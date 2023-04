13-latka wykorzystywana przez dorosłego mężczyznę? „Jednego dnia miała z nim 250 połączeń”

Pani Beata i jej mąż mieszkają w niewielkiej wsi. Nie mogli mieć dzieci, dlatego adoptowali przed laty chłopca i o rok starszą dziewczynkę. – Od samego początku dzieci mówiły do nas – mamo, tato. Byliśmy spełnieni, mieliśmy wszystko, czego pragnęliśmy – opowiada kobieta.

Z jej relacji wynika, że z dziewczynką nigdy nie było żadnych problemów wychowawczych. – Aż do momentu, kiedy pojawił się ten mężczyzna – mówi pani Beata. Mężczyzna, o którym mówi kobieta, mieszka w tej samej wsi. Ma 38 lat i samotnie wychowuje syna.

Ucieczki i telefony

Na początku zeszłego roku pod pretekstem pomocy swojemu synowi w nauce mężczyzna miał zwabiać córkę pani Beaty do swojego domu. – Zaczęła wymykać się nam na coraz to dłuższy czas, sugerując, że spotyka się z koleżankami. Kombinowała, żeby wyjść, ciągle był jakiś telefon do niej. Jak się potem okazało, to były telefony od tego pana, żeby ona do niego przychodziła – opowiada pani Beata. I dodaje: – Jak dostałam biling, okazało się, że jednego dnia było 250 połączeń od tego pana. Biling dwumiesięczny po wydrukowaniu ma 28 stron połączeń.

Z relacji pani Beaty wynika, że dziewczynka cały czas wymykała się z domu. – Jak zaczęliśmy zamykać drzwi, to uciekała nam przez balkon. Podchodziliśmy pod tamten dom z mężem i widzieliśmy ją u niego na balkonie. Słyszeliśmy, jak częstują ją papierosami i alkoholem. Były sytuacje, że wchodziliśmy do domu tego mężczyzny, wzywaliśmy policję – przywołuje kobieta. – Za którymś razem wróciła do domu przed czwartą, bez bielizny. Próbowaliśmy z nią porozmawiać. Mówiliśmy, że jeśli on ją wykorzystuje, to jej pomożemy. Mówiliśmy też: „Nie jesteśmy źli na ciebie, bo stajesz się ofiarą tego mężczyzny” – opowiada pani Beata.

Wyrok

Mężczyzna, do którego uciekała córka pani Beaty, pięć lat temu składał propozycje seksualne innej 13-letniej dziewczynce. Dziś osoba ta ma 18 lat i zgodziła się porozmawiać z dziennikarzami Uwagi! TVN. – Zaczepił mnie na portalu społecznościowym. Na początku wydawało się, że to normalne pisanie, ale później zeszło na dość niestosowne pisanie. Chciał różnego typu moje zdjęcia, jedno mu wysłałam – opowiada 18-latka. – Namawiał mnie do wychodzenia nocą z domu, przez okno. Pisał, że pojedziemy na kebaba do miasta. Przyjeżdżał pod moją szkołę i na mnie patrzył – dodaje.

O sprawie dowiedzieli się wówczas rodzice dziewczyny i matka jej koleżanki. – Przyjaciółka mojej córki skorzystała z jej telefonu i nie zdążyła wylogować się ze swojego Messengera. Przyszedł SMS, w którym były słowa typu: „Będziesz moją prywatną dzi*** Nauczę cię osiągać… Seks jest fajny, nauczę cię Kamasutry, pokażę ci każdą pozycję”. Dla mnie był to szok – mówi Izabela Twardowska.

W zeszłym roku mężczyzna został prawomocnie skazany za składanie małoletniej dziewczynce propozycji poddania się innym czynnościom seksualnym. Jednak odbywając karę pozbawiania wolności w systemie dozoru elektronicznego, mężczyzna miał spotykać się z córką pani Beaty.

Zgłoszenie sprawy

Pani Beata i jej mąż w maju zeszłego roku złożyli na policji zawiadomienie, że ich córka jest wykorzystywana seksualnie przez prawie 40-letniego mężczyznę. Dziewczynka została zbadana przez ginekologa. Wynik badania potwierdził kontakt seksualny z mężczyzną. – Po złożeniu zawiadomienia na policję był odwet w naszym kierunku. Ona zgłosiła, że mój mąż pobił ją kastetem, zrzucił ze schodów. Został później oczyszczony z zarzutów, żadne słowa się nie potwierdziły – mówi pani Beata.

Córka pani Beaty przebywa w placówce pogotowia opiekuńczego, z której już raz uciekła. Wówczas policja przeszukała dom 38-latka. W notatce sporządzonej przez funkcjonariuszy napisano, że dziewczynkę znaleziono na strychu, ukrytą pod stertą koców.

Dziennikarze Uwagi! TVN próbowali porozmawiać z 38-latkiem. Nic jednak nie wyjaśnił. – Ktoś nagadał pani głupot, a pani łyka wszystko jak czapla dropsy – powiedział do reporterki.

W postępowaniu prokuratorskim przesłuchano córkę pani Beaty, która zaprzeczyła, aby miała kontakty seksualne z mężczyzną. Jej rodzice są przekonani, że ich córka jest zastraszana. – Ona jest ofiarą. Jest do tego zmuszana. To może być też sytuacja, że ona boi się o nasze bezpieczeństwo, bo zarówno jej zagraża jak i nam – sugeruje pani Beata.

Nadal mają kontakt?

Pani Beata i jej mąż są przekonani, że ich córka, przebywając w placówce pogotowia opiekuńczego, wciąż utrzymuje kontakt z 38-latkiem. Mieli nadzieję, że koszmar całej rodziny zakończy się dzięki śledztwu prowadzonemu przez prokuraturę w sprawie czynności seksualnych wobec ich dziecka. Ale ku ich zaskoczeniu i mimo zebrania wielu dowodów w sprawie pod koniec zeszłego roku prokurator umorzył postępowanie z powodu niewykrycia sprawcy.

– W mojej ocenie, okoliczności, które zostały wskazane w treści postanowienia o umorzeniu śledztwa, powinny znaleźć się w treści uzasadnienia aktu oskarżenia, nie tylko postanowienia o postawieniu zarzutów, ale w samym akcie oskarżenia, który powinien zostać skierowany na drogę postępowania sądowego – podkreśla Kamil Jedliński, pełnomocnik rodziny dziewczynki.

– Mamy nagranie. Córka wjeżdża z tym panem do lasu. Zatrzymali się w zagajniku, gdzie w ogóle nie widać samochodu. Wówczas skontaktowali się z nami detektywi i podjęli decyzję, że wzywają policję. A on odpalił samochód i uciekał najszybciej jak mógł. Nagle przyhamował, ona wyskoczyła i uciekła – relacjonuje pani Beata. – Policja była na miejscu, była interwencja i po tej sytuacji absolutnie nic się nie wydarzyło – ubolewa.

O sprawę dziennikarze programu Uwaga! TVN zapytali w prokuraturze, do której trafiło zażalenie na decyzję o umorzeniu śledztwa. – Postanowienie jest nieprawomocne, zostało zaskarżone przez pełnomocnika opiekuna prawnego małoletniej pokrzywdzonej, który w zażaleniu podniósł okoliczności nieznane prokuratorowi przed podjęciem merytorycznej decyzji. Okoliczności muszą być zweryfikowane w ramach czynności procesowych – mówi Magdalena Czołnowska-Musioł, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

– Chcemy o nią walczyć i ją odzyskać. Niech ktoś zauważy, że ona potrzebuje pomocy. Pragniemy jej w domu, żeby mogła do nas wrócić – kończy pani Beata. Jak podają dziennikarze Uwagi! TVN, po zakończeniu realizacji reportażu prokuratura zmieniła swoje stanowisko w tej sprawie. Uwzględniła zażalenie rodziców dziewczynki i zdecydowała, że śledztwo w sprawie seksualnego wykorzystania małoletniego będzie jednak kontynuowane.

