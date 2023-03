Uwaga! TVN: Obrażali nauczycielkę i transmitowali to w sieci. „Szukali poklasku”

„»Co to za lekcja?«, »Ch… go wie«, »Niech pani mnie nie wkur…«" – takie wulgarne słowa padały podczas lekcji matematyki w siódmej klasie szkoły podstawowej w małej miejscowości pod Malborkiem. Całe zdarzenie było transmitowane przez uczniów w sieci.

„Widzimy tutaj m.in. licytowanie się na odwagę”

Nagranie z lekcji, które krąży w internecie, dziennikarze programu Uwaga! TVN pokazali psycholog, zajmującej się problematyką dziecięcą. – Widzimy tutaj m.in. licytowanie się na odwagę. Kto bardziej zademonstruje, że normy typu – nie przeklinaj, ma w głębokim poszanowaniu – mówi Aleksandra Piotrowska.

W nagraniu słychać też m.in.: „– Gramy w ch…?; – No; – Ch…; – Ci w d...". Po tych sformułowaniach wybucha salwa śmiechu. – Ewidentnie mamy do czynienia z młodziutkimi ludźmi, którzy mają świadomość, że są bohaterami filmu, który będzie oglądany przez innych. Spojrzenia tych dzieci, ton ich głosu sugerują, że mają tego pełną świadomość i kreują się na takich bohaterów, którzy ich zdaniem mogą zyskać największy poklask – mówi psycholog. I dodaje: – Widać też, że śledzą relacje tych, którzy je oglądają. Wykonują też wyzwania, które im stawiają.

– Mamy też dziewczynkę, bohaterkę z drugiej ławki, która chyba sobie nie uświadamia, że właśnie popełniła zabroniony czyn. Nie wolno upubliczniać cudzych danych osobowych, a ona z dumą podaje imię i nazwisko nauczycielki – zwraca uwagę Aleksandra Piotrowska.

Nauczycielka prowadząca lekcję nie jest widoczna na filmiku, ale w tle słychać jej głos. – Nie podawajcie mojego nazwiska – apeluje do uczniów. – Chyba panią s… pieką – pada wulgarna odpowiedź ze strony jednego z nastolatków. Później młodzież przekonuje nauczycielkę, że ktoś pozwalał na używanie telefonów na lekcji. – Co to w ogóle za dyskusja, czy inna nauczycielka pozwalała, czy nie, korzystać z telefonów? Nawet w statucie szkoły mają określone, że nie wolno robić tego na lekcji. Mamy niepokojący sygnał, że statut statutem, a zachowania dzieci sobie – zwraca uwagę Piotrowska.

Organem prowadzącym szkołę, w której teraz doszło do szokujących zachowań nastolatków, są władze gminy. Wójt, po obejrzeniu nagrania, był przede wszystkim zaskoczony obecnością telefonów podczas lekcji. – Lekcja jest lekcją i telefony powinny zostać w szafkach, tak by można było je odebrać po lekcji – mówi Jan Michalski.

Co na to wszystko dyrekcja szkoły? I dlaczego uczniowie mają na lekcji telefony komórkowe? – Jest to złamanie regulaminu i naszych postanowień statutowych – mówi Patryk Dobrzyński, dyrektor placówki. I opowiada o zdarzeniu: – W szkole pojawiła się policja, która wyjaśniała sprawę z rodzicami i z nami. Rozmawiała też z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Znieważenie funkcjonariusza publicznego

– Policjanci przyjęli od nauczycielki zawiadomienie o znieważeniu funkcjonariusza publicznego, zabezpieczyli również jeden z telefonów nieletnich osób. Sporządzona została dokumentacja i wraz z nagraniem przekazana do sądu rodzinnego – mówi Sylwia Kowalewska z Komendy Powiatowej Policji w Malborku. – Dojdzie jeszcze używanie wulgaryzmów w miejscu publicznym, bo wpuszczenie ich do internetu kwalifikowane jest jak w miejscu publicznym. Ponadto wnioskowaliśmy do sądu o rozpatrzenie sprawy pod kątem demoralizacji tych osób – dodaje policjantka.

Według policji w szkole do tej pory nie były podejmowane jakiekolwiek interwencje, a czwórka uczniów występujących na filmiku nigdy nie weszła w konflikt z prawem. – Osoby najbardziej zaangażowane w to, co się wydarzyło, otrzymały pisemną naganę dyrektora – mówi Patryk Dobrzyński.

Jak sprawę wyjaśniali sami uczniowie?

– Nie byli w stanie nam tego wytłumaczyć. Nie wiedzieli, do jakich konsekwencji może ich to doprowadzić. Widzieliśmy wybuch emocji i płacz – opowiada dyrektor szkoły. A jak na wydarzenia zareagowali rodzice uczniów? – Myślę, że rodzice nie byli mniej zaskoczeni niż my – przywołuje Dobrzyński.

Nauczycielka, która prowadziła lekcję transmitowaną w internecie lekcje, uczy w tej szkole dopiero od 3 tygodni. Po zdarzeniu otrzymała od szkoły pomoc psychologiczną. – Daleka jestem od sądzenia, że oto mamy jedną nauczycielkę na tysiące, która nie potrafiła sobie poradzić z klasą. Sądzę, że te dzieci przez wiele lat musiały doświadczać poczucia bezkarności i tego, że wielu nauczycieli czuje obawę przed takimi zachowaniami – mówi Aleksandra Piotrowska.

– To jest klasa, która sprawiała problemy wychowawcze – przyznaje dyrektor szkoły. I dodaje: – Ściśle z nią współpracowaliśmy, organizowaliśmy różnego rodzaju warsztaty i programy. Natomiast problemy, które pojawiały się w tej klasie, nigdy nie były aż tak rażące.

„W wychowaniu potrzebna jest mrówcza, codzienna praca”

Czy szkoła była zbyt pobłażliwa? – Nie sądzimy tak. Uważamy, że zasady, które były wprowadzone w szkole, były jasne i często przypominane. Myślę, że chwila wpłynęła na to, że uczniowie zrobili to, co zrobili. To nie było przez nich przemyślane – mówi dyrektor Dobrzyński.

Największym wyzwaniem stojącym teraz przed dyrekcją szkoły jest zaplanowanie działań, które zapobiegną podobnym zdarzeniom w przyszłości. – Dyrektor jest młody. Jest od 1 września, czyli pół roku. Ale bardzo wysoko go oceniam i myślę, że poradzi sobie z tą sytuacją – ocenia wójt.

– W wychowaniu potrzebna jest mrówcza, codzienna praca, trwająca latami, a nie zorganizowanie im godzinnego spotkania z psychologiem albo cyklu trzech. Świetnie, że to jest, ale nie łudźmy się, że zdarzenia o akcyjnym charakterze ukształtują system wartości – mówi Aleksandra Piotrowska i podkreśla, że dobrze powinna się układać współpraca między nauczycielami i rodzicami. – Nie zapominajmy też, że w tej trudnej rzeczywistości potrzebne jest wsparcie nauczycieli – dodaje.

