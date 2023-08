Szukali pomocy dla dziecka w szpitalu, ale odsyłano ich do domu. 3-letni Damian nie żyje

Jana i Vadim pochodzą z Ukrainy. W Polsce mieszkają od ponad 5 lat. Najmłodszym z ich trójki dzieci był 3-letni Damian. – Był wspaniałym dzieckiem, bardzo wesołym, śpiewał, tańczył – wspomina matka dziecka. – Nigdy nie chorował, nic się nie działo, wszystko było dobrze – dodaje ojciec.

„Zostaliśmy odesłani z dzieckiem do domu”

Dramat rodziców miał miejsce rok temu, dokładnie 27 kwietnia. Wieczorem ich najmłodszy syn Damian zaczął wymiotować. Rodzice pojechali z nim do szpitala dziecięcego przy ulicy Niekłańskiej w Warszawie. Tam, o drugiej po północy chłopiec został przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy.

– Zbadał go lekarz, wypisał leki i pojechaliśmy do domu. Potem praktycznie cały dzień spał – opowiada pani Jana. I dodaje: – Na drugi dzień było gorzej, podniosła się mu temperatura, wymiotował, zmienił się na buzi, miał sińce pod oczami. Miał też sine usta. Źle wyglądał.

29 kwietnia rodzice po raz drugi pojechali z synem do tego samego szpitala dziecięcego. Jak podają dziennikarze Uwagi! TVN, od momentu przyjęcia na szpitalny oddział ratunkowy minęły dwie godziny, zanim chłopczyk został zbadany przez dyżurującą lekarkę. – Popatrzyła na niego. Zbadała go ogólnie, żadnego badania krwi nie było, nic takiego. Nakrzyczała jeszcze na mnie, powiedziała, że z dzieckiem nic strasznego się nie dzieje. Powiedziała, żebym jechała do domu i poszła do swojej przychodni – przywołuje matka Damiana.

– Znowu zostaliśmy odesłani z dzieckiem do domu – podkreśla pan Vadim. – Żona mówiła, by zostawić dziecko w szpitalu, zrobić mu kroplówkę. Dziecko byłoby z lekarzami, tego by nie było – uważa mężczyzna. Jego zdaniem wtedy jego syn, by żył.

„Widzieli, że dziecko na czarno zwymiotowało na ścianę”

Stan dziecka pogorszył się jeszcze bardziej. Pojawiły się krwiste wymioty, a biegunka zaostrza się. Po kilku godzinach Damian trzeci raz trafił do tego samego szpitala, tym razem został przywieziony przez karetkę pogotowia. Co jest zaskakujące, 3-latek otrzymał żółtą opaskę pacjenta, co oznacza dopiero trzeci stopień kolejności przyjęcia. Przez ponad godzinę oczekiwania na lekarza dziecko dalej wymiotowało.

– Widzieli, że dziecko na czarno zwymiotowało na ścianę, a oni po prostu wezwali sprzątaczkę. Nie wiem, kto to był, czy pielęgniarka czy ktoś inny. Mąż mówił, by wzywać pomoc do dziecka. A ona powiedziała, że wszystko będzie dobrze i mamy czekać – przywołuje matka Damiana. – W końcu, jak dostaliśmy się do lekarza, to dziecko było w bardzo krytycznym stanie. Zbadali go, od razu wzięli do innego gabinetu, gdzie próbowali działać – mówi pani Jana.

– Lekarze ratowali go dwie godziny. Przyszła lekarka i powiedziała, że ma dla nas niedobrą wiadomość: „Wasz synek już nie żyje”. Byliśmy z żoną w szoku – mówi ojciec chłopca. – Zaczęłam krzyczeć i płakać. Dla matki to jest coś niemożliwego – mówi matka Damiana.