Zgłosiła, że dzieci mogą być krzywdzone i straciła pracę. „Dyrekcja nie lubi problemów”

Nauczycielka z białostockiego przedszkola stanęła w obronie kilkuletnich dzieci, bo obawiała się, że mogą być ofiarami przemocy domowej. Powiadomiła policję. Zdumiewające jest to, co spotkało kobietę – jak wynika z jej relacji – ze strony dyrektorki przedszkola. – Zostałam zwolniona z pracy po tym, jak zareagowałam w sprawie przemocy wobec dzieci, stosowanej prawdopodobnie przez ich rodziców – mówi Magdalena Jaroszewska.

Co wydarzyło się w przedszkolu w Białymstoku?

– Zobaczyłam ślady przemocy na ciele dzieci i dwoje z nich powiedziało mi, że są bite przez rodziców. Rozmawiałam z moją współpracownicą i najpierw powiedziałam jej, że powiedziało mi o tym dziecko, a ona na to: „Ja wiem, mi też to mówiło”. Zapytałam, czy coś robią w tej sprawie, na co usłyszałam, że nie. Powiedziała: „U nas dyrekcja nie lubi problemów” – opowiada kobieta.

– Napisałam notatkę służbową i powiadomiłam dyrekcję. To był okres przedświąteczny, więc pani wicedyrektor powiedziała, że teraz nie ma dyrekcji i nie ma się tym, kto zająć. Wróciłam do domu i zadzwoniła do mnie współpracownica i powiedziała mi, że była u niej pani wicedyrektor i poprosiła ją, by mi przekazała, żebym się nie wychylała i absolutnie nic nigdzie nie zgłaszała, nic z tym nie robiła – mówi pani Magdalena.

„Ten chłopiec przychodzi, przeważnie po weekendzie, bardzo poobijany”

Dla kobiety, która pracowała w tamtejszej placówce od zaledwie kilku tygodni, te informacje były wstrząsające. Mimo to tuż przed Wielkanocą powiadomiła policję o podejrzeniach przemocy wobec dzieci. Gdy po przerwie świątecznej wróciła do pracy, koleżanka pokazała jej zdjęcie 6-letniego chłopca, który przyszedł do przedszkola z ranami na szyi.

– Przyszła do mnie ta wychowawczyni i powiedziała, że może ja będę wiedziała, co z tym zrobić, bo słyszała, że zgłosiłam sprawę podejrzenia o przemocy. Powiedziałam, że powinna to przede wszystkim zgłosić dyrekcji i służbom. Wtedy powiedziała mi, że to nie jest pierwszy raz, że ten chłopiec przychodzi, przeważnie po weekendzie, bardzo poobijany – opowiada pani Magdalena.

Przez kilka godzin personel przedszkola nie próbował wyjaśnić, skąd wzięły się rany na ciele chłopca. Pani Magdalena zadzwoniła więc do swojego męża, funkcjonariusza policji, któremu opowiedziała sytuację.

– Dwóch funkcjonariuszy policji przyjechało do przedszkola i jeszcze przy mnie – dyrektor i wychowawczyni mówiła, że to jest pierwszy raz. Że ona jest tak zaskoczona, że to jest pierwszy taki przypadek. Na co powiedziałam, że to nie jest pierwszy raz, że te panie kłamią, wtedy zostałam wyproszona z gabinetu – relacjonuje pani Magdalena.