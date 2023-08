Uwaga! TVN: Z powodu ojca tyrana trafił do domu dziecka. Teraz ma zapłacić za jego pobyt w DPS

Pan Adam i jego ojciec prawie się nie znają, ponieważ większość dzieciństwa mężczyzna spędził w domu dziecka. Wcześniej nie wychowywał syna, który z domu rodzinnego pamięta jedynie poniżanie i przemoc.

Dziecko zamykane w piwnicy

– Pamiętam, jak zamykał mnie w piwnicy. Pamiętam ten zapach zgniłych ziemniaków – wspomina Adam Kędziński.

Pan Adam z bratem wychowywali się na tym samym podwórku. Nie mieszkali jednak razem. Mają inne matki. Ich ojciec często zmieniał partnerki, nie interesując się losem swoich dzieci. Pana Adama uratowali sąsiedzi, którzy w porę zainterweniowali.

– To nie jest ojciec. Tylko nazwisko nam dał. Jak chciał iść się zabawić, to zamykał Adama w piwnicy na kłódkę. Miał nogi pogryzione przez robactwo i szczury – mówi Mieczysław Kędziński, przyrodni brat Adama.

Pan Adam w piwnicy spędzał często całe noce, nad ranem ojciec go wypuszczał i posyłał, jak gdyby nigdy nic, do szkoły. Jedyne pozytywne wspomnienia pana Adama z dzieciństwa to te z domu dziecka, gdzie mężczyzna trafił mając siedem lat. – Pierwsze dobre wspomnienie to zapach dobrego obiadu w domu dziecka. Wcześniej nie było nic dobrego – przyznaje pan Adam.

Mimo tak trudnych przeżyć mężczyzna wyszedł na prostą i do niedawna żył szczęśliwie. – To była długa droga. Wyparłem to, co najgorsze. Udało mi się synów wychować. Pięć lat temu definitywnie zamknąłem dzieciństwo, a teraz zaczyna się na nowo – ubolewa.

Opłata za pobyt ojca w DPS

Na początku roku pan Adam został wezwany do MOPS-u. Od urzędników dowiedział się, że co miesiąc ma płacić na opiekę swojego ojca ponad 460 złotych. Mimo ustnych wyjaśnień, MOPS wszczął procedurę.

– Napisałem, że byłem w domu dziecka. Ich to nie interesuje. Interesują ich zarobki moje i mojej kobiety. Mam rozrusznik serca. To wszystko poszargało moje zdrowie psychicznie i fizyczne. Dlaczego każą mi to znów przechodzić? – zastanawia się pan Adam.

Do płatności za pobyt w DPS-ach zobowiązana jest najbliższa rodzina. W myśl ustawy o pomocy społecznej, z tego obowiązku zwolnione mogą być osoby, które przebywały w domu dziecka oraz wobec których dochodziło do rażących zaniedbań obowiązków rodzinnych.

– Ustawodawca wymaga od nas prowadzenia takich postępowań. Ten pan odmówił przeprowadzenia wywiadu i prowadzenia postępowania, które wszczęte zostało znacznie wcześniej – tłumaczy Magdalena Stefańska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Pan Adam odwołał się od decyzji MOPS-u i ostatecznie sam musiał dostarczyć zaświadczenie o pobycie w domu dziecka. W dniu naszej wizyty w urzędzie dowiedział się, że decyzja o obowiązku opłacania pobytu ojca w DPS-ie zostaje w końcu wstrzymana. To jednak nie zmniejszyło rozdrapanej na nowo traumy z dzieciństwa, dlatego pan Adam postanowił zobaczyć się po wielu latach ze swoim ojcem.

– Dawno ojca nie widziałem, ale myślę, że już mi wystarczy do końca życia. Myślę, że ten etap definitywnie zakończyłem. Myślę, że mnie i brata już nikt nie skrzywdzi – kończy pan Adam.

Czytaj też:

Adwokat bez uprawnień naciągał klientów? „Po wpłaceniu pieniędzy nie było już żadnego kontaktu”Czytaj też:

Uwaga! TVN: Trzymała psy w samochodzie na parkingu podziemnym. „To forma tortur”