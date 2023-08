Żołnierz z przedmiotem przypominającym broń groził Romom? „Krzyczał, że ma misję”

– Rozpętało się piekło dla nas i naszych dzieci. Wszyscy krzyczeli, że on ma broń. Z kolei on krzyczał, że ma tutaj misję i musi ją skończyć. Rozejrzałam się, ile jest dzieci i zadzwoniłam na 112. Na policji usłyszałam, żebyśmy wszyscy schowali się do mieszkań, żeby nikogo nie było na ulicy – opowiada jedna z mieszkanek ulicy Buchenwaldczyków w Zabrzu.

– Panika była na ulicy, wszyscy krzyczeli. Myślałem, że on zabił kogoś wcześniej, bo krzyki były naprawdę głośne – mówi inny rozmówca dziennikarzy programu Uwaga! TVN. – Na nagraniu widać, że wyciągnął broń i przykucnął – dodaje mężczyzna. – Wbiegliśmy do domu, byliśmy w wielkiej panice. Kazałam, żeby dzieci siadły na łóżku, żeby nic nie robiły, tylko siedziały. Wtedy szybko podeszłam do okna i zobaczyłam, jak on klęka, zajmował pozycję strzelca – relacjonuje kobieta.

Policja dostała zgłoszenie o godz. 11:15. – Była to informacja o mężczyźnie, który miał być agresywny, niebezpieczny, możliwe, że nietrzeźwy. Miał być umundurowany lub częściowo umundurowany. Mógł posiadać przy sobie broń – przywołuje mł. asp. Sebastian Bijok z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Kim jest Marcin K. ? „Czynny zawodowo żołnierz”

Kim był człowiek, który w niedzielny poranek na ulicy pełnej dzieci i kobiet wyciągnął przedmiot przypominający broń i mierzył do ludzi? Padły też strzały. Jaką „misję” miał na ulicy zamieszkałej przez Romów? Okazuje się, że wcześniej odwiedzał na tej ulicy swojego kolegę.

– Byliśmy przyjaciółmi. Zabierał nas i młodzież, a potem jechaliśmy na strzelnicę. Uczył nas, jak obchodzić się z bronią i jak strzelać – mówi Daniel Ondycz ze stowarzyszenia na rzecz społeczności romskiej „Amarodrom” w Zabrzu. I dodaje: – To był spokojny, łagodny człowiek, mimo swojego wyglądu.

– Jak widziałem te ostatnie nagrania, to myślałem, że źle widzę. Ale to był Marcin z bronią w ręku, tak jakby to był inny człowiek, nie osoba, która zachowuje się w sposób normalny – mówi mężczyzna. Daniel Ondycz powiedział dziennikarzom Uwagi! TVN, że Marcin K. jest czynnym zawodowo żołnierzem. Mężczyzna przyjeżdżał do niego w odwiedziny, uczył młodzież strzelania. Zawsze mówił, że najważniejsze wartości to „Bóg, honor, ojczyzna”. Opowiadał o misjach, na których był.

– Żołnierz mierzy do tarczy czy makiet, celów stabilnych czy ruchomych, ale nie do człowieka, ponieważ jedyny człowiek, do którego mierzy to jego przeciwnik, ale odbywa się to w określonych warunkach prawnych – zaznacza gen. Bogusław Pacek, były zastępca komendanta Żandarmerii Wojskowej w Gdańsku.

„On wyzywał, mówił, że pozbija nas”

Co wydarzyło się dalej? – Mężczyzna posiadał obrażenia głowy, konieczne było udzielenie mu pierwszej pomocy. Nikt też do policjantów nie wyszedł, informując, że doszło do uszkodzenia ciała czy obrażeń. Policjanci wspólnie z ratownikami medycznymi pojechali do szpitala, gdzie na miejscu została wezwana żandarmeria wojskowa, która przejęła już tę sprawę – relacjonuje mł. asp. Sebastian Bijok.

Żandarmeria, po przejęciu żołnierza z rąk policji, wypuściła go, mimo że Marcina K. był pijany. Mężczyznę odebrała żona, która przyjechała po niego samochodem i… zawiozła go na tę samą ulicę. – W tym samochodzie była kobieta i on. On wyzywał, mówił, że pozbija nas, żebyśmy się pilnowali, bo nas pozabija – usłyszeli dziennikarze od jednej z rozmówczyń.

– Na końcu naszej ulicy powiedział, że on jest kimś takim jak policja: „Policja mi nic nie zrobi”. Tak zeznałam na komisariacie. Powiedziałam, że się boimy, że nam zagraża, że rano doszło do strzelaniny – dodaje kobieta.

– Dzisiaj wiemy, że lepiej, żeby on został wcześniej zatrzymany. Jeżeli został przesłuchany, wyszedł i dalej straszył, to mogło spowodować, że dojdzie do nieszczęścia, może nie do użycia broni, bo wiemy, że krzywdy by tą bronią nie zrobił. Ale mogło dojść do jakiejś bijatyki – mówi gen. Bogusław Pacek. I dodaje: – Trudno w tym wypadku bronić wojska i żołnierza. Myślę, że większość żołnierzy, oglądając te nagrania, oceniłaby to podobnie – jako coś wyjątkowego, skandalicznego, coś co nie powinno się zdarzyć. Tego typu chłopak powinien znaleźć sobie pracę gdzie indziej, nie w wojsku.

Konflikt z Romami?

Okazuje się, że żołnierz pojawił się na ulicy Buchenwaldczyków już poprzedniego dnia. Jak podają dziennikarze Uwagi! TVN, był w konflikcie z częścią młodych Romów. Nie chcieli, żeby przyjeżdżał na wspomnianą ulicę. Jednak on uważał, że nikt nie może mu tego zabronić.

– Widziałam, jak zaczepiał grupkę Romów. Stało 25 osób, były też dzieci, ale rodzice poprosili, by się pochowali. A on stał przy aucie, zdjął koszulkę i wyzywał Romów. Mówił, że udowodni kim jest, że nikogo tutaj się nie boi. Że on będzie przyjeżdżał, czy chcemy tego, czy nie chcemy. Powiedziałam, żeby wypiep***, że co on tutaj szuka. Chcieliśmy powiedzieć, żeby nie przychodził na tę ulicę i nie szukał zaczepek, bo może źle się to skończyć dla niego i dla nas – przywołuje jedna z mieszkanek.

Jaka jest wersja wydarzeń Marcina K. ?

Jak sprawę tłumaczy żołnierz? Redakcja Uwagi! TVN skontaktowała się z jego żoną, która potwierdziła, że była tego dnia z mężem, siedziała w samochodzie. Opowiada, że kiedy mąż nie chciał odjechać, wywołało to agresję mężczyzn. Ich samochód został obrzucony puszkami.

Dziennikarzom udało się skontaktować też z samym Marcinem K. – Miałem groźby też wcześniej od nich, że po prostu mam przyjść o tej i o tej godzinie. Jestem żołnierzem i postanowiłem, że oczywiście przyjdę. Tylko mówiłem, żebyśmy wyszli po prostu tak jak Polak z Polakiem, dosłownie, twarzą w twarz. No i w tym momencie, kiedy czekałem na nich, to zaczęli wychodzić z deskami i różnymi niebezpiecznymi przedmiotami. Więc postraszyłem trochę tą wiatrówką. Po chwili zostałem uderzony tępym narzędziem. Raz, drugi, trzeci, czwarty aż w końcu zalałem się krwią, przyjechała policja – opowiada mężczyzna.

„Żołnierz nie posiadał przy sobie broni”

Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie gróźb karalnych, które kierowane były do Romów po wypuszczeniu Marcina K. przez żandarmerię. Policja przyjęła zgłoszenie od jednej z kobiet. – Doszło do nieporozumienia między żołnierzem, a grupą mieszkających tam osób. Konsekwencją tego było skierowanie przez tego żołnierza, który wtedy nie był umundurowany, słów, które jedna z tych osób odebrała jako groźby karalne – mówi Rafał Babiński z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Świadkowie twierdzą jednak, że żołnierz pojawił się na ulicy z bronią. – Świadkowie mogą różne rzeczy widzieć, natomiast żołnierz nie posiadał przy sobie broni. Owszem, posiadał przy sobie coś, co mogło być przez świadków odebrane jako broń, a był to pistolet pneumatyczny na sprężone powietrze, na plastikowe kulki – stwierdza prokurator Rafał Babiński.

– Pani redaktor postawiła tezę, że osoba ta przyjechała z przedmiotem przypominającym broń w tym celu, żeby użyć jej w tym miejscu. Nie. On przyjechał w celu udzielenia pomocy osobie, której pomagał przy remoncie. I został pobity przed tym domem – dodaje prokurator. – Z wiatrówką pojechał pomagać przy budowie? – dopytywała reporterka. – Nie jest to zabronione – przekonuje Babiński.

– Żołnierz, jak widać na filmach, nie jest młody, czyli ma za sobą jakieś doświadczenie. Z tego co wiem, to był na misjach. A to może skutkować symptomami zespołu pourazowego. On potrzebuje pomocy. Natomiast nie widzę go w służbie wojskowej, dlatego że tego typu rzeczy mogą się powtórzyć. On może stwarzać niebezpieczeństwo, nie tylko dla potencjalnych jego adwersarzy, ale również dla samego siebie – mówi płk Krzysztof Przepiórka, były oficer GROM.

