Komornik zlicytowała jej działkę, bo nazywała się jak dłużniczka. „Serce rozpadło się na tysiąc kawałków”

– Brak mi słów, zatyka mnie, serce rozpadło mi się na tysiąc kawałków. Tyle lat działka pozostawała w rękach mojej rodziny, a w momencie, jak mogłoby się spełnić marzenia o wybudowaniu się, to pozostałam z niczym – mówi Wiesława Szymańska.

Pani Wiesława jest emerytowaną mikrobiolożką. Od dawna planowała budowę domu na własnej działce na obrzeżach Łodzi, ale trzy lata temu przypadkiem dowiedziała się, że nieruchomość już do niej nie należy. Okazało się, że komornik sprzedał działkę pani Wiesławy na licytacji za długi innej kobiety o tym samym imieniu, nazwisku i imionach rodziców.

Na uchylenie skutków tej fatalnej pomyłki było już za późno. – Zbieżność polega na pierwszym imieniu, nazwisku i imionach rodziców, reszta danych się nie zgadza – podkreśla pani Wiesława.

Komorniczka nie przyznaje się do błędu

Portal Elektroniczne Księgi Wieczyste prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości może nie prezentować aktualnych informacji i dlatego osoby zajmujące się transakcjami dotyczącymi nieruchomości powinny sprawdzać dane np. w tradycyjnych księgach wieczystych.

Jak podaje Uwaga! TVN, w przypadku pani Wiesławy żaden z komorników i sądów zajmujących się w ciągu kilku lat tą sprawą tego nie zrobił. Pani komornik, która ostatecznie sprzedała jej działkę, nie przyznaje się do popełnienia błędu. Kiedy reporter Uwagi!, realizując pierwszy reportaż, pytał kobietę o tę sytuację ta nie chciała rozmawiać, odsyłając redakcję do swojego rzecznika.

Tymczasem pokrzywdzona pani Wiesława została z niczym. Po tym jak komorniczka nie przyznała się do winy, wypłaty odszkodowania odmówił też jej ubezpieczyciel. Nadzieja na zmianę sytuacji pojawiła się, po tym jak wiceprezes i zarazem rzecznik izby komorników zadeklarował w 2021 roku przed kamerą Uwagi!, że sprawa zostanie załatwiona.

– Trwają rozmowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, ale mam także informację, iż komornik… Nie dopuszczamy do siebie sytuacji, w której osoba poszkodowana zostanie bez wyregulowanego jej odszkodowania – mówił Krzysztof Pietrzyk, ówczesny rzecznik Krajowej Rady Komorniczej.

Ale pani Wiesława, mimo tej deklaracji została z niczym. – Przyszło pismo, że oni uważają, że komorniczka nie popełniła żadnego błędu – mówi kobieta.

Pani Wiesława od lat walczy w sądzie

Pani Wiesława postanowiła szukać sprawiedliwość w sądzie. Po ponad dwóch latach walki, okazuje się, że nie ma szans na to, by szybko odzyskała zabrany jej bezprawnie majątek. – Tempo postępowania, kierunek postępowania we wszystkich sprawach, zmierzają w tę stronę, żeby moja klientka, która została pozbawiona własności, nieruchomości, nie uzyska należnego jej odszkodowania – mówi radca prawny Magdalena Walewska, pełnomocniczka pani Wiesławy.

Prokuratoria generalna, która reprezentuje przed sądami Skarb Państwa, wniosła o oddalenie pozwu. I napisała, że nie widzi żadnego uzasadnienia, by wypłacić odszkodowanie pokrzywdzonej właścicielce działki. Z pisma wynika, że nie dopatrzyła się bezprawnego działania ani komornika, ani sądu. Dziennikarze Uwagi! TVN chcieli zapytać przedstawiciela prokuratorii, czy naprawdę nie widzi winy polskiego państwa w sprawie pani Wiesławy, ale instytucja odmówiła spotkania i wypowiedzi przed kamerą.