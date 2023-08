Pani Monika czołgała się po podłodze, by dotrzeć do miejsca w autobusie. „Poczułam się jak śmieć”

Pani Monika ma 40 lat i wraz z córką mieszka w Kępnie. Pracowała jako asystentka stomatologiczna, ale musiała zostawić pracę, bo od pięciu lat choruje na stwardnienie rozsiane oraz rzadką chorobę genetyczną: ataksję móżdżkową, która atakuje układ nerwowy. – Nie ma leku, jestem leczona objawowo, żebym jak najmniej cierpiała. No i jest rehabilitacja, ale nie zacznę już samodzielnie siedzieć czy chodzić – przyznaje kobieta.

Czasami pani Monika lepiej się czuje i może wtedy oddawać się swojej największej pasji: malowaniu obrazów i tworzeniu grafik, które potem sprzedaje. – Maluję ustami, żeby nie pozwolić chorobie, by zabrała mi pasję – mówi kobieta i dodaje: – Kocham życie, nawet to, co spotyka mnie złego.

Co wydarzyło się w autobusie do Kępna?

Pani Monika, jak sama mówi – uwielbia podróżować i nie chce zamykać się w domu. Dwa tygodnie temu razem z córką wracały z Warszawy autokarem z odwiedzin u przyjaciół. Kobieta ani jej córka nie spodziewały się, że po kilku miłych dniach w stolicy, jak mówią – nastąpi 6 godzin koszmaru. Jak twierdzi kobieta, problemy z kierowcą autokaru, zaczęły się już przed wejściem. – Zapytałam, gdzie mam schować wózek. Wskazał na bagażnik. – „Tu schowajcie” – przywołuje pani Monika. I dodaje: – Nie oczekiwałam, że mnie wniesie, bo potrafię wejść do autobusu pod warunkiem, że mogę wejść pierwszym od kierowcy wejściem.

Jednak, jak twierdzi pani Monika, kierowca kazał wejść jej środkowymi drzwiami. – Podjechałam bliżej i powiedziałam, że nie dam rady. Tam nie ma się czego podeprzeć, one są strome i wysokie, a wejście jest wąskie. A on mnie zignorował. Spróbowałam wejść tym wejściem i niestety zjechałam z jednego stopnia, uderzając kręgosłupem. Ale podciągnęłam się udem – przywołuje.

Następnie, jak mówi pani Monika, zapytała kierowcę, czy może usiąść na przednich miejscach. – Nie było reakcji kierowcy. Powiedziałam to głośniej, faktycznie podniosłam głos, bo mi nerwy puściły, ale wciąż nie było reakcji – opowiada kobieta.

– Postanowiłam zapytać osób, które już siedziały na pierwszych miejscach, czy mogą się przesiąść. Siedziały tam panie, które z ochotą się podniosły i powiedziały, że nie ma problemu, że mogą się zamienić. Ale kierowca powiedział kategoryczne „nie” – mówi Agata, córka pani Moniki. – Krzyknął tak, że panie usiadły. Niestety, musiałam czołgać się, bo nie zaryzykuję chodzenia środkowym wejściem – opowiada pani Monika.