie ma – dodaje Dubanowska.

– W cudzysłowie przychodził asystent rodzinny. Urzędniczka twierdziła, że ona może przychodzić tylko raz w tygodniu na godzinę. Nie było żadnej chęci pomocy czy wsparcia. Pojawiała się krytyka, ale bez wskazówek, jakiejkolwiek informacji zwrotnej, co mogłabym zmienić – przekonuje pani Kinga.

„Czy to jest zła matka?”

W międzyczasie pani Kinga nawiązała współpracę z fundacją „Godnie żyć”, która prowadzi Dom Antoniego. Jest to miejsce, w którym osoby w trudnej sytuacji mogą uzyskać porady prawne, zawodowe i psychologiczne. – Byłam zszokowana, dlaczego toczy się postępowanie wobec osoby, którą wtedy na pierwszy rzut oka oceniłam bardzo pozytywnie – mówi Katarzyna Czajka, prezes Fundacji „Godnie żyć”. I tłumaczy: – Widziałam matkę, która przyjechała autobusem, która miała w pudełeczku przygotowane coś do jedzenia dla dziecka, miała przygotowany soczek. Gdy stwierdziła, że soczek jest za zimny, to wyjęła termos z ciepłą wodą i dolała do soczku. To jest zła matka?

– 25 lat pracowałam w ośrodku pomocy społecznej. Byłam kilka razy u pani Kingi w domu, bawiłam się z Zosią. Widziałam, jak pani Kinga szykuje jedzenie, jak dziewczynka je i jak się rozwija. Nie zauważyłam, aby pani Kinga była złą matką. Mało tego, jest bardzo opiekuńczą mamą – zaznacza Lidia Kosińska, pracownik Domu Antoniego fundacji „Godnie żyć”.

Jednym z powodów, dla których pracownicy socjalni zainteresowali się, w jaki sposób pani Kinga sprawuje opiekę nad córką, była przeszłość kobiety oraz relacje, jakie panowały w jej domu rodzinnym. – Odkąd pamiętam w domu były libacje alkoholowe, awantury i przemoc. Przemoc tak naprawdę była stosowana przez wszystkich – przyznaje kobieta. I dodaje: – Jak opuściłam dom rodzinny, to mieszkałam w hostelu dla osób bezdomnych. Niestety, tam też obecna była przemoc – gwałty i molestowania. Zaszłam w ciążę.

Pani Kinga urodziła bliźnięta, dwóch chłopców. Jednak z powodu podjętej przez nią próby samobójczej, dzieci trafiły do pieczy zastępczej, a następnie do adopcji. – Myślę o nich. Zastanawiam się, jak wyglądają i co robią. Boję się, że ta historia powtórzy się z Zosią – ubolewa kobieta.

– Ona doznała wszelkiego rodzaju przemocy. Na każdym etapie jej życia była tak naprawdę zostawiona sama sobie. Nie można ukarać jej drugi raz, bo już raz została okrutnie ukarana przez los odebraniem dzieci – uważa Katarzyna Czajka.

W notatkach służbowych sporządzanych przez pracowników OPS opisywane było konfliktowe zachowanie pani Kingi. Urzędnicy mieli mieć trudność w nawiązaniu współpracy z matką dziewczynki. – Mam opinię: „Agresywna, wulgarna i roszczeniowa” – mówi pani Kinga. I dodaje: – Mam problem z mówieniem „proszę”. Nie lubię podlizywania się. Wiem, jakie mam prawa i chciałabym, żeby moje prawa były respektowane.

– Dlaczego ona jest oceniana jako osoba roszczeniowa? Bo tak jak umie, to walczy o siebie i tak jak umie, próbuje ratować swoją rodzinę – uważa Katarzyna Czajka.

Zespół Munchausena

Jednak w całej tej sprawie szokujących podejrzeń nabrał kurator nadzorujący wykonywanie władzy rodzicielskiej przez panią Kingę. Chodziło o bardzo częste wizyty dziecka u lekarzy specjalistów. Dlatego, na zlecenie sądu, matkę dziewczynki przebadał opiniodawczy zespół specjalistów sądowych, który między innymi stwierdził u niej znamiona tak zwanego zespołu Munchausena.

– Zespół Munchausena to krzyk wołania, na zasadzie zwróćcie na mnie uwagę, jaką jestem dobrą matką. Taki rodzic, taka matka, spotykając się z niedowierzaniem i wątpliwościami ze strony świata, produkuje różnego rodzaju objawy, na przykład uszkadza dziecko, podtruwa. Chodzi o to, żeby przekonać otoczenie, że to dziecko jest naprawdę chore – opisuje psycholog Mirosława Kątna z Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

– Zosia od pierwszych dni życia ulewała nosem i ustami, później miała problemy z wypróżnianiem się. Szukałam dla niej pomocy u lekarzy – tłumaczy pani Kinga. I dodaje: – Wnioski są takie, że Zosia powinna trafić na obserwację, do pieczy zastępczej. Od tego jak będzie funkcjonowała w domu dziecka, zależy to, czy mam zespół Munchausena czy nie.

Sąd zdecydował o natychmiastowym umieszczeniu dziewczynki w pieczy zastępczej, aby ustalić jej rzeczywisty stan zdrowia.

Czy biegli psychologowie mieli rację, zalecając odebranie dziecka?

– Opinia zrobiona przez specjalistów, ze statusem biegłych sądowych, jest moim zdaniem rzetelna. W świetle tej opinii widać, jak zagrożone było dziecko pod opieką matki – mówi Mirosława Kątna. I wyjaśnia: – Jeżeli w opinii czytamy, że w tym krótkim życiu tej dziewczynki było kilkudziesięciu pediatrów, kilkunastu specjalistów, ileś niepotrzebnych pobytów w szpitalu, to te zachowania świadczą o syndromie Munchausena. Są wręcz książkowe, ewidentne, tak wynika z tej opinii.

Sąd rodzinny ma możliwość wyznaczenia pani Kindze czasu na podjęcie konkretnych terapii psychologicznych. Może to być warunek powrotu Zosi do matki. – Gdyby była postawiona jednoznaczna diagnoza, na przykład przez niezależnego psychiatrę i było wskazanie do leczenia, to owszem zgodzę się – deklaruje pani Kinga.

