„Nasze chore dzieci są cudownie uzdrawiane”. Rodzice domagają się odwołania komisji orzeczniczej

10-letni Dawid cierpi na mukowiscydozę. Choroba atakuje układ oddechowy i wyniszcza pomału wszystkie narządy wewnętrzne. Codzienność chłopca to nieustanne inhalacje i drenaże, które pozwalają oczyścić płuca ze śluzu.

Urzędnicy przez lata uznawali dziecko za niepełnosprawne i wymagające wsparcia. Teraz podczas komisji stwierdzili nagle, że Dawid jest samodzielny i rozwija się jak inne dzieci. – Uleczył nam syna – mówi o decyzji lekarza Adam Teofilak, ojciec Dawida. I dodaje: – Tylko spojrzał na niego i powiedział: zdrowy jesteś, chłopie. Lekarz spytał: Czy chodzisz sam do szkoły? Dawid przyznał, że tak. I nie było więcej pytań.

Szkoła odskocznią od codziennej walki z chorobą

Dawid idzie do szkoły dokładnie 7 minut. Do przejścia ma zaledwie dwa skrzyżowania, a podczas drogi jest w stałym kontakcie z rodzicami. Lekcje i koledzy z klasy to dla niego jedyna odskocznia od choroby, której niestety nie da się wyleczyć.

– Nie chcemy go zamknąć, bo będzie jeszcze gorzej. Widzę, jak ta choroba wpływa na mnie i na syna. Wiem, że szkoła to coś ważnego dla niego – tłumaczy Agata Teofilak, mama Dawida.

28 leków dziennie

Choroba przeszkadza Dawidowi w jego codziennym funkcjonowaniu. Uporczywy kaszel dokucza chłopcu szczególnie przy jedzeniu i sprawia, że chce mu się wymiotować. – Chciałbym być tak jak inni. Nie mogę robić wszystkich rzeczy, tak jak moi rówieśnicy. Muszę brać leki i to jest wkurzające. Próbuję się przyzwyczaić, ale jest to trudne – przyznaje 10-latek.

– Dawid bierze 28 leków dziennie. To wszystko kosztuje. Pieniądze, które do tej pory dostawaliśmy, przeznaczaliśmy na leki dla syna – mówi matka.

Stan zdrowia dziecka pogorszył się. Decyzja komisji: Odmowa świadczenia

Dawid wymaga pomocy podczas zabiegów i dawkowania leków, dlatego matka musiała zrezygnować z pracy. Świadczenie pielęgnacyjne, które odebrano rodzicom to prawie 2500 zł. To oznacza mniej rehabilitacji i wizyt u specjalistów. Ci z kolei stwierdzili, że stan zdrowia dziecka znacząco się pogorszył.

Jak to możliwe, że lekarze orzecznicy, znając dokumentację medyczną, uznali, że Dawid nie wymaga już żadnej opieki i tym samym pozbawili dziecko dalszego leczenia? – Decyzję podjął lekarz i psycholog. Dziecko jest starsze i dostało orzeczenie na pewien czas. Aktualnie komisja oceniła, że chłopiec nie wymaga już stałej opieki – stwierdza Joanna Ostrowska, przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie. I dodaje: – Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo ciężka choroba, ale na tym etapie taka jest decyzja komisji.