Uwaga! TVN: Absurdalna sytuacja. Ojciec samotnie wychowuje synów, ale musi płacić na nich alimenty

Pan Rafał od półtora roku samotnie wychowuje dwóch synów. Jeden z nich ma 6 lat drugi 4 lata. Sąd zdecydował, że chłopcy mają mieszkać z ojcem, a matka może jedynie zabierać ich do siebie dwa razy w miesiącu na weekendy.

„Dla mnie tak naprawdę nie ma świata bez dzieciaków”

Mężczyzna poznał swoją byłą już partnerkę ponad 10 lat temu. Przeprowadził się do niej i przez lata wykańczali wspólnie dom kobiety. Przed sześciu laty urodziło się ich pierwsze dziecko, niespełna dwa lata później na świat przyszedł drugi syn. – Dla mnie tak naprawdę nie ma świata bez dz0ieciaków. Od początku są moim oczkiem w głowie. Wychowuję ich i jestem przy nich. Jak są chorzy, to zostaję z nimi w domu – opowiada pan Rafał.

Mężczyzna żył ze swoją partnerką w nieformalnym związku. Jak urodziły się dzieci, mężczyzna dobrowolnie zaczął na nie płacić alimenty. Pieniądze z jego konta na ten cel pobierał komornik. – Miałem kiedyś jakiegoś innego komornika, z innych moich spraw. Płaciłem alimenty, bo po prostu chciałem, żeby pieniądze szły do dzieci, jako że alimenty mają pierwszeństwo. W sumie ten komornik był po to, żeby matka dostawała też 500 plus, bo dzieci urodziły się w tym czasie, jak jeszcze było wymagane albo małżeństwo, albo jakieś oświadczenie rodzinne – tłumaczy pan Rafał.

Kiedy sąd zdecydował, że to pan Rafał będzie opiekował się synami, było dla niego oczywiste, że przestanie płacić alimenty, natomiast będzie to musiała robić matka. Niestety przez ponad rok od decyzji sądu o oddaniu mu synów tak się nie stało. Sąd stwierdził, że oddzielnie będzie prowadził sprawę o zdjęcie alimentów z ojca i oddzielnie o alimenty od matki.

Komornik

Sprawy w sądzie ciągnęły się miesiącami. W międzyczasie absurd tej sytuacji zauważył nawet komornik, który co prawda pobierał alimenty od pana Rafała, ale postanowił, że nie będzie przekazywał ich matce. – Komornik w tym wypadku trochę przewidział tę sytuację. Zaczął te środki przekazywać do depozytu, zanim sąd wydał orzeczenie, mając na uwadze stan faktyczny, jaki mamy w tej sprawie – mówi Przemysław Małecki, rzecznik Krajowej Rady Komorniczej.

Komornik nie może sam cofnąć alimentów, może to zrobić tylko sąd. Faktem, że sprawa alimentów przed sądem ciągnęła się tak długo, oburzona jest prezes stowarzyszenia „Damy radę”, które pomaga samotnym rodzicom. – Skandalem jest to, że człowiek, który zajmuje się samotnym wychowywaniem dzieci, musiał na dzieci, które przebywają u niego, płacić alimenty – podkreśla Beata Mirska-Piworowicz, prezes Stowarzyszenia „Damy radę”. – Gdyby sąd chciał, to mógłby w trybie natychmiastowym oddalić alimenty. A tutaj sędzia odsuwa tę sprawę, robi wszystko, żeby ten ojciec był łupiony – podkreśla Mirska-Piworowicz.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Po ponad roku od złożenia wniosków przez pana Rafała sąd zdecydował, że matka ma płacić alimenty. Jednak druga decyzja kompletnie zaskoczyła mężczyznę. Sąd nie zwolnił go z alimentów, a jedynie zawiesił postępowanie egzekucyjne.

– Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie powoduje uchylenia dokonanych wcześniej zajęć, na przykład rachunków bankowych czy wynagrodzenia. Oznacza to tyle, że pracodawca albo bank będzie dalej przekazywał komornikowi zajęte wcześniej środki, natomiast komornik nie będzie ich przekazywał w tym wypadku do matki dzieci, tylko trafią na specjalny rachunek depozytowy Ministerstwa Finansów – mówi rzecznik Krajowej Rady Komorniczej.