Zrobił zdjęcie chorej córce, zarzucono mu eksperymentowanie na dziecku. „Było mnóstwo leków w szafie”

Pan Marcin od miesiąca przebywa w areszcie. Prokuratura stawia mu bardzo poważne zarzuty. Według śledczych ojciec zajmujący się 5-letnią córką, która ma cukrzycę typu 1 i jest podłączona do pompy insulinowej, mając przeszkolenie w zakresie podawania jej insuliny, miał dopuszczać się nadużyć medycznych, wykonując niedozwolone zabiegi.

„W sposób realny naraził małoletnią na utratę zdrowia, a nawet życia”

– Podejrzany, pomimo braku wykształcenia lub uprawnień medycznych, bez kontroli lekarskiej, dokonywał zabiegów medycznych na ciele 5-letniej córki, co wywołało u dziecka strach i ból – mówi Małgorzata Halikowska z Prokuratury Rejonowej w Legnicy. I dodaje: – W sposób realny naraził małoletnią na utratę zdrowia, a nawet życia.

Prokuratura nie ujawnia, jakie konkretnie zabiegi medyczne ojciec wykonywał bez uprawnień. Zarzuca mu także, że gromadził ogromne ilości leków niewiadomego pochodzenia. Miał je kupować też przez internet. W mieszkaniu było też dużo sprzętu medycznego i odpadów medycznych. Wszystko to zostało zabezpieczone przez śledczych.

– Było mnóstwo leków w szafie, ale to nie było na miesiąc-dwa, tylko na dłużej, na kilka miesięcy – tłumaczy pani Mariola, matka dzieci. – (Mój mąż – red.) robił wkłucia tam, gdzie w drenie płynie insulina. Zdarzało się, że użyliśmy ze dwa razy glukagonu, ale to jest lek, który ratuje dziecku życie – dodaje kobieta. Pani Mariola zapewnia, że jej mąż nie podawał ich córce żadnych innych leków.

Pomoc od fundacji z Legnicy

Pani Mariola i jej mąż zajmowali się chorą córką i wychowywali jeszcze 7-letniego syna. Utrzymywali się ze świadczenia pielęgnacyjnego pobieranego na chore dziecko i świadczeń 500+. Większość pieniędzy mieli wydawać na leczenie córki. Było im ciężko, dlatego ojciec dziewczynki zdecydował się poprosić o pomoc jedną z legnickich fundacji. Już po kilku dniach jej wiceprezeska odwiedziła rodzinę.

– Pan Marcin dużo się uśmiechał i był spokojny w stosunku do dzieci. Widać było, że te dzieciaki do niego lgnęły, nie bały się. To widać, gdy dziecko dobrze czuje się z rodzicem. I tu to widziałam, że te dzieci po prostu swojego tatę uwielbiają – opowiada Karolina Kopeć-Błąkała, wiceprezeska fundacji.

– (Podczas wizyty – red.) pan Marcin pokazał mi odpady medyczne. Było tego bardzo dużo. Wtedy mi powiedział, że potrzebuje finansów na to, żeby je utylizować. Chodziło o około 1000 złotych miesięcznie – dodaje Kopeć-Błąkała.

Zdjęcie, które wzbudziło niepokój

By zarejestrować dziewczynkę jako podopieczną, fundacja oprócz zaświadczeń o schorzeniu, które ojciec przekazał już wcześniej, potrzebowała też opisu choroby i potrzeb dziecka, a także fotografii. Ojciec dziewczynki wykonał kilkanaście zdjęć i je wysłał.

– Widać na zdjęciu, że są dwa wkłucia, bo jeśli zakładamy nowe wkłucie raz na trzy dni, tamto stare musimy jeszcze przez dwie godziny trzymać. Jest pompa (insulinowa – red.) na talii, są pozostałe „kabelki”. Są plastry, jest niby kroplówka – opisuje pani Mariola.

Kobieta dodaje, że na co dzień, kiedy zakładają córce pompę, dziewczynka tak nie wygląda. – Mąż po prostu zrobił takie zdjęcie, żeby uzyskać pomoc, żeby wzbudzić litość. Niestety, skutek był odwrotny. Zrobili z nas ludzi, którzy znęcają się nad córką – tłumaczy matka 5-latki.

Wiceprezeska fundacji po otrzymaniu zdjęć nie była nimi zaniepokojona. Trzykrotnie odwiedziła rodzinę. Na początku ilość leków w mieszkaniu też nie wzbudziła jej podejrzeń. Mocno zaniepokoiły ją jednak wiadomości, które dostała od ojca dziewczynki. Mówiły o krytycznym stanie dziewczynki i uszkodzonej pompie. Właśnie dlatego pokazała zdjęcie 5-latki jednej z lekarek. Oprócz strzykawek, wielu drenów i plastrów na ciele dziecka, na zdjęciach widoczna była też sól fizjologiczna w kroplówkach.

– Nie jestem lekarzem, ale byłam z tymi zdjęciami u lekarza i to lekarze powiedzieli, że to, co jest tutaj widoczne na zdjęciach, to wygląda na eksperymenty medyczne – mówi Kopeć-Błąkała.