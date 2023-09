Wstrząsające relacje z ośrodka rehabilitacyjnego. „Danusia, zabieraj mnie stąd, bo ja się wykończę”

Pan Marek miał operację kręgosłupa, po niej trafił do podwarszawskiego ośrodka rehabilitacyjnego, w którym miał dojść do siebie. – Lekarze twierdzili, że wszystko jest w porządku, operacja się udała. Że musi mieć rehabilitację – opowiada Danuta Owsianka, żona pana Marka. I dodaje: – Zobaczyłam ofertę ośrodka, w której mąż miał mieć pięć zabiegów dziennie, do tego dwa masaże, lekarz miał być dwa razy w tygodniu i pielęgniarka 24 godziny na dobę. – Miesięczny koszt to 10,8 tys. zł – mówi żona pana Marka. Ośrodek oferował opiekę medyczną, komfortowe warunki i szeroką gamę specjalistycznych zabiegów.

Co działo się w ośrodku rehabilitacji?

Bliscy pana Marka, odwiedzając mężczyznę w ośrodku, zaczęli się bardzo niepokoić. Mężczyzna żalił się na brak zabiegów oraz brak opieki lekarskiej. – Pytałam, czy miał pobieraną krew, badany mocz. A on mówił, że nie. Usilnie prosiłam o lekarza – opowiada pani Danuta. – Widziałem, że tam nie ma kadry, nie widać było, żeby ktoś opiekował się tymi ludźmi – przekonuje Stanisław Kurpiewski, przyjaciel pana Marka. – W pokoju taty panował straszny bałagan, było brudno, na podłodze były resztki jedzenia – mówi Magdalena, córka pana Marka. – Bardzo narzekał, że nie jest rehabilitowany, nie jest usprawniany – mówi pan Stanisław. – Nie było nikogo, do kogo można by było się tam zwrócić – podkreśla pani Magdalena.

Okazuje się, że nieprzyjemne doświadczenia z ośrodkiem mają też inni pacjenci. – Co do wyżywienia, to można je porównać do tego z PRL-u, czyli kawałek masełka, suchego chleba i sałata – mówi Karin Wawrzynek. I dodaje: – Ludzie biorą pożyczki, a oferta nie jest zgodna ze stanem faktycznym.

Rodzina nagrała część rozmów z panem Markiem. – Bardzo źle się czułem, złapali mnie przez pół i o tapczan. Uderzył mnie – opowiadał pan Marek. – Uderzył cię ktoś? Kto cię uderzył? – zapytała kobieta. – I na mnie mówi: „Ty, k****, tylko on mi robi problemy” – mówił pan Marek.

„Danusia, zabieraj mnie stąd, bo ja się tutaj wykończę”

– Zadzwonił do mnie mąż, bardzo zdenerwowany i krzyczał: „Danusia, zabieraj mnie stąd, bo ja się tutaj wykończę”. Dzwoniłam i dzwoniłam, ale nikt tam nie odpowiadał. Po 17 dodzwoniłam się do pielęgniarki i ona mi mówi: „Około godz. 11 pani mąż został wywieziony do szpitala”. Zapytałam, jak to możliwe, skoro jest godz. 17, a ja nic nie wiem – przytacza pani Danuta.

Pan Marek trafił do szpitala w Warszawie z ciężkim stanem zapalnym dróg moczowych. – Do szpitala przywieźli wrak człowieka. Był na półprzytomny. W pierwszej chwili w ogóle go nie poznałem – mówi pan Stanisław, przyjaciel pana Marka. – Trafił do nas w stanie zagrożenia zdrowia i życia. I cały czas walczymy o jego zdrowie i życie – przyznaje prof. Piotr Jankowski ze szpitala im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie. – Pojechał człowiek, żeby się leczyć, żeby stanąć na nogi i wrócić do domu, a teraz leży warzywo. Mam żal do tego ośrodka – mówi pani Danuta.

Jak to możliwe, że pacjent nie był w ośrodku rehabilitacyjnym pod kontrolą lekarzy? Reporterka Uwagi! pojechała na miejsce, ale brama ośrodka była zamknięta na kłódkę.

Relacje pracowników ośrodka rehabilitacyjnego

O kolejnych wstrząsających praktykach, do których miało dochodzić w ośrodku zarządzanym przez Łukasza Z., opowiedzieli byli pracownicy, którzy walczą o niewypłacone wynagrodzenia. – Wszystkie pieniądze trafiają do prezesa, po czym się rozpływają. Łączna kwota zadłużenia, jeżeli chodzi o samych pracowników, to prawie 300 tys. zł – mówi Julia Matijszczuk, była opiekunka ośrodka.

– Zatrudnili mnie, nie żądając żadnych dokumentów: potwierdzenia, że jestem pielęgniarką, kim jestem, imię, nazwisko, nic – mówi kolejna informatorka Uwagi! TVN. I dodaje: „Tam nie ma sterylnego sprzętu, środków dezynfekcyjnych, nie ma nawet mydła do rąk. Jednymi rękawicami myli wszystkich pacjentów”. – W pokoju zabiegowym biegały myszy, w kuchni biegały w biały dzień – mówi była pracownica.

Reporterka Uwagi! zapytała byłą pielęgniarkę ośrodka, czy zdarzały się również przypadki śmiertelne. – Przy mnie był. Pacjent zmarł, ciało leżało mniej więcej od godz. 18 do 3 w nocy. Przyjechał karawan i zabrali ciało. Zmienili tylko poszwy. W tę poduszkę, kołdrę, łóżko położyli pacjenta – opowiada.

Jak sprawę komentuje Łukasz Z?

Łukasz Z. był nieuchwytny na terenie ośrodka. Dziennikarze Uwagi! TVN nie zastali prezesa zarządu również w siedzibie spółki. Jak się dowiedzieli, mężczyzna nie jest związany z branżą medyczną, a w przeszłości prowadził inny ośrodek rehabilitacji, który zamknięto. Pomimo licznych próśb o rozmowę, prezes nie zdecydował się na spotkanie, nie odpowiedział również na wiadomość mailową.

– Pan prezes, jak zapraszał do siebie do gabinetu, bardzo lubił opowiadać o sobie, z kim współpracował. Powiedział, że prowadził inną placówkę, gdzieś indziej, ale niestety też się nie powiodło. Chwalił się tym, że jest prawnikiem – opowiada jedna z byłych pracownic. I dodaje: „Uważam, że on nie powinien być pracodawcą i na pewno nie powinien pracować w takiej dziedzinie. Pacjenci, którzy płacili między 10 a 20 tys. zł, nie byli obsługiwani tak, jak powinni. To jest bardzo zły człowiek. Jego monologi ciągnęły się po dwie godziny. Opowiadał o tym, że jest powiązaniem boga z szatanem, przerażało mnie to. Niejeden raz, kiedy wchodziłam do gabinetu, ponieważ byłam wzywana, pan prezes trzymał broń na biurku. Po prostu”.

Skargi do Rzecznika Praw Pacjenta

Jak okazało się podczas rozmowy z dyrekcją biura Rzecznika Praw Pacjenta, na biurko urzędników trafiło w tym roku aż sześć skarg dotyczących pracy ośrodka. W postępowaniu wyjaśniającym, dotyczącym pierwszej skargi, rzecznik stwierdził naruszenie praw pacjentki, natomiast kolejne dwa postępowania są w toku. O nieprawidłowościach w funkcjonowaniu placówki poinformowano Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

– Na podstawie danych, które przekazują pacjenci, te osoby wskazywały, że ośrodek nie udziela świadczeń zgodnie z należytą starannością. Bezpieczeństwo pacjentów jest zachwiane, a to bardzo istotne i w procesie leczenia, i zaufania. Pacjenci, którzy tam przebywają, powinni przede wszystkim czuć się bezpieczni i zaopiekowani – mówi Katarzyna Kozioł z biura Rzecznika Praw Pacjenta.

W trakcie realizacji reportażu placówka została zamknięta, a urząd wojewódzki zapowiedział, że wykreśli ją z rejestru i rozpocznie postępowanie, aby spółce zakazać działalności na 3 lata.

