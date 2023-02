Uwaga! TVN: Miłość do zwierząt przerodziła się w zbieractwo. Tragiczny finał historii pani Beaty

Pani Beata samotnie wychowywała niedosłyszącego syna. Kobieta żyła skromnie, pobierała zasiłek opiekuńczy, dorabiała usługami krawieckimi. Mimo że na jej posesji wciąż przybywało zwierząt i śmieci, nikogo nie zaniepokoił los rodziny. Niestety, doszło do tragedii.

– Patrzę, podjeżdża pogotowie. Podeszłam tam i mówią, że ona nie żyje. Pytam: „A gdzie jest syn?”. Usłyszałam: „A, tam siedzi”. On ją ponoć reanimował. Nie poszedł do szkoły, bo z tego, co wiem, bolała go głowa. A ona wstała i zrobiła kawę. Potem on wyszedł z łazienki i ją znalazł. Gdzieś w korytarzu. Tak, jakby szła zaczerpnąć powietrza – opowiada jedna z sąsiadek kobiety.

– Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że można przebywać w jednym pomieszczeniu z taką liczbą zwierząt, zwierząt gospodarskich, które powinny być w stodole. W jej domu było siano – mówi Anna Nowik z fundacji „Oczami kota”.

„Pani Beata lubiła zwierzęta, ale nie wiem, jak to wszystko znalazło się u niej w domu”

Pani Beata kochała zwierzęta, przygarniała i leczyła bezpańskie koty. Wkrótce miłość do zwierząt przerodziła się niekontrolowane zbieractwo. – Pamiętam takiego białego kundla, którego uratowała. Ktoś go podpalił. Ile ona z tym zwierzęciem najeździła się do weterynarza! – mówi jedna z sąsiadek. – Słyszałem, że była sąsiadka podrzuciła jej 10 kotów i dwa psy. Pani Beata lubiła zwierzęta, ale nie wiem, jak to wszystko znalazło się u niej w domu. Wydaje mi się, że to wszystko ją przytłoczyło – przypuszcza Kazimierz Fałek, jeden z mieszkańców.

Kobieta mieszkała z synem w coraz bardziej zdewastowanym domu. – Próbowałam doszukać się miejsca, w którym oni mogliby spokojnie usiąść. Miejsca, gdzie Szymon odrabiał lekcje, gdzie spał i nie doszukałam się takiego miejsca – ubolewa Anna Nowik.

Jak to możliwe, że nikt nie zwrócił uwagi na problemy przytłaczające rodzinę, a zwłaszcza sytuację dziecka z niepełnosprawnością? Dlaczego nie reagowali nauczyciele? Chłopiec uczył się w pobliskiej szkole podstawowej, miał kontakt z pedagogami. Dyrekcja szkoły odmówiła spotkania z dziennikarzami Uwagi! TVN.