Uwaga! TVN: 36-latka przez tydzień prosiła o pomoc. Nie żyje

Pani Anna miała trzykrotnie szukać pomocy w szpitalach i jej nie dostać. – Czynności wyjaśniające mają sprawdzić, czy nie doszło do złamania procedur medycznych – stwierdza Robert Sokołowski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie, do którego zgłaszała się 36-latka.

– To nie są ludzie, którzy powinni leczyć, pomagać. Według mnie lekarz powinien być lekarzem, a w tym wypadku była to spychoterapia – uważa Elżbieta Duda, matka zmarłej 36-latki.

„Byłam przed chwilą na SOR-ze, ale mnie olali”

W tygodniowej tułaczce od placówki do placówki, od lekarza do lekarza, Annie towarzyszyła rodzina, partner i przyjaciele. Ona sama relacjonowała znajomym telefonicznie swoje zmagania z służbą zdrowia. – Byłam przed chwilą na SOR-ze, ale mnie olali - mówiła Anna do koleżanki.

– Nie jestem w stanie określić, ile tam [na SOR-ze – red.] była – pięć czy siedem minut, ale nie dłużej. Gdy wyszła z ratownikiem to zapytała go, co ma zrobić z kartą pacjenta, powiedział, że można ją wyrzucić, bo nie jest potrzebna. Ona została, według mnie, stamtąd wyrzucona – uważa Angelika Schröder-Antoniewicz.

Anna miała krwotoki i wysoką gorączkę

36-letnią Annę stan zdrowia zaczął niepokoić na początku czerwca. Pojawiły się krwotoki, omdlenia, gorączka i wysypka. Po konsultacjach z lekarzem ginekologiem młoda kobieta udała się po pomoc na SOR w Złotowie.

– 6 czerwca ta pani była w tzw. punkcie segregacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i tam decyzję o odmowie przyjęcia podjął ratownik medyczny, czyli osoba wykwalifikowana. Ratownik medyczny ma takie kompetencje, a jak ma wątpliwości, to może poprosić lekarza, ale w tym wypadku tego nie zrobił – mówi dyrektor placówki Robert Sokołowski.

Czy ratownik postawił jakąś diagnozę? – Nie – przyznaje Sokołowski.

Dlaczego nie została przyjęta?

Po Złotowie był szpital w Pile. – Na drugi dzień nasza doktor dała jej pilne skierowanie na oddział ginekologiczny do szpitala w Pile – przywołuje matka 36-latki.

„Jadę teraz do szpitala i nie wiem, czy mnie tam zostawią. Pani doktor mówi, że albo dadzą kroplówkę albo odeślą albo mnie zostawią, bo jak dalej spadnie hemoglobina, a może tak być, to będą musieli przetoczyć mi krew” – relacjonowała Anna przyjaciółce.

– I wtedy też nie przyjęli jej do szpitala. Stwierdzili, że ma się zgłosić do ginekologa na badanie hormonów – przywołuje Elżbieta Duda.

– Pacjentka przyszła z krwawieniem, omdleniami i gorączką, czy to nie jest sygnał, że należy pomóc? – zapytała dyrektora szpitala w Pile reporterka Uwagi!

„Stwierdzili, że wszystko jest OK”

– Trudno mi się odnosić do decyzji lekarza specjalisty. Był to lekarz z wieloletnim doświadczeniem. Po przebadaniu pacjentki doszedł do wniosku, a tej materii jest niezawisły w podejmowaniu decyzji, że pacjentka nie kwalifikuje się na przyjęcie na oddział – stwierdza Wojciech Szafrański, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile.

„Przyszedł lekarz z ryjem do mnie, co ja w ogóle tutaj robię i czego chcę. Zbadał mnie i stwierdził, że wszystko jest OK i że mam poszukać ginekologa. Że mam sobie hormony ustawić” – opowiadała bliskim Anna.

– Ósmego znowu pojechali do Piły na SOR. Dostała wysypki na buzi, jak pojechali to dali jej skierowanie do alergologa – przywołuje matka 36-latki.

– Czuła się dalej źle, a lekarze zajęli się wysypką na twarzy mimo tego, że zgłaszała inne objawy – oburza się Angelika Schröder-Antoniewicz.

Bliscy 36-latki nie potrafią zrozumieć

– Pacjentka za każdym razem przychodziła z jakimiś swoimi dolegliwościami. W związku z tym, w tym drugim przypadku orzeczono, że te parametry nie wskazują na potrzebę hospitalizacji pacjentki albo przekazania na oddział – stwierdza dyrektor Szafrański.

Bliscy 36-latki nie potrafią zrozumieć czemu Annie nie zrobiono kompleksowych badań i nie postawiono diagnozy. W końcu stan zdrowia młodej kobiety pogorszył się tak bardzo, że wezwano karetkę, ale ta przyjechała dopiero po drugim wezwaniu.

– Zadzwoniłam na 112 i mówię: „Córka straciła przytomność. Dlaczego nikt nie chce przyjechać?”. Wtedy raczyli przyjechać. Pojawiło się dwóch ratowników – przywołuje Elżbieta Duda.

„Dali mi chyba kroplówkę z pyralginą, jeszcze jakiś zastrzyk. Teraz po domu delikatnie się kręcę, ale co chwilę kładę się i leżę” – opowiadała Anna bliskim.

Jak nikt nie zwrócił na to uwagi?

– Jak oni poszli, to ona poszła do łazienki. Zawołała mnie i zobaczyłam, co z niej wychodzi. To były grube skrzepy. Jak była w szpitalu też to miała. Jak nikt nie zwrócił na to uwagi? To nie było przecież od alergii – denerwuje się matka 36-latki.

– Mój partner otrzymał telefon od Grzegorza, żebyśmy przyjechali, bo trzeba Anię zawieźć do Piły, do szpitala – opowiada Angelika Schröder-Antoniewicz.

12 czerwca był szóstym dniem wołania o pomoc. W końcu zjawiło się pogotowie. Najbliżsi Anny mieli nadzieję na profesjonalną pomoc.

„To jest jeden z elementów czynności wyjaśniających”

– Wyszli z Anią z mieszkania. Ona była na krześle i nagle odchyliła głowę, powiększyły jej się źrenice, wyprostowały się jej ręce i zaczęły się trząść. Usłyszałam, że to omdlenie. Powiedziałam, że nie, że tak nie wygląda omdlenie – przywołuje Schröder-Antoniewicz.

– Powiedzieliśmy, że za nimi pojedziemy. A on nam oświadczył, że mamy nie jechać, bo on jedzie jeszcze na bazę, żeby się zmienić, bo on 10 minut temu skończył pracę – dodaje pani Angelika.

Jak to możliwe, że karetka z pacjentem pojechała, by zmienić członka załogi, który schodził z dyżuru? – To jest jeden z elementów czynności wyjaśniających. Nie zajmujemy stanowiska w tej sprawie – mówi Robert Sokołowski.

Rodzina, w dniu śmierci Anny, powiadomiła prokuraturę

– Lekarz, który robił badania zawołał mnie i mówi, że nie wie, czy da radę ją uratować. Dwa razy im zeszła i dwa razy ją reanimowali. Za chwilę mnie zawołał i powiedział, że mojej córki nie udało się uratować – przywołuje matka 36-latki.

Anna – całe życie poświęcała innym. Pracowała z trudną młodzieżą, była kuratorem sądowym, w końcu zadbała o siebie. W ubiegłym roku przeszła operację zmniejszenia żołądka, jej życie nabrało innego wymiaru.

– Przeszła ogromną metamorfozę. Schudła prawie 70 kg. Stało się to w ponad rok. Ale dużo schudła przez ciężką pracę przed operacją. Dopięła swego i zaczynała żyć. Poznała Grzegorza i złapała wiatr w żagle. Była bardzo szczęśliwa – wspomina pani Ewelina, przyjaciółka pani Anny.

Rodzina, w dniu śmierci Anny, powiadomiła prokuraturę. Sprawą zajęły się lokalne media, Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. Chociaż nie ma jeszcze wyników sekcji zwłok, są już pierwsze ustalenia.

– Doszło do naruszeń. Nie tylko szpital w Złotowie odmówił udzielenia świadczeń czy szpital w Pile, ale także są wątpliwości, do udzielonych świadczeń przez zespół ratownictwa medycznego – mówi Katarzyna Kozioł z biura Rzecznika Praw Pacjenta.

– Ona praktycznie codziennie zwracała się do podmiotów leczniczych o udzielenie pomocy medycznej, natomiast ta pomoc została jej odmówiona – dodaje Katarzyna Kozioł.

– Na SOR-ze była, to jej nie przyjęli. Na ginekologii nie zrobili żadnych innych wyników tylko zbadano ją ginekologicznie. A przecież na skierowaniu było napisane, że ma niską hemoglobinę i gorączkę ponad 40 stopni. Człowiek choć jest laikiem, to i tak się orientuje, że coś jest nie tak przy takiej gorączce, która trwa kilka dni. Przecież to jakiś stan zapalny – mówi ojciec 36-latki.

– Winię tych lekarzy. Chciałabym, żeby inni nie cierpieli tak jak my cierpimy w tej chwili. Ona nigdy nie chorowała, nawet jako dziecko. A tu stało się coś w ciągu niecałych dwóch tygodni? – nie może się pogodzić matka 36-latki.

