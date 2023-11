Gang nastolatek w Przemyślu. 14-latka dotkliwie pobita. „Wszyscy się ich boją”

Do bójki nastolatek doszło na jednym z placów zabaw w Przemyślu. 14-letnia Wiktoria została napadnięta przez grupę nastolatek – trzy z nich kopały ją i biły pięściami po głowie i brzuchu, ciągnęły za włosy i ubliżały dziewczynce. – Podbiegli do mnie i zaczęli mnie bić. Zeskoczyłam ze skarpy, ale mnie tam dopadli i bili dalej – opowiada Wiktoria. I dodaje: – Leżałam i krzyczałam. Bili mnie ponad 20 minut. Głowa od uderzeń boli mnie dalej.

Napastniczką miała być była przyjaciółka Wiktorii, o rok od niej starsza Martyna. Na nagraniach z zajścia słychać też brata Martyny, który nagrywał napaść. Chłopiec ma zaledwie 12 lat. Jak sprawę komentuje ich matka? – Martyna się nie odzywa w tym temacie. Wczoraj byliśmy na komendzie z córką i odmówiła zeznań. Powiedziała, że będzie zeznawać w sądzie. Czekamy na rozprawę. Wiktoria nie jest poszkodowana, też potrafi dokazać – mówi kobieta.

Martyna jest uczennicą szkoły średniej. Do tej pory nie stwarzała większych problemów wychowawczych. – Jestem zszokowany. Ta uczennica w szkole funkcjonuje normalnie, nie stwarza żadnych problemów wychowawczych – podkreśla Andrzej Olejnik, dyrektor Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu.

„Dla nich to jest normalne, w tym ich podwórkowym świecie”

Na nagraniach z bójki widać, że poza Martyną, agresywne są jeszcze dwie dziewczyny, wśród nich 14-letnia Maja. Matka nastolatki twierdzi, że nie wie jak doszło do bójki, ale widziała już wcześniej, że między dziewczynkami dochodziło do kłótni. – One wpierw się przytulają, a potem biją. Dla nich to jest normalne, w tym ich podwórkowym świecie – stwierdza kobieta.

Według informacji dziennikarzy programu Uwaga! TVN matka 14-latki w zeszłym roku dotkliwie pobiła przypadkową 13-latkę. W tej bójce brała również udział jej córka. Pobita dziewczynka trafiła na sześć dni do szpitala, sprawa nadal toczy się w sądzie rodzinnym.

Gang nastolatek w Przemyślu

W pobiciu Wiktorii brała udział także 15-letnia Oliwia, która uciekła z ośrodka wychowawczego. Okazuje się, że dziewczyny od dłuższego czasu tworzą w Przemyślu gang, który terroryzuje inne dzieci. – Wszyscy się ich boją. One piją, potem biją. Nie ma rozmowy, wyjaśniania sporów, tylko bijatyki. Kilka dziewczyn na jedną – opowiada anonimowo jedna z mieszkanek Przemyśla.

Nastolatki, które pobiły Wiktorię na razie nie widzą problemu i nie wyrażają skruchy. – Ze względu na charakter sprawy i prawidłowy tok postępowania nie będę udzielać odpowiedzi na pytania – odpowiada asp. Joanna Golisz Komenda Miejska Policji w Przemyślu. – Boję się. One są do tego zdolne, żeby to powtórzyć – kończy 14-letnia Wiktoria.

