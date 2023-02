Uwaga! TVN: Sąsiedzki spór o miedzę. „Byłam zmasakrowana”, „Sama się podrapała”

Pani Agata wraz z 36-letnim synem Grzegorzem mieszkają w małej wsi na Opolszczyźnie. Twierdzą, że od lat są gnębieni przez kilku mężczyzn z rodziny, która odziedziczyła dom, sąsiadujący z ich posesją.

Według pani Agaty agresywni mają być spokrewnieni mężczyźni: dziadek, ojciec i syn. Zdaniem kobiety punktem zapalnym są granice działek. Były mąż pani Agaty i ojczym jej syna mieszka w tym samym domu, tylko w osobnych pomieszczeniach. Jest współwłaścicielem nieruchomości.

Sąsiedzki spór. „Byłam zmasakrowana”

– Moja sytuacja wynika poniekąd z mojej złej sytuacji życiowej. Mój były już mąż liczył na to, że moja rodzina będzie go finansować i wyremontują dom. Kiedy zobaczył, że tak jednak nie będzie, zwrócił się do sąsiada, który postanowił mu pomóc – opowiada pani Agata. I dodaje: – Przez wiele lat były zaczepki i wyzwiska. Pan Michał, czyli prowodyr tych całych zajść, to taki typ człowieka, który nie uznaje kobiet. Nie rozmawiam z nim wcale. Najbardziej chciałby, żebym się wyprowadziła.

Według pani Agaty miało dojść do wyzwisk, duszenia, a nawet podbicia jej oka. Pani Agata i jej syn wysłali dziennikarzom programu Uwaga! TVN kilka filmów, które mają być dowodem na agresję sąsiadów. – W dobie telefonów komórkowych trzeba to było w końcu nagrać. Wyszliśmy z synem na podwórko, ten stary bił mnie, jak upadłam, to mnie dobijał. Byłam zmasakrowana – opowiada pani Agata. – Wychodziliśmy z mamą z domu, a on ścinał grubą gałąź. Rzucił nią we mnie, trafił mnie w prawą część skroni. Poleciała mi krew – dodaje pan Grzegorz.