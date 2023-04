Uwaga! TVN: Ma ważne prawo jazdy, ale nie w systemie. „To była dla mnie wielka mordęga”

– Wszystko ma swój początek w październiku 2016 roku. Wracałem ponad godzinę z pracy, było już bardzo późno i spieszyłem się do domu – opowiada Paweł Zielazny. 33-latka zatrzymała drogówka. Od funkcjonariuszy mężczyzna usłyszał, że przekroczył prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym i w związku z tym traci prawo jazdy na trzy miesiące. – Zabrali mi od razu dokument i przesłali do starostwa w Tucholi, powiedzieli, że tam będzie czekał do odbioru – przywołuje Zielazny.

„Dojazdy do pracy to była mordęga”

Pan Paweł z zawodu jest stolarzem. Na życie zarabia, montując meble w domach klientów. Mieszka w małej miejscowości pod Bydgoszczą. – Trzy miesiące bez prawa jazdy to była dla mnie wielka mordęga. Pracowałem w firmie, gdzie praktycznie codziennie musiałem być w innym miejscu. Do pracy woziła mnie żona albo znajomi, a potem musieli mnie jeszcze odbierać – wspomina. – Po trzech miesiącach odebrałem ze starostwa dokument i zacząłem jeździć samochodem – dodaje mężczyzna.

Pan Paweł bez żadnych przeszkód kierował samochodem przez kolejnych kilka lat. Problem pojawił się w styczniu ubiegłego roku podczas rutynowej kontroli drogowej. – Od policjantów usłyszałem, że moje prawo jazdy jest zatrzymane. Byłem zaskoczony. Powiedziałem, że miałem zatrzymane prawo jazdy, ale w 2016 roku, a kontrola miała miejsce w 2022 roku. Policjant stwierdził, że mam aktualne prawo jazdy, tylko jest błąd ich systemu. I jeździłem dalej. Uznałem, że skoro to jest błąd systemu policji, to niech sobie go wyjaśniają – tłumaczy Zielazny.

Po kilku kolejnych miesiącach okazało się, że sprawa nie jest załatwiona. – Miałem kontrolę stanu technicznego auta i znowu poproszono mnie o dowód rejestracyjny i prawo jazdy. Ponownie usłyszałem, że moje prawo jazdy jest zatrzymane. Znowu policjant po telefonach do centrali uzgodnił, że to jest błąd systemu. I że mam to wyjaśnić w Starostwie Powiatowym w Tucholi – opowiada pan Paweł. – Policjant, który korzysta z informacji, które są podane w innowacyjnym systemie teleinformatycznym, daje wiarę, że te informacje są rzetelne, miarodajne i wiarygodne. CEPiK jest wyrocznią – mówi Marek Konkolewski, ekspert ds. ruchu drogowego.