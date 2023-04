Uwaga! TVN: Wstrząsające nagrania ze żłobka. „Córka budziła się z przeraźliwym krzykiem”

Szokujące i bulwersujące nagrania miały zostać zarejestrowane w jednym z samorządowych żłobków w Wałbrzychu. To tam uczęszczała dwuletnia córka pana Piotra. – Przy żłobku jest duży plac zabaw, placówka ma własną kuchnie. Miał dobre opinie więc spodziewaliśmy się tam dobrego nadzoru – opowiada pan Piotr.

Ojciec nagrał patologię

Niepokojące sygnały wynikające z zachowania córki pana Piotra zaczęły się, gdy kilka miesięcy temu dziewczynka trafiła do grupy starszaków. – Zobaczyliśmy, że córka się nie bawi. Potem pojawiły się siniaki na nogach i zadrapania. Córka budziła się w nocy z przeraźliwym krzykiem. Później zauważyłem, że kiedy szykowałem się do pracy, to córka wtulała się we mnie mocno. Nie chciała iść do żłobka, mówiła, że „nie chce do cioci” – relacjonuje ojciec dziecka.

Pan Piotr z troski o córkę i pozostałe dzieci ukrył dyktafon w ubranku dziecka. W ciągu pięciu dni zarejestrował kilkanaście godzin nagrań. To, co usłyszał było przerażające. Setki przekleństw, wyzwisk, zastraszanie dzieci.

– Nie wierzyliśmy w to, co usłyszeliśmy na tych nagraniach. Jakie tam padają słowa, wyzwiska, obelgi. To patologia – mówi pan Piotr. I dodaje: Nie mieści mi się w głowie, jak można rujnować psychikę tak małym dzieciom, to jest znęcanie się nad nimi.

„Trzeba było do mnie przyjść i załatwilibyśmy sprawę”

Po odsłuchaniu nagrań pan Piotr natychmiast zabrał swoja córkę ze żłobka. Pojechał także na spotkanie z dyrektorką placówki. Kobieta miała zasugerować jedynie przeniesienie córki pana Piotra do innej grupy i w ten sposób zakończyć sprawę. Z treści rozmowy wynika, że dzieci dalej miały być pod opieką tych samych opiekunek.

Mężczyzna bał się, że sprawa może zostać zamieciona pod dywan, a opiekunki będą dalej pracować z dziećmi. Poprosił nas o interwencję. - Każda z nich [opiekunek – red.] jest winna, bo wszystkie w tym uczestniczyły – podsumowuje pan Piotr.

Sprawa trafiła do prokuratury

Po naszej interwencji w urzędzie miasta, oprócz trzech opiekunek, zwolniona dyscyplinarnie z pracy została również dyrektorka żłobka.

– Jest to absolutnie karygodne zachowanie. W poniedziałek wszystkie trzy panie zostały dyscyplinarnie zwolnione z pracy. To absolutny horror, jest mi bardzo przykro, że do tego doszło. Zrobimy wszystko, żeby tę sprawę zakończyć – podkreśla Edward Szewczak z Urzędu Miasta w Wałbrzychu.

Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu prowadzi śledztwo pod kątem znęcania psychicznego i fizycznego nad dziećmi.

